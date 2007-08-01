Пять проблем, которые волнуют Европу

Немцы, французы и поляки обеспокоены безработицей. А россияне вопросами, связанными с жильем и ростом инфляции. Таков итог исследования, который недавно провела компания GFK среди 10 европейских стран.

ПРОБЛЕМА безработицы в странах Европы стояла на первом месте в рейтинге наиболее актуальных проблем начиная с 2001 года. Но потом постепенно стала снижаться. Однако для 30% европейцев решение этой проблемы по-прежнему остается актуальным. Возглавляет список стран Германия, где практически две трети населения считают решение проблемы безработицы самым важным. Вслед за Германией безработица волнует жителей Франции (54%) и Польши (40%). В России ею обеспокоен каждый десятый житель. Меньше всего ситуацию на рынке труда расценивают как тяжелую в Великобритании (2%) и Нидерландах (5%).

Помимо безработицы европейцы озадачены ростом цен и покупательской способностью. Прежде всего этим озабочены в Польше (30%). Там по сравнению с прошлым годом недовольство ростом цен выразили вдвое больше респондентов. В России, напротив, наблюдается снижение количества граждан, обеспокоенных инфляцией, – 25% в этом году против 35% в прошлом. Почти каждый пятый житель Франции и Германии сетует на низкую покупательскую способность. Англичан этот момент не трогает вовсе.

Рост цен на жилье и арендную плату поднял жилищный вопрос с 4-го места в 2006 г. на 3-е в 2007-м. Самым насущным он является для испанцев и беспокоит 30% населения. Причина их недовольства – резкое увеличение за последние годы цен на жилье и процентные ставки по кредитам. 26% россиян отметили этот вопрос как наиболее важный. Во Франции и Великобритании он беспокоит лишь каждого десятого жителя. Немцев, итальянцев и австрийцев эта тема практически не волнует.

Выше на строчку по сравнению с прошлым годом стало желание респондентов усилить борьбу с преступностью. Наиболее острую потребность в этом ощущают жители Великобритании и Бельгии. В Италии это вторая по актуальности тема, значение которой неуклонно растет. В Нидерландах и Франции ростом преступности озабочена почти четверть населения. Россиян и поляков этот вопрос не беспокоит. В его пользу высказались 4 и 5% соответственно.

Завершает «топ 5» европейских проб­лем – пенсионное обеспечение. По сравнению с прошлым годом индекс значимости этого вопроса поднялся на 3 пунк­та. Однако не во всех странах ситуация воспринимается как требующая немедленного вмешательства. Так, больше всех проблема пенсионного обеспечения тревожит жителей России и Германии. По сравнению с прошлым годом количество россиян, поставивших этот вопрос на первое место, увеличился на 7%, составив в 2007 г. 21%. В Германии обеспокоены этой проблемой 18% населения. Судя по всему, самые богатые пенсионеры живут в Бельгии, Испании, Великобритании и Нидерландах, потому что жители этих стран не считают данный вопрос самым значимым.