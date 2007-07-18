Должников будут лишать земли

На днях Конституционный суд встал на сторону кредиторов и разрешил им помимо другого имущест­ва взыскивать с должников еще и земельные участки. Если раньше в счет долга могла пойти лишь та земля, которую должник использовал для предпринимательской деятельности, то теперь его могут на законных основаниях лишить и дачи.

НАЧАЛОСЬ все с того, что томичу Владимиру Безменову не возвращали долг с процентами – около 456 000 рублей. А Николай Калабун из Саратова никак не мог добиться, чтобы виновные в аварии отдали ему 102 000 руб. за испорченную машину. Тогда Безменов и Калабун решили добиться справедливости через суд. Но ожидаемого результата это не принесло. Поскольку единственное имущество, которое было у должников, – земельные участки. В одном случае участок использовался для садоводства, в другом – под индивидуально-жилищное строительство. Согласно абз. 3 ч. 1 ст. 446 Гражданско-процессуального кодекса (ГПК), эти земельные участки не могут быть изъяты, потому что никакая предпринимательская деятельность на них не велась.

Тогда кредиторы в поисках правды дошли до Конституционного суда. Где было признано, что норма ст. 446 ГПК не соответствует Конституции. Она устанавливает запрет на те земельные участки, которые не являются основным источником существования должника или объектом его предпринимательской деятельности. То есть, как заметили судьи, нарушаются права кредитора «на судебную защиту его прав и свобод».

Дело в том, что в нашем законодательстве нет четких критериев оценки – используется этот участок для предпринимательской деятельности или нет. Судьи посчитали, что недобросовестные должники, имея за плечами огромные долги и юридически не являясь индивидуальным предпринимателем, могут спокойно приобретать земельные участки для самых разных целей, в том числе и для перепродажи, что само по себе является получением доходов. Поэтому депутатов Государственной Думы обязали, чтобы такой путаницы не возникало в дальнейшем, пересмотреть эту норму. Правда, они сделали поправку, что суд «должен стремиться к тому, чтобы в таких случаях гражданину-должнику и лицам, находящимся на его иждивении, сохранялся необходимый уровень существования».

Как соблюсти эти требования, чтобы кредиторов удовлетворить и должников не ущемить? Эксперты предполагают, что та часть земли, на которой находится жилое строение, останется в собственности должника, а оставшаяся земля уйдет в счет долга.

«Кредиторы очень часто сталкиваются с подобными ситуациями, – говорит начальник юридического отдела Ассоциации развития коллекторского бизнеса Дмитрий Котов. – Мне всегда было непонятно, чем земельный участок отличается от другого имущества, допустим автомобиля, и не идет для уплаты долга. Землю можно реализовать в любой момент, сдать в аренду и т.д. А это уже, по сути, предпринимательство.

Изначально предполагалось таким образом защитить сельское хозяйст­во от недобросовестных заемщиков. Государство, видно, боялось, что сельхозугодия могут быстро разойтись по частникам, если заемщик не сможет погасить вовремя кредит. Но тут нет ничего страшного. Если на сельхозугодиях сажали картофель, то продолжат это делать. Другой вопрос – кто будет хозяином этих земель? Считаю, если должник берет обязательство, то он должен отвечать за него всем своим имуществом».

Тем не менее скоро следует ожидать бум перехода сельхозугодий в частные руки через механизмы банкротства.