//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Соцпакет

«Другие» профсоюзы наступают

№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Рената МОСКАЛЬЧУК ]

«Другие» профсоюзы наступают
А ты за кого?

Россию в скором времени может захлестнуть волна забастовок. Эксперты утверждают, что этот процесс вполне закономерный и свидетельствует о том, что страна переходит на следующий этап рыночной экономики. Поэтому неизбежно формирование новых взаимоотношений между работниками и работодателями. Правда, интересы трудящихся, скорее всего, будут отстаивать уже «другие» проф­союзы. Кстати, недавняя забастовка на АвтоВАЗе – яркий тому пример, когда так называемый альтернативный проф­союз «Единство» всколыхнул народ для того, чтобы добиться повышения заработной платы.

Требование – повышение зарплаты

 НЕКОТОРЫЕ аналитики отмечают, что в ХХI в. всплеск активности рабочего движения пришелся на 2006 г., и она продолжает набирать обороты. По данным Международного института политической экспертизы (МИПЭ), в прошлом году профсоюзы пяти предприятий официально объявляли об акциях протеста. Бастовали питер­ские моряки, нефтяники из города Мегион Тюменской области, автомобилисты из Всеволожска, химики из Красноуральска. А уже в первой половине 2007 г. прокатилась волна организованных акций на 9 предприятиях страны.

 Основные требования рабочих – повышение зарплаты, улучшение условий труда, соблюдение норм трудового законодательства. Причем практически во всех случаях акции протеста устраивали так называемые альтернативные профсоюзы.

 Об этом мало кто знает, но как раз в то время, когда автовазовцы начали бастовать, взбунтовались железнодорожники на Костамукшском ГОКе. Они устроили так называемую итальянскую забастовку. Под предлогом отсутствия запчастей и того, что многие железнодорожные составы требуют ремонта, просто перестали вывозить продукцию с территории комбината. Работники пытались добиться повышения зарплаты. Инициатором этого протеста опять-таки выступил «другой» профсоюз – Независимый профсоюз горняков (НПГ).

 Это объединение настолько завоевало доверие работников отрасли, что люди стали покидать официальный отраслевой профсоюз горняков и переходить в НПГ. Такой поворот кое-кому не понравился, и сейчас «со скрипом», но идут попытки соединить эти объединения.

 «Мы не любим говорить альтернативные, мы говорим – другие, иные профсоюзы, – замечает зампредседателя горно-металлургического профсоюза России Ири­на Леденева. – Они появляются по двум причинам. Первая – проявили непрофессионализм и дали слабину «наши». Вторая – это выгодно работодателям. К примеру, на Североуральском бокситовом руднике (СУБР) директор был рад, что на его предприятии есть два конкурирующих профсоюза – горно-металлургический и НПГ, мол, пусть они между собой договариваются, а я посмотрю, куда кривая выведет. Но потом ему это обернулось боком – когда на предприятие приехали Путин со Шредером, большая часть рабочих, состоящих в НПГ, в знак протеста просто «ушли под землю».

 На другом горно-металлургическом предприятии в Бокситогорске вот-вот может произойти раскол внутри отраслевого профсоюза, который грозит вылиться в забастовку. Там есть группа работников, которых не устраивает действующий проф­ком. В частности, то, как он ведет переговоры с работодателями о повышении зарплаты.

 Проректор Высшей школы экономики, директор института управления социальными процессами Татьяна Четвернина подтверждает, что в последнее время очень активно с протестными акциями стали выступать не общенациональные или отраслевые профсоюзы, а низовые профактивы успешных транснациональных компаний. Факты показывают, что работодатели, как правило, прислушиваются к требованиям альтернативщиков и идут на уступки.

 Впрочем, в некоторых компаниях успешно адаптируются к рыночным реалиям и официальные профсоюзы. К этому их подталкивает менеджмент компаний, который старается часть традиционных для профсоюзов функ­ций передать социально-экономическим службам предприятия. Поэтому поле профсоюзной деятельности сужается, и для того чтобы доказать свое право на существование, они вынуждены меняться. Если не изменятся, то на смену им придут другие проф­союзы.

 Кстати, ТНК-ВР – одна из немногих компаний, где менеджмент выступил инициатором налаживания взаимоотношений с профсоюзами. Там поняли, что только так смогут улучшить социальную обстановку на предприятии.

С кем конкурируют «другие»

 С САМЫМ крупным профессиональным объединением России – Федерацией независимых профсоюзов (ФНПР), которая была создана в 1990 году. Она объединяет около 28 млн. человек. А это 95% всех членов профессионального движения. Сейчас ФНПР – официальный представитель работников в Трехсторонней комиссии по урегулированию трудовых споров. Есть мнение, что ФНПР давно уже стало «карманным» профсоюзом государства, безропотно выполняющим его волю. Это, наверное, объясняет тот факт, что официальные проф­союзы в последние годы стали аморфными. Тогда как альтернативщики все мощнее заявляют о себе.

