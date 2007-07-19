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Военная пенсия и получка станут больше

№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]

Военная пенсия и получка станут больше

 Где офицер прячет заначку? Эту «страшную военную тайну» не знали лишь лейтенантские жены. Конечно, под погоном. Правда, в последние два десятилетия прятать там особо было нечего. Не зря в войсках мрачно шутили: у нас такая зарплата, что не скажешь без мата. Но сейчас начальство в очередной раз обещает военным «пряники».

 ФЕДЕРАЛЬНЫМ бюджетом на 2008 г. предусмотрено повышение денежного довольствия военнослужащим и пенсий военным пенсионерам с 1 декабря текущего года в 1,15 раза и с 1 сентября 2008 г. – еще в 1,15 раза.

 Кроме того, с 1 декабря 2007 г. денежное довольствие военнослужащих увеличится за счет включения в оклад по воинскому званию денежной компенсации взамен продоволь­ственного пайка.

 – Таким образом, с 2001 по 2008 гг. с учетом уровня инфляции и отмены натуральных льгот денежное довольствие военнослужащих увеличится в 1,6–2 раза, – заявил недавно генерал-майор С. Алексеев из Главного финансового экономического управления (ГлавФЭУ) Минобороны.

 – В конкретных цифрах все это выглядит примерно так: по состоянию на 1 января 2005 г. командир мотострелкового полка получал 4668 рублей. С 1 сентября 2008 г. его денежное довольствие составит 20 000. Сегодня он получает порядка 16 047 рублей. Денежное довольствие командира мотострелкового взвода к концу 2008 г. достигнет 12 000 руб. против 2500 в 2001 году. Сегодня довольствие данной категории военнослужащих составляет порядка 10 000 руб., – уточнил мысль генерала начальник отдела денежного довольствия ГлавФЭУ полковник Олег Яковлев.

 Повышение довольствия означает и автоматический рост военных пенсий. Законодатели хотят повысить военные пенсии и денежное содержание с 1 августа 2009 г. – на 6,8% и с 1 января 2010 г. – на 6,5%. Такие повышения (индексации) довольствия запланированы в проекте федерального бюджета на период до 2010 года.

 По мнению председателя Комитета Госдумы по обороне В. Заварзина, этого недостаточно. Надо провести в 2008 г. кроме индексации на 5% еще одну – минимум на 10%. Он напомнил о данном в 2005 г. Президентом РФ поручении в течение 2006–2008 гг. повысить реальный уровень доходов военных в полтора раза. Разработан план поэтапного повышения довольст­вия: в 2006 г. – на 15%, в 2007-м – на 10% и 15%, в 2008-м – на 15%.

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