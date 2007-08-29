Зарплаты выводят из тени

По официальным данным, треть зарплат в нашей стране выплачивается в конвертах. По неофициальным – около половины. Из-за этого федеральный бюджет недополучает значительную часть средств по единому социальному налогу (ЕСН). Это значит, что люди, которым платят «серую» зарплату, обречены на получение минимальной пенсии.

ВЛАСТИ различными способами пытаются вывести зарплаты из тени. В 2005 г. снизили ЕСН. Но ожидаемых результатов это не принесло. Некоторые эксперты утверждают, что тогдашнее понижение налога было незначительным и его надо снизить еще хотя бы вдвое. Эксперт Экономической экспертной группы Анна Васильева считает, что ЕСН – достаточно тяжелое бремя для многих предприятий. Однако его уменьшение вряд ли поможет делу.

Некарательные меры

ЕЩЕ один шаг, который, по мнению многих депутатов Госдумы, сможет повлиять на легализацию зарплат, – повышение более чем в два раза с 1 сентября минимального размера оплаты труда (МРОТ). Если раньше он составлял 1100 руб., то будет – 2300. По сущест­вующему законодатель­ст­ву, зарплата не должна быть меньше МРОТ. Поэтому если до недавнего времени некоторые работодатели в штатном расписании в графе «зар­плата» ставили 1100 руб., а остальное платили в конвертах, то теперь некоторая часть средств из конвертов станет легальной. И это только начало. По обещанию депутатов, МРОТ будет постепенно расти до прожиточного минимума. В каждом регионе он разный, но средний по стране – около 3500 рублей.

По мнению исполнительного директора Центра развития Натальи Акиндиновой, увеличение МРОТ в этом случае не совсем эффективно.

«Я не вижу между МРОТ и легализацией зарплаты прямой связи, – говорит Анна Васильева. – На мой взгляд, более действенные меры в этом направлении принимают налоговые органы. Это не какие-то карательные мероприятия вроде внезапной налоговой проверки, а более мягкий подход, который достигается в ходе переговоров».

Речь идет о межведомственных комиссиях по вопросам полноты уплаты предприятиями налогов и зарплаты, которые начали действовать в России с 2006 года. Сначала они были созданы при всех областных администрациях и теперь задают тон подобным комиссиям в районах и налоговых инспекциях. В пресс-службе УФНС по Санкт-Петербургу рассказали, что в состав комиссий входят представители законодательной и исполнительной власти, территориального пенсионного фонда, правоохранительных органов.

Первые, кто попадает под «зоркое око» межрегиональных комиссий, – работодатели, которые платят зарплаты ниже МРОТ. Понятно, что человек на такую зар­плату не то что прожить не сможет, он ноги до работы не донесет уже через неделю после получки. Чтобы не попасть в поле зрения комиссии, работодатели идут на хитрость – устанавливают зарплату выше МРОТ, но ниже средней по отрасли в этом районе. Или в «штатке» ставят сотрудникам неполный рабочий день, но платят за весь день.

«Как правило, работодатели ничем не могут обосновать столь низкие зарплаты. Но через день налогоплательщик несет новое расписание, где зарплата увеличена на порядок. Надо заметить, что, прежде чем вызвать на комиссию для дачи пояснений, мы сначала проверяем, чем обоснована такая низкая зар­плата на том или ином предприятии. Если экономически и финансово дела действительно идут не ахти, то такие предприятия не трогаем, – говорит Денис Зыков, замначальника отдела ЕСН Управления федеральной налоговой службы по Красноярскому краю. – Как правило, 90% предприятий, где низкая зар­плата и «серые схемы», – это малые организации численностью до 50 человек. Но и крупные компании тоже пытаются уйти от налогообложения».

Тем не менее есть работодатели, которые считают, что являться на комиссию – не царское дело. К таким обычно применяют штрафные санкции. Они, конечно, не велики, согласно ст. 19.4 КоАП, – 1000 рублей. Но второго приглашения не будет – налоговики просто нагрянут в гости с проверкой.

В Санкт-Петербурге в результате работы комиссий средняя зарплата одного работника возросла на 2905 рублей. Если до повышения она составляла 2327 руб., то после – 5232.

Более 500 млн. руб. в 2006 г. дополнительно получили социальные фонды и бюджет Калининградской обл. благодаря дейст­виям комиссии.

«В прошлом году сумма дополнительных поступлений ЕСН в Красноярском крае составила 20 млн. руб., а за первое полугодие 2007-го – уже 15 миллионов. Но работы предостаточно, потому что организаций, которые платят зарплату ниже среднего уровня по краю, более 7 тыс.», – говорит Денис Зыков.

Кстати, администрация Крас­ноярского края собирается поощрять работодателей, выплачивающих «белую» зарплату.

Тяжкое преступление?

ПРАВДА, Наталья Акиндинова считает, что особой заслуги комиссий в повышении зарплат нет: «Дело в том, что сейчас на нашем рынке труда нарастает нехватка рабочей силы, уменьшается количество трудоспособных людей. Это заставляет работодателей увеличивать зар­платы. Как показывает статистика, рост зар­плат – это не результат их легализации. Рост объективен – к нему подталкивает экономическая ситуация. По нашим расчетам, доля скрытой зарплаты за последний год существенно не изменилась. Если официальный фонд оплаты труда за последний год в реальном выражении вырос на 16–17%, то теневой – всего на 15%. А это не такая уж огромная разница, чтобы говорить о легализации.

А все потому, что вывод из тени снижает конкурентоспособность предприятий. Особенно это касается малого бизнеса. Практика показывает, что некоторые из них полностью уходят в тень. Например, сфера услуг – ремонт, строительство, туризм. Хотя доля этого сектора растет, и уровень зарплат там постоянно увеличивается».

Еще одну радикальную меру собираются применить депутаты Госдумы. Они предложили поправку в Уголовный кодекс, которая должна приравнять выплату зарплаты в конвертах к тяжким преступлениям.