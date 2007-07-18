В. Радченко останется первым зампредом Верховного суда?

Во вторник в Мурманске состоялось заседание Высшей квалификационной коллегии судей. На ней вопросом под номером один значилась рекомендация для назначения на очередной шестилетний срок первого заместителя Председателя Верховного суда Владимира Радченко, что и произошло. Теперь, чтобы оказаться переназначенным на третий шестилетний срок, его кандидатуру должны поддержать Совет Федерации и Президент.

ОДНАКО, как отмечают наблюдатели, очередное переназначение может пройти не так гладко, как можно было бы ожидать. С одной стороны, Владимир Радченко фигура известная и даже харизматичная. Это человек, умеющий и любящий общаться с прессой и электронными СМИ. Он не стесняется выражать свое мнение публично. Напомним, именно он год назад открыто заявил, что Верховный суд считает неприемлемым и даже противоречащим Конституции предложение Высшего арбитражного суда о декларировании доходов судей общей юрисдикции. Поскольку их имущество все равно может быть оформлено на родственников, и с точки зрения борьбы с коррупцией такое декларирование бессмысленно.

С другой стороны, история самого Владимира Радченко оказалась подпорченной. В свое время получили громкую огласку скандал и сразу несколько обращений в суд, связанных с конкурсом на замещение вакантных должностей столичных нотариусов. Тогда в числе победителей странным образом оказались ближайшие родственники сразу нескольких высокопоставленных чиновников. Среди них – супруга Владимира Радченко, которая когда-то уже была нотариусом, но по собственному желанию сложила с себя полномочия, передав должность сыну.

Нотариус Илья Радченко прославился призывом «драть с фирмачей» на специализированной интернет-конференции для работников нотариата и своей необычной работоспособностью. По его словам, только за 2005 г. он совершил 60 тыс. нотариальных дейст­вий! Обычная годовая нотариальная статистика останавливается примерно на 13–15 тыс.сделок: ведь нотариус должен изучить документы, разъяснить обязанности, разъяснить нормы закона, в конце концов. Простой подсчет показывает, что Илья Радченко тратит на все это меньше двух минут!

Радует лишь, что Радченко-сын стал все-таки нотариусом, как мама, а не судьей, как папа...