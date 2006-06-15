Непрерывный стаж уходит в прошлое

Сотрудник научно-производственного объединения «Система» Владимир Корнилов из Твери в одиночку изменил систему соцобеспечения. Недовольный результатами размера больничных, он подал иск в Конституционный суд и недавно выиграл дело. В результате, с 1 января 2007 г. непрерывный трудовой стаж как норма прекратит свое существование.

ПРОРАБОТАВ шест­надцать лет на Твер­ском вагоностроительном заводе, Корнилов уволился по собственному желанию. Через 7 месяцев он устроился в ООО «Система». Когда заболел, то получил пособие в размере 60% от среднего заработка. Потому что по правилам обязательного социального страхования, пособие по временной нетрудоспособности зависит от количества проработанных лет без перерыва. Допустим, если у человека непрерывный трудовой стаж до 5 лет, то размер пособия составляет 60%, если до 8 – 80%. И только если человек непрерывно работал более 8 лет, он имеет право получать в размере среднего заработка. Пособие рассчитывается из среднего заработка за 12 месяцев, предшествовавших заболеванию.

Однако Владимир Петрович решил, что такое отношение к людям несправедливо. По его мнению, размер пособия по временной нетрудоспособности, условия и порядок его выплаты не должны зависеть от продолжительности непрерывного трудового стажа. Кон­сти­туционный суд посчитал его доводы правомерными и встал на сторону простого гражданина. Благодаря такому повороту событий миллионы работающих россиян теперь могут вздохнуть спокойно и не переживать, что в их «трудовом багаже» наработано так мало лет. И если они вдруг заболеют, то их сумма пособия будет зависеть от непрерывного трудового стажа.

В настоящее время готовится новый нормативный документ, который должен исправить существующий порядок и регулировать вопросы исчисления пособий по временной нетрудоспособности. Пока точно неизвестно, какой стаж законодатели возьмут за основу – общий трудовой или страховой. А пока этот закон не принят, то пособия будут исчисляться по старому.

Чем это нам грозит?

ДО ПРИНЯТИЯ нового законопроекта еще далеко, поэтому действия нормативных актов по исчислению непрерывного трудового стажа сохраняются. Но при их применении есть масса нюансов. Внести ясность в то, какие стажи существуют, а также подробнее рассказать, чем грозит прерывание трудового стажа, мы попросили начальника отдела применения законодательства в сфере обязательного социального страхования Фонда социального страхования РФ Лидию Новицкую.

– Фонд социального страхования был готов к решению Конституционного суда?

– Исчисление пособий с учетом непрерывного трудового стажа стало неактуальным давно. Мы неоднократно поднимали вопрос о том, что с изменением экономической ситуации в стране размер пособия может зависеть от страхового либо общего трудового стажа. Но не от непрерывного.

– Какие сроки в настоящее время между перерывами в работе допустимы, чтобы стаж не прерывался?

– При переводе с одной работы на другую непрерывный стаж сохраняется, если перерыв не превышал одного месяца. При увольнении по собственному желанию без уважительных причин непрерывный трудовой стаж сохраняется, если перерыв в работе не превышал трех недель. Если работник был уволен по сокращению штата, то допускается перерыв в работе до трех месяцев. А когда человек переводится на работу в другую местность, в течение всего времени «переезда» непрерывный стаж сохраняется. При этом сохраняется стаж у второй половины до тех пор, пока муж или жена не найдет работу.

– Чем отличается общий трудовой стаж от страхового?

– Общий трудовой стаж – это то время, на протяжении которого работник состоял в трудовых отношениях. А страховой – это тот период, когда человек не состоит в трудовых отношениях, но перечисляет сам (либо за него) средства на обязательное социальное страхование.

– Учеба в средне-специальных заведениях, вузах и служба в армии засчитываются в непрерывный трудовой стаж?

– Учеба во всех учебных заведениях, независимо от организационно-правового статуса, не прерывает трудовой стаж, но и не учитывается при его определении. Например, если до учебы в вузе человек проработал два года, то его стаж по окончании обучения будет два года. Однако если во время учебы вы проходили производственную практику и вам за это платили заработную плату, то этот период будет засчитан в непрерывный трудовой стаж.

Годы, проведенные в ПТУ, засчитываются в непрерывный трудовой стаж.

В армии, у призывников, день службы засчитывается за два. Если до призыва у парня не было трудового стажа, то, когда он прослужит два года и демобилизуется, его стаж будет составлять 4 года. У конт­рактников режим обычный – у них день идет за день.

Помимо этого у военнослужащих есть свои особенности сохранения непрерывного трудового стажа. Человек может быть уволен из армии и поступить на работу в течение года, при этом его непрерывный трудовой стаж сохраняется.

– Как рассчитывается непрерывный трудовой стаж для женщин, которые находились в отпуске по беременности и родам либо увольнялись по уходу за ребенком?

– Непрерывный трудовой стаж сохраняется у женщин по уходу за ребенком до 14 лет, а по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет. При этом женщина может неоднократно увольняться и устраиваться на работу независимо от перерыва между работами. Ее стаж, который был на день рождения ребенка, сохранится, а если она работала, то эти годы или месяцы добавятся.

– Если человек состоит на учете в службе занятости, его стаж сохраняется?

– Да.

– При каких обстоятельст­вах непрерывный трудовой стаж не сохраняется?

– В случае прогула, нарушения охраны труда, систематического неисполнения без уважительных причин своих обязанностей, кражи на работе. Это предусмотрено пунктом 7 Правил исчисления непрерывного трудового стажа работников и служащих при назначении пособий по временной нетрудоспособности.