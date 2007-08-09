Эвакопрохиндиада

На днях в столице произошла комическая история: у крупного эмвэдэшного чиновника прямо из-под здания милиции эвакуировали иномарку. Эмвэдэшник подумал, что машину угнали, – и потребовал объявить «план-перехват». Только через семь (!) часов иномарку нашли на штраф-стоянке, причем не на той, которая, по логике, должна была обслуживать адрес МВД. Если на поиски машины «большого дяди» ушло столько времени, то что же предстоит нам, простым смертным, потерявшим машину в мегаполисе?

ОФИЦИАЛЬНО в столице 100 эвакуаторов работают по 13 маршрутам. Они курсируют по улицам Моховой, Большой Никитской, Ильинке, Варварке, Старой и Новой площадям, по Садовому кольцу (за исключением Новинского бульвара и Крымского моста), от Воздвиженки через Кутузовский проспект до Рублевского шоссе. В сентябре эвакуаторы начнут увозить машины на участке от станции метро «Динамо» до «Сокола», а также по Волоколамскому и Ленин­градскому шоссе до улицы Константина Царева.

Порядок эвакуации такой. Сначала водитель эвакуатора вместе с гаишником отыскивают неправильно припаркованные машины – благо, дефицита нет. Причем они могут придраться к тому, что машина стоит не под тем углом или, скажем, двумя колесами на тротуаре в разрешенной зоне. На двери, багажник, капот, люк бензобака авто наклеивают стикеры с надписью «Спецстоянка». Как только наклейка появится на машине, она формально считается эвакуированной. Даже если вы увидите свое авто еще стоящим на земле с такими стикерами, вам его уже не отдадут. Точнее, отдадут – но за взятку в 1,5 тыс. руб. в карман инспектору.

Горожанину, у которого машину увезли, нужно выяснить, где находится авто. Для этого необходимо дозвониться по одному из трех телефонов (8-(495)-504-17-24; 8-(495)-957-01-49; 8-(495)-624-01-24 – советуем вам сохранить их в своем мобильнике). Впрочем, нет гарантии, что вам подскажут верное местонахождение авто. Чтобы запутать водителей и выманить у них больше денег, машины часто увозят не на те штрафстоянки, к которым приписана территория, откуда эвакуируют вашего четырехколесного друга. За то, чтобы подсказать вам, где действительно находится авто, гаишники или местные таксисты потребуют с вас 300–500 рублей.

Раньше чем ехать на штраф­стоянку, вам потребуется оформить документы в Проектируемом проезде №5113, дом 14. Если вам посчастливится найти это место (оно обозначено далеко не во всех атласах), там вы увидите огромную очередь на три-шесть часов. Днем работает несколько «окошек», а ночью, когда эвакуированных авто не меньше, – только одно. «Обойти» очередь стоит 1,5–2 тыс. рублей. За сумму вдвое меньшую местные «предприниматели» постоят в очереди за вас.

У «очередников» могут возникнуть еще две серьезные проб­лемы. Во-первых, машину вам не отдадут до тех пор, пока вы не оплатите все «висящие» на ней штрафы. Если вы когда-то не внесли штраф, например, за парковку, придется ждать открытия банка, возвращаться с квиточком в очередь – и только тогда сможете забрать авто. Во-вторых, некоторые москвичи оставляют документы (в том числе доверенность) на машину в бардачке. Без документов вам не имеют права даже показать автомобиль. Опять придется платить взятку в несколько тысяч рублей.

Таксисты лучше всех научились наживаться на эвакуации. За 5 тыс. руб. они оказывают полный спектр услуг: довезут до Проектируемого проезда, помогут избежать очереди, доставят на штрафстоянку.

Официальные штрафы по сравнению со взятками – копейки. Штраф за неправильную парковку – 100 рублей. Эвакуация и хранение машины в течение первых суток – бесплатно. Следующие два дня – плата 40 рублей в час. Далее размер почасовой оплаты возрастает вдвое.

Когда эвакуаторы после перерыва в очередной раз вернулись на улицы города, столичный мэр обещал, что будет пристально следить за злоупотреблениями в деятельности этой городской службы и пресекать их. Без комментариев.