 Сами же профлидеры говорят, что их профессионализм заключается в том, чтобы не доводить дело до протестных акций, а постараться уладить проблемы с работодателями за столом переговоров. Они всегда были и остаются на позиции цивилизованного диалога. И только когда все способы договориться исчерпаны, готовы идти на крайнюю меру – бастовать. «Иногда нам с ходу удается решить все проблемы, иногда нет», – заявляет Ирина Леденева.

 «На самом деле официальные профсоюзы работают. Это видно по тому, что зарплата растет, существенно опережая производительность труда. Благо, что доходы от нефти позволяют это делать. Отраслевые проф­союзы проталкивают повышение зар­плат в бюджетном секторе. Но в течение 2–3 лет нам с этим благоприятным обстоятельст­вом придется расстаться, и тогда борьба между официальными профсоюзами и альтернативными заметно обострится, – считает известный экономист, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. – Уже сейчас мы по показателям трудовых затрат (получаем зар­плату больше, чем производим товара), отстаем не только от Бразилии, но и от Китая и Индии. И от того, как поведут себя в такой ситуации те или иные профобъединения, как они смогут воздействовать на работодателя, в том числе и относительно повышения производительности труда, будет зависеть их успех. Эта борьба будет не во вред, а во благо».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Человек, призывающий охотиться на детей, обязательно должен быть наказан!»

«Человек, призывающий охотиться на детей, обязательно должен быть наказан!»

Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам за призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов. Про Синичью «пятерочку» размышляет президент Института Ближнего Востока Евгений САТАНОВСКИЙ.

//В мире

Американский эксперт допустил скорое начало Третьей мировой войны из-за России

Американский эксперт допустил скорое начало Третьей мировой войны из-за России

В скором времени на Земле может разгореться Третья мировая война. Такой вариант в разговоре с представителями прессы допустил Юрий Фельштинский, американский историк российского происхождения.

//Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной

Стала известна новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной

Россия и Украина при обмене заключенными могут использовать новую схему работы с уголовными делами. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

//новости партнеров

//В мире

Спрогнозирован ответ России на возможную переброску в Европу американских ракет

Спрогнозирован ответ России на возможную переброску в Европу американских ракет

Предсказан ответ Российской Федерации в случае размещения Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности на территории Европы. Соответствующий материал появился в отечественной блогосфере.

//В мире

Украине предрекли появление «эскадронов смерти» из-за решения команды Зеленского

Украине предрекли появление «эскадронов смерти» из-за решения команды Зеленского

Решение отменить мораторий на продажу земли приведет к появлению на Украине мафиозных группировок с опытом работы на этом рынке в Латинской Америке. С таким прогнозом выступил политолог Сергей Марков.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Бригада ВСУ потеряла в Донбассе за один день погибшими и ранеными 14 военных

Бригада ВСУ потеряла в Донбассе за один день погибшими и ранеными 14 военных

Народной милиции ДНР стало известно о факте массовой гибели и ранений военнослужащих 92-й бригады ВСУ. Об этом заявил Ринат Айгистов, представитель оборонного ведомства самопровозглашенного государства.

//Музыкальный подарок

Третье сентября. Кто у кого украл песню и подарил её Михаилу Шуфутинскому?

Третье сентября. Кто у кого украл песню и подарил её Михаилу Шуфутинскому?

В музыке всего 7 основных нот, неудивительно, что прослушивая какую-либо мелодию, мы непроизвольно вспоминаем другую. По теории вероятности как не располагай эти 7 нот и полутона между ними, вариации ограничены. Но, порой, можно услышать практически идентичные песни. Плагиат?

//Здоровье

Малышева рассказала, как женщинам среднего возраста похудеть за две недели

Малышева рассказала, как женщинам среднего возраста похудеть за две недели

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала, что женщины среднего возраста сильнее прочих подвержены ожирению. При этом Малышева отметила, что при особом подходе можно похудеть даже за пару недель.

//Экономика

В России дорожает гречка, но дешевеет рис и пшено

В России дорожает гречка, но дешевеет рис и пшено

В России в последние несколько недель резко снизилась оптовая стоимость пшена и риса. При этом цены на гречневую крупу, наоборот, поднялись. Эксперты объясняют новую тенденцию изменением площадей посевов.

//Новости партнеров

//Говорят, что...

Экспорт российского зерна в Китай вырастет в пять раз

Экспорт российского зерна в Китай вырастет в пять раз

Вопреки многим прогнозам торговая война США и Китая не прекращается. Наоборот – экономические противоречия двух лидеров мировой экономики только усиливаются. Не так давно Пекин в ответ на действия Вашингтона отказался от импорта американской сельхозпродукции.

//Говорят, что...

В Саудовской Аравии считают, что Россия скоро снова станет великой

В Саудовской Аравии считают, что Россия скоро снова станет великой

Успех сирийской кампании России заставил многие ближневосточные государства по-другому взглянуть на нашу страну. Особенно заметны изменения в риторике саудовских СМИ. На днях ведущая газета королевства Al Watan опубликовала достаточно комплементарную статью о нашей стране.

//Новости СМИ2

//Говорят, что...

Георгий Карлович Лория

Георгий Карлович Лория

Не стало Георгия Карловича Лории, талантливого журналиста, поэта, автора интереснейших репортажей с космодрома Байконур, лауреата премии «Лучшие перья России». 

//Говорят, что...

Датчане рассказали, зачем Трампу Гренландия

Датчане рассказали, зачем Трампу Гренландия

Граждане Дании продолжают пребывать в шоке после наезда Дональда Трампа, который потребовал отдать Гренландию США. Любопытно, что некоторые датские эксперты серьёзно напуганы американскими требованиями – они уже заявляют, что, возможно, Дания не имеет прав на весь этот остров.

//Говорят, что...

Генетики хотят повысить уловы горбуши

Генетики хотят повысить уловы горбуши

«Красная» путина в этом году удалась на славу – уловы уже перевалили за 420 тыс. тонн. Это на 46% больше, чем в прошлый нечётный, 2017 год. Однако хорошо известно, что вылов лососей сильно отличается в чётные и нечётные годы. Учёные начали работать над этой проблемой.

//Экономика

Коньяк – не всегда панацея

Коньяк – не всегда панацея

В народе, да и среди медиков существует поверье, которое приписывает этому виду алкоголя разнообразные, а порой и чудодейственные свойства. Но, во-первых, надо понимать, что коньяком могут называться лишь спиртные напитки, которые сделаны по специальной, проверенной веками технологии

//Здоровье

Осеннее обострение – не для всех

Осеннее обострение – не для всех

Любая перестройка организма – это стресс. А каждый переходный период – это перестройка организма и его биоритмов. Нарушение биоритмов снижает активность, понижает тонус. Во всём мире в медицине используются термины «весенний синдром» и «осенний синдром». Или «обострения».

//Спорт

Кто бросит вызов ЦСКА?

Кто бросит вызов ЦСКА?

1 сентября стартовал 12‑й регулярный чемпионат КХЛ. В матче за Кубок Открытия весьма неожиданно «Авангард» разобрался с ЦСКА. Неожиданность тут в том, что «Авангард» потерял ведущего центрфорварда Дениса Зернова, который из-за травмы выбыл на полгода.

//Новости партнеров

//Спорт

Европа ждёт. Но не всех

Европа ждёт. Но не всех

В российском чемпионате, как всегда в начале сентября, наступил почти двухнедельный перерыв на игры сборных. Перед паузой четыре лучших клуба прошлого сезона узнали, как им предстоит прожить осень.

//Общество

Отгремел МАКС-2019. Следующий снова примет Жуковский!

Отгремел МАКС-2019. Следующий снова примет Жуковский!

Когда летает «Эрбас» А350, становится страшно – кажется, что эта громадина еле-еле держится в воздухе, почти застывает на месте. Конечно, это обман зрения из-за солидных размеров самолёта, но всё же французские лётчики-испытатели на самом деле творят чудеса. 

//В мире

В Совфеде оценили решение Рады отменить депутатскую неприкосновенность

В Совфеде оценили решение Рады отменить депутатскую неприкосновенность

Сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков прокомментировал решение Верховной рады Украины принять закон, согдасно которому с начала 2020 года депутаты лишатся неприкосновенности.

//Происшествия

В бассейне в Турции утонула ещё одна девочка из России

В бассейне в Турции утонула ещё одна девочка из России

В турецком городе Аланья в бассейне отеля утонула ещё одна несовершеннолетняя девочка из России. Пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова сообщила, что погибшая была 2013 года рождения.

//Шпионаж

Наследники Штирлица

Наследники Штирлица

Фильм «Семнадцать мгновений весны» сделал хорошую рекламу нашей разведке. Многие юноши мечтают быть похожими на Штирлица. Но как попасть на работу в спецслужбы? Об этом обозреватель «АН» попросил рассказать старого разведчика полковника в отставке Сергея Михайловича Смирнова.

//Происшествия

В дельфинарии Санкт-Петербурге произошёл пожар

В дельфинарии Санкт-Петербурге произошёл пожар

В дельфинарии Санкт-Петербурга на Крестовском острове начался пожар. В администрации Петроградского района сообщили, что огонь охватил чердак здания во время представления.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Украинский экс-министр рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма
2

Похудевшего на 100 кг Семчева с трудом узнали коллеги
3

Названы вероятные признаки подготовки «синхронного удара» Украины и Грузии по РФ
4

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
5

Медики предупредили об опасности наращивания ресниц

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры