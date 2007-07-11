//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Соцпакет

Реформа, загнанная в угол

Дефицит Пенсионного фонда преодолел рубеж в 100 млрд. рублей

№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Евгений ВОСТРИКОВ ]

Реформа, загнанная в угол
здание пенсионного фонда во Пскове

 Чтобы пенсии выплачивались своевременно и в полном объеме, образовавшаяся брешь в бюджете ПФР латается средствами госбюджета. Это – следствие отхода от страховых принципов, на которые и была рассчитана пенсионная реформа. Масла в огонь подлило обещание руководства страны в ближайшие три года увеличить пенсии на 65 процентов. Тем самым финансовая нагрузка на фонд грозит еще больше увеличиться. А механизмов, которые бы смогли ее компенсировать, – нет.

Нежизнеспособная система

 ВЗНОСЫ в Пенсионный фонд России (ПФР) в основном отчисляют работодатели из фонда оплаты труда в рамках единого социального налога (ЕСН). Часть собранных средств ежегодно возвращается в виде пенсий. При этом размеры возвращаемых средств зависят от степени собираемости взносов, на которую влияют законопослушность руководителей предприятий. Также очень важна эффективность работы самого фонда.

 Однако благодаря реформам последних лет, активно лоббируемых М. Зурабовым, собст­венные источники финансирования фонда очень быстро иссякли. Чтобы не доводить ситуацию до социального взрыва, страховые выплаты гасили из бюджета. Таким образом, ПФР превратился из страховой организации в федеральный филиал Минздравсоцразвития, зависящий от бюджетных ассигнований. После этого почва для удовлетворения социальных прав населения, гарантированных Конституцией, по мнению аналитиков, стала очень зыбкой. А возможное сокращение доходной части Федерального бюджета еще более негативно скажется на системе социального страхования в целом.

 Между тем, согласно недавно утвержденному трехлетнему бюджету, планируемые поступления в виде ЕСН в 2008 г. составят 442,8 млрд. руб., в 2009 г. – 506 млрд., в 2010 г. – 573,7 млрд. рублей. При этом, как считают эксперты, дефицит ПФР к 2010 г. только по базовой части составит 459,3 млрд. руб., а по страховой – 196,7 миллиардов.

 На недавнем совещании у вице-премьера Дмитрия Медведева обсуждалось предложение Минэкономразвития, которое должно решить проблему пенсионного дефицита за счет фактического увеличения подоходного налога на 3 процента. Он должен транзитом переправляться в Пенсионный фонд и оседать на индивидуальных лицевых счетах. Правда, предполагается, что оформлять эти перечисления граждане смогут на добровольной основе.

За чей счет?

 ПО МНЕНИЮ аналитиков, кардинальных изменений эти решения не принесут.

 Согласно прогнозу Мин­эко­номразвития, суммарный фонд заработной платы в целом по стране в 2008 г. составит 8921млрд. руб. и вырастет к концу 2010-го
до 11 771 миллиардов. То есть главная составляющая налогооблагаемой базы по ЕСН увеличится всего на 32 процента. Тогда как пенсии должны вырасти в два раза больше (т.е. на 65 процентов). Даже запланированная пятая часть всего федерального бюджета на нужды ПФР не сможет привести в соответствие доходы и расходы Пенсионного фонда.

 Анализ показателей, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что пенсионные суммы рассчитаны в надежде на рост ­поступлений в бюджет от экспорта нефти и газа. Но А. Кудрин, скорее всего, и впредь будет активно препятствовать планам покрытия дефицита за счет средств Стабфонда. Однако другого выхода нет, и сложившееся положение дел в фонде будет только способствовать нецелевому расходованию средств федерального бюджета.

А в это время…

 КАК правило, наиболее коррупционная часть расходов в ПФР проходит по статье «Финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности ПФР». Средства на эту статью идут из пенсионных взносов граждан. Согласно бюджету ПФР на 2008–2010 гг., затраты на содержание по этой статье неоправданно огромные – более 50 млрд. руб. ежегодно. Только на содержание территориальных органов предполагается потратить 47,1 млрд. руб., а на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов – в среднем 1,1 млрд. рублей. Фонд любит поиздержаться на капитальное строительство. Рос­кошные здания региональных отделений фонда из мрамора, стекла и бетона, отстроенные в Ря­зани, Смоленске, Нижнем Нов­городе, Казани, Ульяновске, Вла­дивостоке и других городах, –
наглядный тому пример.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

Государственное бюро расследований Украины завело дело против бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

//В мире

На Украине опровергли слухи о завершившемся обмене заключенными

На Украине опровергли слухи о завершившемся обмене заключенными

На Украине опровергли информацию об обмене заключенными между Москвой и Киевом. В офисе президента страны Владимира Зеленского заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

//В мире

Источник слухов о скорой отставке главы ДНР Пушилина назвал экс-спикер Новороссии

Источник слухов о скорой отставке главы ДНР Пушилина назвал экс-спикер Новороссии

Олег Царев, бывший глава парламента Новороссии, прокомментировал распространенное одним из Telegram-каналов сообщение о том, что лидер ДНР Денис Пулилин намерен осенью уйти с занимаемой им должности.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

«Хомячий вожак после таких призывов спокойно присядет еще на 30 суток»

«Хомячий вожак после таких призывов спокойно присядет еще на 30 суток»

//В мире

Пушков заявил, что президенту Грузии "поры бы очнуться"

Пушков заявил, что президенту Грузии "поры бы очнуться"

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в ночь на пятницу заявил на своей страничке в Twitter, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили "пора бы очнуться".

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

В НАТО не пожелали комментировать интерес Турции к российским Су-57

В НАТО не пожелали комментировать интерес Турции к российским Су-57

В Североатлантическом альянсе не пожелали комментировать информацию о проявленном Турцией интересе к российским истребителям Су-57. Руководство НАТО переадресовало к Анкаре вопрос о заинтересованности.

//В мире

В Сети поразились тому, как Дональд Трамп обращается с женой

В Сети поразились тому, как Дональд Трамп обращается с женой

В Интернете появилось видео, на котором американский президент Дональд Трамп подзывает к себе свою супругу Меланью, словно собаку. В русскоязычном сегменте Интернета видео уже окрестили «Ко мне, девочка! Ко мне, моя жена!».

//Наука

Американский астронавт заявил о существовании внеземной жизни

Американский астронавт заявил о существовании внеземной жизни

Американский астронавт и летчик Майкл Коллинз, побывавший на Луне, сделал резонансное заявление. По его словам, он убежден: жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.

//Общество

В Москве началась несанкционированная акция за честные выборы. На Чистых прудах собираются люди

В Москве началась несанкционированная акция за честные выборы. На Чистых прудах собираются люди

В Москве началась акция против репрессий и за честные выборы. Шествие не было согласовано с городскими властями. Вчера прокуратура города и полиция предупредили организаторов массовой акции о её незаконности

//Новости партнеров

//Происшествия

Пострадавшую девочку при жесткой посадке самолета оперируют в больнице

Пострадавшую девочку при жесткой посадке самолета оперируют в больнице

Девочку, пострадавшую во время жесткой посадки легкомоторного самолёта вблизи деревни Минино в Клинском районе, отправили на операцию. Отмечается, что девочка получила травму, есть вероятность, что у неё сломан позвоночник.

//В мире

В Донецке установили бюст Захарченко

В Донецке установили бюст Захарченко

В Донецке на Аллее героев открыли бюст погибшему главе самопровозглашённой ДНР Александру Захарченко в годовщину его смерти. Он погиб 31 августа 2018 года при взрыве в одном из кафе в центре города.

//Новости СМИ2

//В мире

В Харьковской области на границе от взрыва погиб украинский военный

В Харьковской области на границе от взрыва погиб украинский военный

Украинский пограничник погиб во время несения службы. Об этом сообщила Госпогранслужба Незалежной. По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу, 30 августа, в Харьковской области.

//Происшествия

Бывший судья стрелял в пенсионера МВД в Подольске

Бывший судья стрелял в пенсионера МВД в Подольске

В деревне в деревне Матвеевское в подмосковном Подольске бывший судья в ходе конфликта выстрелил в пенсионера МВД. Местные жители услышали хлопки около дома. Инцидент произошёл 17 августа.

//Шоу-бизнес

В Сети обсуждают танец Олега Газманова в одном полотенце

В Сети обсуждают танец Олега Газманова в одном полотенце

Пользователи обсуждают зажигательный танец известного исполнителя Олега Газманова. Супруга певца поделилась с подписчиками видео, где звезда танцует на балконе под собственный хит в одном полотенце.

//Происшествия

СМИ: известны подробности разбившегося под Москвой самолёта

СМИ: известны подробности разбившегося под Москвой самолёта

Очевидцы сообщили подробности трагедии с легкомоторным самолётом, который совершил жёсткую посадку вблизи деревни Минино в Клинском районе. Ведётся расследование уголовного дела.

//Шоу-бизнес

Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина показала подросшего сына

Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина показала подросшего сына

Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина поделилась с подписчиками фотографиями подросшего сына и рассказала, как растёт маленький Леон. "Мисс - Москва" призвала уделять больше времени своим детям, чтобы не пропустить лучшие моменты взросления.

//Происшествия

На Кипре по подозрению в убийстве задержана беременная 50-летняя россиянка

На Кипре по подозрению в убийстве задержана беременная 50-летняя россиянка

Беременная 50-летняя россиянка задержана на Кипре по делу о кончине 34-летней гражданки Латвии. Как сообщило Associated Press, гражданке России вменяется в вину непредумышленное убийство.

//Новости партнеров

//Общество

Пьяных врачей обвинили в смерти матери троих детей на операционном столе

Пьяных врачей обвинили в смерти матери троих детей на операционном столе

В Екатеринбурге скончалась 31-летняя мать троих детей Нина Карпова. После удаления зуба начался абсцесс. и ее доставили в госпиталь. Местный медик сообщил родственникам, что во время операции врачи были пьяны

//Происшествия

В Москве полицейские нашли пропавшего мальчика под завалами кирпичей

В Москве полицейские нашли пропавшего мальчика под завалами кирпичей

В субботу, 31 августа, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщили, что в Воскресенском районе Московской области полицейские спасли ребёнка из-под разрушенной стены. Отмечается, что накануне о пропаже мальчика сообщил отец.

//Общество

В Подмосковье жестко приземлился легкомоторный самолет, пилот погиб

В Подмосковье жестко приземлился легкомоторный самолет, пилот погиб

В Подмосковье жестко приземлился легкомоторный самолет. Инцидент произошел вблизи деревни Минино в Клинском районе. Пилот воздушного судна погиб на месте аварии еще один человек получил травмы

//Шоу-бизнес

Звезда сериала "Солдаты" Роман Мадянов рассказал о правильном отношении мужчины к семье

Звезда сериала "Солдаты" Роман Мадянов рассказал о правильном отношении мужчины к семье

Известный российский актёр Роман Мадянов рассказал о семейных ценностях и упрекнул российское общество в том, что оно пытается всё перенять у Европы и Запада. По его мнению, им скоро и так придёт "шандец".

//Общество

В Сети появилась инструкция идеального задержанного. Как вести себя с полицией, о своих правах должен знать каждый

В Сети появилась инструкция идеального задержанного. Как вести себя с полицией, о своих правах должен знать каждый

В Сети появилась инструкцию идеального задержанного, которая подробно рассказывает как надо вести себя с полицией. Как отстоять свои права полезно знать не только участникам митингов, но и любому человеку

//В мире

РФ перенесет частицу Вечного огня в столицу Словении

РФ перенесет частицу Вечного огня в столицу Словении

Частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве перенесут в столицу Словении Любляну. Данное мероприятие посвящено 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры