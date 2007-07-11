Реформа, загнанная в угол

Чтобы пенсии выплачивались своевременно и в полном объеме, образовавшаяся брешь в бюджете ПФР латается средствами госбюджета. Это – следствие отхода от страховых принципов, на которые и была рассчитана пенсионная реформа. Масла в огонь подлило обещание руководства страны в ближайшие три года увеличить пенсии на 65 процентов. Тем самым финансовая нагрузка на фонд грозит еще больше увеличиться. А механизмов, которые бы смогли ее компенсировать, – нет.

Нежизнеспособная система



ВЗНОСЫ в Пенсионный фонд России (ПФР) в основном отчисляют работодатели из фонда оплаты труда в рамках единого социального налога (ЕСН). Часть собранных средств ежегодно возвращается в виде пенсий. При этом размеры возвращаемых средств зависят от степени собираемости взносов, на которую влияют законопослушность руководителей предприятий. Также очень важна эффективность работы самого фонда.

Однако благодаря реформам последних лет, активно лоббируемых М. Зурабовым, собст­венные источники финансирования фонда очень быстро иссякли. Чтобы не доводить ситуацию до социального взрыва, страховые выплаты гасили из бюджета. Таким образом, ПФР превратился из страховой организации в федеральный филиал Минздравсоцразвития, зависящий от бюджетных ассигнований. После этого почва для удовлетворения социальных прав населения, гарантированных Конституцией, по мнению аналитиков, стала очень зыбкой. А возможное сокращение доходной части Федерального бюджета еще более негативно скажется на системе социального страхования в целом.

Между тем, согласно недавно утвержденному трехлетнему бюджету, планируемые поступления в виде ЕСН в 2008 г. составят 442,8 млрд. руб., в 2009 г. – 506 млрд., в 2010 г. – 573,7 млрд. рублей. При этом, как считают эксперты, дефицит ПФР к 2010 г. только по базовой части составит 459,3 млрд. руб., а по страховой – 196,7 миллиардов.

На недавнем совещании у вице-премьера Дмитрия Медведева обсуждалось предложение Минэкономразвития, которое должно решить проблему пенсионного дефицита за счет фактического увеличения подоходного налога на 3 процента. Он должен транзитом переправляться в Пенсионный фонд и оседать на индивидуальных лицевых счетах. Правда, предполагается, что оформлять эти перечисления граждане смогут на добровольной основе.



За чей счет?



ПО МНЕНИЮ аналитиков, кардинальных изменений эти решения не принесут.

Согласно прогнозу Мин­эко­номразвития, суммарный фонд заработной платы в целом по стране в 2008 г. составит 8921млрд. руб. и вырастет к концу 2010-го

до 11 771 миллиардов. То есть главная составляющая налогооблагаемой базы по ЕСН увеличится всего на 32 процента. Тогда как пенсии должны вырасти в два раза больше (т.е. на 65 процентов). Даже запланированная пятая часть всего федерального бюджета на нужды ПФР не сможет привести в соответствие доходы и расходы Пенсионного фонда.

Анализ показателей, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что пенсионные суммы рассчитаны в надежде на рост ­поступлений в бюджет от экспорта нефти и газа. Но А. Кудрин, скорее всего, и впредь будет активно препятствовать планам покрытия дефицита за счет средств Стабфонда. Однако другого выхода нет, и сложившееся положение дел в фонде будет только способствовать нецелевому расходованию средств федерального бюджета.



А в это время…



КАК правило, наиболее коррупционная часть расходов в ПФР проходит по статье «Финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности ПФР». Средства на эту статью идут из пенсионных взносов граждан. Согласно бюджету ПФР на 2008–2010 гг., затраты на содержание по этой статье неоправданно огромные – более 50 млрд. руб. ежегодно. Только на содержание территориальных органов предполагается потратить 47,1 млрд. руб., а на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов – в среднем 1,1 млрд. рублей. Фонд любит поиздержаться на капитальное строительство. Рос­кошные здания региональных отделений фонда из мрамора, стекла и бетона, отстроенные в Ря­зани, Смоленске, Нижнем Нов­городе, Казани, Ульяновске, Вла­дивостоке и других городах, –

наглядный тому пример.