Убийство или гуманность?

Говоря об улучшении демографической ситуации, власти обычно делают акцент на увеличении рождаемости и снижении смертности. Но по каким-то причинам упускают еще один момент, который явно портит демографическую статистику. Это искусственное прерывание беременности, а попросту – аборт.

ПРЕДСТАВЬТЕ, только в одной из государст­венных клиник Владивостока в 2006 г. количество абортов выросло в два раза! А в Новосибирской обл. – в полтора раза превысило количество новорожденных!



Женщины выбирают операцию



БОЛЬШАЯ часть несостоявшихся матерей утверждает, что для них аборт – это вынужденный шаг: малыш появится не ко времени – нужно учиться или делать карьеру. Те, у кого уже есть дети, добавляют: «Не хотим плодить нищету». Гинекологи говорят, что главная причина в том, что у женщин не хватает денег для вынашивания плода. По самым скромным подсчетам, за весь период беременности будущей маме придется выложить только на профилактику здоровья около 15 000 рублей. Один сеанс УЗИ стоит 500–700 рублей. А за 9 месяцев его придется сделать как минимум три раза. Цена одной упаковки необходимых беременным таблеток магния В6 – 240 рублей. Стоимость витаминов для будущих мам колеблется от 150 до 400 рублей. А сколько еще предстоит сдать самых разных анализов! Операция по искусственному прерыванию беременности стоит значительно дешевле – 1500–3000 рублей.

В Омской обл. давно поняли, что беременную женщину надо поддерживать материально, начиная с того момента, когда она встает на учет в женской консультации. Там каждая будущая мама в течение всей беременности получает ежемесячное адресное пособие в размере 640 рублей. Если по медицин­ским показаниям женщине требуется специалист, которого нет в ее населенном пункте, то она получает право на бесплатный проезд по всей области. «Это сделано прежде всего для того, чтобы беременным была доступна в нашем регионе любая медицинская помощь. Уже есть положительный эффект от этих нововведений. В последнее время наши женщины чаще выбирают деторождение, чем прерывание беременности, – на 100 новорожденных приходится 82 аборта», – говорит ведущий специалист отдела охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения правительст­ва Омской обл. Наталья Козлова.

Многие россиянки считают, что ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, которое сегодня предлагает государство, недостаточно, чтобы они могли решиться на второго или третьего малыша. Напомним, что это пособие составляет 40% от заработной платы женщины, но не должно превышать 6000 рублей. Студенткам и неработающим матерям по уходу за первым ребенком до полутора лет полагается 1500 рублей, за вторым – 3000 ежемесячно. «Если бы 250 000 руб. материнского капитала при рождении второго ребенка были не призрачной суммой, а выдавались сразу, то количество абортов значительно бы снизилось», – утверждают медики.

Между тем прерывание первой беременности опасно бесплодием. Как предупреждает главный акушер-гинеколог Новосибирска Нелли Агамян, организм «программируется» на срыв беременности именно в этот критический срок, когда был сделан аборт. При последующей беременности женщину, подвергнувшуюся такой операции, врач записывает в группу риска, так как даже если опасный период пройдет благополучно, то во второй половине срока очень вероятны осложнения.

Кроме медицин­ского аспекта есть еще и духовный. Новосибирский священник Олег Козлов говорит, что решившаяся на аборт женщина – это убийца некрещеного младенца, за душу которого даже нельзя помолиться. И это считается более тяжким грехом, чем убийство взрослого человека.

Чтобы хоть чуть-чуть сократить количество прерванных беременностей и поберечь здоровье женщин, во многих регионах проводятся различные акции. Во Владивостоке «Общество православных врачей» в одном из храмов зажгло 5000 свечей в память младенцев, погибших от абортов. Светские врачи уст­роили своеобразный протест «Врачи против абортов». На один день во всех больницах Владивостока медики отказались делать аборты, заменив их воспитательными беседами.



Аборт – это право человека



ОДНАКО есть и сторонники искусственного прерывания беременности. Например, извест­ная правозащитная организация «Международная амнистия», несмотря на давление со стороны католической церкви и международную критику, отстаивает право женщин на аборт во всем мире наравне с другими правами человека.

«Говорить о тотальном запрете абортов с целью улучшения демографической ситуации в стране крайне нецелесообразно, – считает руководитель Управления организации медицинской помощи женщинам и детям Минздрава Самарской обл. Сергей Вдовенко. – Хотя этот вопрос постоянно лоббируется некоторыми депутатами Госдумы и церковью. В Европе, в частности в Польше, был печальный опыт подобных запретов. В СССР запрет на аборты привел к огромному числу нелегальных операций, в результате которых многие женщины умирали.

Более разумным методом может стать активная пропаганда идеального образа семьи. Где первый ребенок появляется на свет спустя два года после брака, и в будущем в ней рождается еще двое детей с интервалом в 1,5 года. При этом супругам при рождении первого ребенка не должно быть больше 25 лет».

Действительно, в нашей стране уже был печальный опыт введения запрета на такие операции в 1936 году. В те годы многие женщины соглашались на помощь сомнительных врачей в подпольных условиях. Тогда резко увеличилась смертность среди женщин репродуктивного возраста. Поэтому в 1955 г. государство было вынуждено снова разрешить официальное прерывание беременности. Хотя проблема нелегальных абортов не исчезла совсем. Хотим мы того или нет, всегда были и будут обстоятельства, при которых женщина не желала бы афишировать свое положение.

СПРАВКА АН

ПРИЧИНЫ того, что российские женщины так легко идут на этот шаг, кроются в прошлом. Впервые в мире аборт был легализован в 1920 г. именно в России. Система здравоохранения СССР, как это ни кощунст­венно звучит, была настроена именно на этот способ регулирования деторождения.

Как ни странно, большая часть врачей-гинекологов с опаской относилась к таким средствам контрацепции, как гормональные таблетки, внутриматочные спирали и т.д. В среднем каждая женщина старшего поколения за свою жизнь сделала 10 абортов! Сейчас, как утверждают медики, эта цифра сократилась до 2-3. Однако и этого количества достаточно, чтобы серь­езно расстроить здоровье женщины. Количество бесплодных браков сегодня уже достигло 32%. То есть каждая третья семья не может иметь детей.

Эльвира НОВИКОВА,

Новосибирск

Юрий УФИМЦЕВ,

Владивосток

Алена ИЛЬИНСКАЯ,

Самара