Долг платежом страшен

В России всего за два года объем потребительского кредитования вырос почти вчетверо – с 0,56 до 2,3 трлн. рублей. Побочный эффект кредитного бума по-русски – лавинообразный рост просроченной задолженности населения перед банками. По официальным данным, объем просрочек составляет около 70 млрд. рублей. А эксперты оценивают его в 180–200 млрд. рублей. Поэтому тема возвращения долгов в последнее время стала как никогда актуальной для банков.

Отказ от благотворительности



ПОНАЧАЛУ многие банкиры пытались просто-напросто игнорировать забывчивость отдельных своих клиентов. Благо бурное развитие кредитного рынка позволяло компенсировать потери по невозвратам за счет запредельно высоких процентных ставок. Однако резкое ухудшение качества ссудных портфелей банков довольно быстро заставило их отказаться от подобной благотворительности. И банкиры сделали ставку на силу юридических процедур. Но тяжесть судебного взыскания долгов с физических лиц заставила банкиров задуматься о комплекс­ном решении проб­лемы.

На сегодняшний день доминируют два подхода к возврату «плохих ссуд». Крупные банки, как правило, создают для работы с должниками собственные подразделения. Мелкие перекладывают взаимоотношения с несознательными гражданами на плечи специализированных агентств по взысканию долгов.



Своими силами



КАК действуют эти подразделения «по борьбе с неплательщиками»? После того как истек срок уплаты долга, а деньги человек еще не принес, банков­ские службы начинают бомбардировать нерадивого заемщика телефонными звонками и письмами с угрозами судебного разбирательства и ареста имущества. Часто оказывается, что ссылки в письме на статьи Уголовного кодекса – ст. 159 (мошенничество), ст. 176 (незаконное получение кредита), ч. 1 ст. 174 (легализация денежных средств) – вполне хватает, чтобы человек вновь начал исправно платить.

Если это не помогает, банковские клерки могут позвонить должнику на работу и вежливо проинформировать его начальника о сложившейся ситуации.

Последняя стадия борьбы с должниками – обращение в суд. Однако, учитывая, что судебные процессы в России имеют свойст­во затягиваться (неявка ответчика, командировка адвоката, больничный лист), банкиры идут в суд далеко не всегда. Но если уж до этого доходит дело, то они не преминут возможностью испортить заемщику заграничный отпуск. По запросу судебного пристава правоохранительные органы могут отказать человеку в получении загранпаспорта или в выезде за рубеж.



Коллекторы



ВО МНОГИХ западных странах банки давно пришли к выводу, что более эффективно отдать взыскание проблемных долгов на откуп специальным компаниям. Первые профессиональные коллекторы (от английского «сборщики») появились там почти полвека назад. Теперь в США действуют свыше 7 тыс. коллекторских фирм, а в Евросоюзе – около 10 тысяч.

В России официально зарегистрировано не более 50 коллекторских агентств. Почти половина из них так или иначе аффилированы с каким-либо банком. И в этом есть определенная хитрость. После определенного срока просроченная ссуда начинает слишком сильно портить банковский баланс. А переуступка ее коллекторам даже за 50–70% от общей суммы задолженности позволяет не краснеть перед Центробанком и говорить, что у них все в порядке. Обычно кредитные организации продают долги по истечении 180 дней с момента неуплаты, но не позднее 360 дней.

И коллекторы, и банки работают с недобросовестными заемщиками примерно по одной схеме: звонки, письма, иногда – визиты по месту жительства. Однако нюансы этой работы могут существенно различаться. Например, звонки от коллекторских агентств на домашний и мобильный телефоны должника могут раздаваться и поздно вечером, и рано утром, и вообще следовать через каждые час-полтора. Тональность телефонных бесед тоже может быть более жесткой: если в банках обзвоном клиентов занимаются девушки из колл-центра, то коллекторы набирают в штат преимущест­венно бывших сотрудников милиции. Да и письмо-напоминание может оказаться не в почтовом ящике, а на капоте автомобиля, прижатое камнем. Словом, никаких противоправных действий – просто сильный прессинг.

Как уверяют российские коллекторы, люди сейчас больше боятся дискомфорта, чем банального «наезда». Поэтому на большинство должников метод морального давления действует безотказно. По статистике, коллекторам удается вернуть от 50 до 70% задолженности.