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Атака на жилищную политику

№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]

Атака на жилищную политику
Оксана Дмитриева, Фото А. ЛУКАШИНА

 Обеспечение россиян доступным жильем и рост тарифов ЖКХ – едва ли не самые острые проблемы современной России. Для того, чтобы хоть как-то сдвинуть их с мертвой точки, председатель Совета Федерации и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и создал 6 июля Комиссию по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Совета Федерации. 

 УЖЕ через несколько дней после создания комиссия начала разработку законопроектов о Государственной жилищной корпорации, а также о социальном жилье. По Конституции каждый гражданин России имеет право на жилье, однако в реальности это право постоянно нарушается. Лидер «Справедливой России» не собирается мириться с такой несправедливостью: «Мы исходим из того, что государство обязано обеспечить своих граждан крышей над головой, и чтобы это были не развалюхи и не трущобы, а жилье, достойное граждан России», – заявляет Сергей Миронов.

 Выступая на заседании круглого стола «Справедливая жилищная политика», председатель СовФеда Сергей Миронов напомнил, что 70% россиян никогда не смогут купить квартиру: «Проблема как в высокой ставке ипотечного кредита, так и в отсутствии социального жилья. Необходимо законодательно закрепить само понятие «социальное жилье». Это дотационное жилье, когда дотация выделяется государством на его строительство. Оно строится за счет госбюджета и затем сдается гражданам в аренду. Социальное жилье должно предоставляться внаем в первую очередь тем, кто не в состоянии его купить, а также семьям, жилье которых не соответствует существующим нормам. Выработкой соответствующего законопроекта и займется комиссия», – сообщил г-н Миронов.

 По словам лидера «Справедливой России», в настоящее время проблема улучшения жилищных условий особенно остро стоит для 21% населения страны. «Это примерно 30 млн. наших сограждан. В очередь на получение жилья стоят 3 млн. 337 тысяч». Так что доля социального жилья в условиях России должна быть значительной и составлять не менее 50% площади всех жилищных фондов. Достижение этой цели можно обеспечить за счет разработки и реализации нацпроекта «Справедливый дом», – считает Сергей Миронов.

 По мнению специалистов, ипотека может решить жилищный вопрос лишь 5–7% населения. Между тем уже сегодня можно добиться гораздо больших результатов. Так, Сергей Миронов сообщил, что вместе с депутатом-справедливороссом Оксаной Дмитриевой (она же бывший министр труда РФ) они разработали законопроект «О стро­ительно-сберегательных кассах», который позволит уже 25% россиян накопить там необходимую сумму и решить для себя квартирный вопрос. Однако все равно остается 70% жителей России, которые никогда не смогут позволить себе ни ипотечный кредит, ни спасительную сберкассу. Но право на крышу над головой они как граждане нашей страны имеют, а, следовательно, задача государства – обеспечить им это право.

 Встает еще и такой немаловажный вопрос, как цены на жилье. Чтобы решить эту проблему, депутаты-справед­ливороссы предлагают, во-первых, в течение ближайших полутора-двух лет построить тысячу крупных цехов, которые, в свою очередь, обеспечат строительство тысячи домов (каждый). Они убеждены, что появление на рынке миллиона жилищ хорошего качества за два года приведет к естественному снижению цен. Кроме того, целесообразно обязать губернаторов выставлять один раз в год-два определенное количество земли на аукцион для небольших компаний, занимающихся строительством социального жилья.

 Но не стоит забывать и о большом секторе ветхого жилья, нуждающегося в капитальном ремонте. Депутат Госдумы и лидер астраханской «Справедливой России» Олег Шеин напомнил о «наказе» президента «отремонтировать» жилой фонд и о том, как Дума собралась его исполнять. Она не захотела выделенные средства отдавать в руки самих собственников, не говоря уже о том, что собственнику даже не предусмотрена выдача такого элементарного документа, как акт приемки работ. То есть житель дома не может проконтролировать, на что пошли бюджетные средст­ва и вообще был ли ремонт.

 Как подчеркнул секретарь Политбюро Президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия» Николай Левичев, в ближайшее время инициативная группа во главе с Андреем Широковым суммирует инициативы и замечания участников круглого стола и примет итоговый документ. Также он сообщил, что все предложения по решению жилищной проблемы можно направлять на сайт Сергея Миронова (www.mironov.ru). «Сегодня был дан старт проведению целого ряда круглых столов по решению жилищной политики», – подвел итог Николай Левичев.

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