//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Соцпакет

Зарплаты выводят из тени

№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Зарплаты выводят из тени
Чем больше «серая» зарплата, тем меньше будет пенсия

 По официальным данным, треть зарплат в нашей стране выплачивается в конвертах. По неофициальным – около половины. Из-за этого федеральный бюджет недополучает значительную часть средств по единому социальному налогу (ЕСН). Это значит, что люди, которым платят «серую» зарплату, обречены на получение минимальной пенсии.

 ВЛАСТИ различными способами пытаются вывести зарплаты из тени. В 2005 г. снизили ЕСН. Но ожидаемых результатов это не принесло. Некоторые эксперты утверждают, что тогдашнее понижение налога было незначительным и его надо снизить еще хотя бы вдвое. Эксперт  Экономической экспертной группы Анна Васильева считает, что ЕСН – достаточно тяжелое бремя для многих предприятий. Однако его уменьшение вряд ли поможет делу.

Некарательные меры

 ЕЩЕ один шаг, который, по мнению многих депутатов Госдумы, сможет повлиять на легализацию зарплат, – повышение более чем в два раза с 1 сентября минимального размера оплаты труда (МРОТ). Если раньше он составлял 1100 руб., то будет – 2300. По сущест­вующему законодатель­ст­ву, зарплата не должна быть меньше МРОТ. Поэтому если до недавнего времени некоторые работодатели в штатном расписании в графе «зар­плата» ставили 1100 руб., а остальное платили в конвертах, то теперь некоторая часть средств из конвертов станет легальной. И это только начало. По обещанию депутатов, МРОТ будет постепенно расти до прожиточного минимума. В каждом регионе он разный, но средний по стране – около 3500 рублей.

 По мнению исполнительного директора Центра развития Натальи Акиндиновой, увеличение МРОТ в этом случае не совсем эффективно.

 «Я не вижу между МРОТ и легализацией зарплаты прямой связи, – говорит Анна Васильева. – На мой взгляд, более действенные меры в этом направлении принимают налоговые органы. Это не какие-то карательные мероприятия вроде внезапной налоговой проверки, а более мягкий подход, который достигается в ходе переговоров».

 Речь идет о межведомственных комиссиях по вопросам полноты уплаты предприятиями налогов и зарплаты, которые начали действовать в России с 2006 года. Сначала они были созданы при всех областных администрациях и теперь задают тон подобным комиссиям в районах и налоговых инспекциях. В пресс-службе УФНС по Санкт-Петербургу рассказали, что в состав комиссий входят представители законодательной и исполнительной власти, территориального пенсионного фонда, правоохранительных органов.

 Первые, кто попадает под «зоркое око» межрегиональных комиссий, – работодатели, которые платят зарплаты ниже МРОТ. Понятно, что человек на такую зар­плату не то что прожить не сможет, он ноги до работы не донесет уже через неделю после получки. Чтобы не попасть в поле зрения комиссии, работодатели идут на хитрость – устанавливают зарплату выше МРОТ, но ниже средней по отрасли в этом районе. Или в «штатке» ставят сотрудникам неполный рабочий день, но платят за весь день.

 «Как правило, работодатели ничем не могут обосновать столь низкие зарплаты. Но через день налогоплательщик несет новое расписание, где зарплата увеличена на порядок. Надо заметить, что, прежде чем вызвать на комиссию для дачи пояснений, мы сначала проверяем, чем обоснована такая низкая зар­плата на том или ином предприятии. Если экономически и финансово дела действительно идут не ахти, то такие предприятия не трогаем, – говорит Денис Зыков, замначальника отдела ЕСН Управления федеральной налоговой службы по Красноярскому краю. – Как правило, 90% предприятий, где низкая зар­плата и «серые схемы», – это малые организации численностью до 50 человек. Но и крупные компании тоже пытаются уйти от налогообложения».

 Тем не менее есть работодатели, которые считают, что являться на комиссию – не царское дело. К таким обычно применяют штрафные санкции. Они, конечно, не велики, согласно ст. 19.4 КоАП, – 1000 рублей. Но второго приглашения не будет – налоговики просто нагрянут в гости с проверкой.

 В Санкт-Петербурге в результате работы комиссий средняя зарплата одного работника возросла на 2905 рублей. Если до повышения она составляла 2327 руб., то после – 5232.

 Более 500 млн. руб. в 2006 г. дополнительно получили социальные фонды и бюджет Калининградской обл. благодаря дейст­виям комиссии.

 «В прошлом году сумма дополнительных поступлений ЕСН в Красноярском крае составила 20 млн. руб., а за первое полугодие 2007-го – уже 15 миллионов. Но работы предостаточно, потому что организаций, которые платят зарплату ниже среднего уровня по краю, более 7 тыс.», – говорит Денис Зыков.

 Кстати, администрация Крас­ноярского края собирается поощрять работодателей, выплачивающих «белую» зарплату.

Тяжкое преступление?

 ПРАВДА, Наталья Акиндинова считает, что особой заслуги комиссий в повышении зарплат нет: «Дело в том, что сейчас на нашем рынке труда нарастает нехватка рабочей силы, уменьшается количество трудоспособных людей. Это заставляет работодателей увеличивать зар­платы. Как показывает статистика, рост зар­плат – это не результат их легализации. Рост объективен – к нему подталкивает экономическая ситуация. По нашим расчетам, доля скрытой зарплаты за последний год существенно не изменилась. Если официальный фонд оплаты труда за последний год в реальном выражении вырос на 16–17%, то теневой – всего на 15%. А это не такая уж огромная разница, чтобы говорить о легализации.

 А все потому, что вывод из тени снижает конкурентоспособность предприятий. Особенно это касается малого бизнеса. Практика показывает, что некоторые из них полностью уходят в тень. Например, сфера услуг – ремонт, строительство, туризм. Хотя доля этого сектора растет, и уровень зарплат там постоянно увеличивается».

 Еще одну радикальную меру собираются применить депутаты Госдумы. Они предложили поправку в Уголовный кодекс, которая должна приравнять выплату зарплаты в конвертах к тяжким преступлениям.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Общество

Путин назвал "придурками" тех, кто считал Дальний Восток балластом

Путин назвал "придурками" тех, кто считал Дальний Восток балластом

Президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета, посвященного национальной программе развития Дальнего Востока, назвал "придурками" тех, кто говорил, что этот регион – балласт.

//В мире

Опасные для Белоруссии последствия отказа от интеграции с РФ предсказал аналитик

Опасные для Белоруссии последствия отказа от интеграции с РФ предсказал аналитик

Белоруссию защитит от реализации украинского сценария только полная интеграция с Российской Федерацией. Такую точку зрения в телевизионном эфире высказал политический эксперт Юрий Городненко.

//В мире

Уволенный Зеленским украинский дипломат назвал условие нового Майдана в Киеве

Уволенный Зеленским украинский дипломат назвал условие нового Майдана в Киеве

Украинский дипломат Роман Бессмертный, ранее уволенный президентом Владимиром Зеленским с должности представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, назвал условие нового Майдана в стране.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Куда вам еще один выходной?

Куда вам еще один выходной?

Когда эта тему только начали обсуждать в Сети, ожидая от аудитории какого-то адекватного отклика, подумалось, что все это шутка, ведь в реальности такого не бывает.

//В мире

Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы администрации Киева

Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы администрации Киева

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что кабмин направил президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Происшествия

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25

Летчик-инструктор и майор запаса ВВС Андрей Красноперов отреагировал на крушение учебно-боевого штурмовика Су-25 недалеко от села Чернолесского в Буденновске во время выполнения полёта без боекомплекта. Инцидент произошёл во вторник, 3 сентября.

//Шоу-бизнес

Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии

Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии

Известная актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с представителями СМИ после появления слухов о раке мозга. Звезда не стала опровергать информацию о своей болезни.

//Здоровье

Семь способов снизить риск возникновения рака раскрыли эксперты в сфере медицины

Семь способов снизить риск возникновения рака раскрыли эксперты в сфере медицины

Специалисты в области здравоохранения перечислили семь способов снизить вероятность появления в организме злокачественного образования. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной на страницах СМИ.

//Жаркое из блогов

У государства денег снова предостаточно

У государства денег снова предостаточно

Прошел год после принятия одного из самых (если не самого) болезненного для людей решения властей последнего времени – повышение пенсионного возраста. Итоги, конечно, подводить рано, лет через десять будет в самый раз. Однако о некоторых важных вещах стоит сказать уже сегодня.

//Новости партнеров

//Политика

Министр труда оценил идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Министр труда оценил идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин на полях Восточного экономического форума прокомментировал переход на четырёхдневную рабочую неделю. По его словам, в ближайшее время вопрос не будет решён.

//В мире

"Прямое президентское правление", - Кличко об увольнении

"Прямое президентское правление", - Кличко об увольнении

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на своё увольнение с поста главы Киевской городской госадминистрации. По его мнению, таким решением они пытаются "лишить права людей выбирать власть".

//Новости СМИ2

//Общество

Как попасть на работу в спецслужбы?

Как попасть на работу в спецслужбы?

Чаще всего будущих разведчиков ищут уже после первого курса гражданского или военного вуза. Затем три-четыре года внимательно изучают потенциальных кандидатов. Сразу отсеивают тех, кто склонен к излишнему авантюризму, состоял в радикальных молодёжных организациях или религиозных сектах.

//В мире

Моди написал об "эпохальной дружбе" между Индией и Россией

Моди написал об "эпохальной дружбе" между Индией и Россией

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил на русском языке, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума на острове Русский "эпохальным событием".

//Армия

К чему готовят солдат России, Узбекистана, Пакистана, Индии и Китая?

К чему готовят солдат России, Узбекистана, Пакистана, Индии и Китая?

16 сентября 2019 года начнутся военные учения Российской Армии "Центр-2019". В этом году в них будут участвовать 128 тыс. человек, более 20 тыс. единиц бронетехники и артиллерии и более 600 самолётов и вертолётов и порядка 20 кораблей.

//Политика

Путин и Моди приняли совместное заявление

Путин и Моди приняли совместное заявление

Президент РФ Владимир Путин и премьер - министр Индии Нарендра Моди после переговоров на острове Русский на полях Восточного экономического форума приняли совместное заявление о сотрудничестве.

//Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце

Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце

Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице. Примадонна показала фотографию, которая объясняет её слова.

//Происшествия

Видео: турист выпал из окна, потом упал с крыши, но остался жив

Видео: турист выпал из окна, потом упал с крыши, но остался жив

Во вьетнамском Хошимине турист дважды упал с высоты в течение нескольких минут, но смог выжить. Отмечается, что местные жители просто наблюдали за молодым человеком, не предложив помощь.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Новой Зеландии перевернулся автобус с китайскими туристами

В Новой Зеландии перевернулся автобус с китайскими туристами

Автобус с 23 китайскими туристами перевернулся в Новой Зеландии. В результате ДТП некоторые люди погибли и многие получили ранения. Об этом сообщило посольство КНР в Новой Зеландии.

//Общество

Мединский: комикс для тех, кто плохо умеет читать

Мединский: комикс для тех, кто плохо умеет читать

Министр культуры РФ Владимир Мединский на открытии Московской международной книжной выставке-ярмарке высказался о своём отношении к комиксам. По его словам, они ориентируются только на детей.

//В мире

В Нью-Йорке стартует неделя моды

В Нью-Йорке стартует неделя моды

Нью-йоркская неделя моды, первое в череде четырех главных событий в индустрии дизайна одежды, открывается в среду. Показы коллекций сезона весна-лето 2020 продлятся до 11 сентября.

//Происшествия

Известны имена погибших при крушении Су-25 на Ставрополье летчиков

Известны имена погибших при крушении Су-25 на Ставрополье летчиков

Названы имена двух лётчиков, тела которых были обнаружены в Ставропольском крае после крушения учебно-боевого штурмовика Су-25 недалеко от села Чернолесского в Буденновске во время выполнения полёта без боекомплекта.

//Политика

В России призвали Запад не искажать исторические факты

В России призвали Запад не искажать исторические факты

МИД Российской Федерации призвал Запад прекратить искажать исторические факты. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

//Общество

Определен возможный главный козырь армии России в случае начала войны с США

Определен возможный главный козырь армии России в случае начала войны с США

Главный козырь армии России в случае начала конфликта с Соединенными Штатами – войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом говорится в публикации, появившейся некоторое время назад в блогосфере.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии
2

Терапевт перечислила бесполезные анализы, на которые не стоит тратить деньги
3

Названы вероятные признаки подготовки «синхронного удара» Украины и Грузии по РФ
4

Супруги актеры Анна Легчилова и Игорь Бочкин стали показывать фото своего маленького сына
5

Не воевали - не победили

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры