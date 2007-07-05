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Застройщики против малометражек

Городское правительство не заказывает небольшие квартиры для очередников

№ 27(61) от 05.07.2007 [«Аргументы Недели », Ольга БУХАРКОВА ]

Застройщики против малометражек

 В речи по случаю утверждения в должности градоначальника Лужков обещал москвичам, что нуждающиеся получат 50% строящегося жилья. При этом нужно понимать, что, кроме совсем уж несчастных очередников, которым бесплатное жилье уже лет 20 как полагается, реально речь идет о квартирах по ипотечным программам городского правительства. Другими словами, чтобы получить эти долгожданные метры, москвичам придется брать кредиты.

 КОНЕЧНО, занимать деньги проще на маленькую квартиру. И первоначальный взнос меньше, и возвращать меньше, и расплатишься быстрее. Для многих горожан небольшая квартира по соц­ипотеке – это мечта. Если потом еще подкопить денег, то ее можно обменять на большую. Но почему-то маленьких квартир для нуждающихся горожан Правительство Москвы не строит, хотя даже за «двушками» по соципотеке выстроилась очередь.

 «А предложения такие есть, – рассказывает первый заместитель главного архитектора Москвы, директор Московского научно-исследовательского и проектного института типологии, экспериментального проектирования, академик архитектуры Юрий Григорьев. – По нашему проекту построили один дом экономического класса с квартирами небольшой площади. Хоть квадратных метров в таких квартирах и мало, зато все как следует продумано: кухня – небольшая ниша, санузел совмещен с ванной, жилая комната – свыше нормативных 18 м, есть даже прихожая, мини-кладовая и остекленная лоджия. Высота потолков – 2,65 метра. Очень приличная квартира! Но главные ее достоинства, подчеркиваю, –  экономичность и удобство».

 Еще одно серьезное преимущество небольших квартир экономического класса: их дешево содержать. Если молодая семья и осиливает покупку квартиры в кредит, то квартплата ложится на их плечи дополнительным бременем. Тарифы постоянно растут. Да и собственникам в скором времени придется платить повышенные налоги. Но все эти факторы при оформлении соципотеки городское правительство не учитывает. Говоря научным языком, в столице устарела экономика строительства: для расчета стоимости жилья применяется цена квадратного метра, а не стоимость заселения, учитывающая надбавки, связанные с эксплуатацией квартиры. Понятие «экономика эксплуатации» применяется во всем мире – но только не у нас!

 «Разумеется, что в доме с небольшими квартирами квадратный метр по устаревшей оценке будет стоить дороже, – продолжает Юрий Григорьев. – Если же учесть стоимость эксплуатации, то такие квартиры на 30% дешевле по сравнению с обычными! Но, к сожалению, в погоне за деньгами некоторые заказчики и строители забыли о социальных задачах. Как можно дешевле построить и как можно дороже продать – вот принцип сегодняшних рыночных отношений». Другими словами, невыгодно застройщикам строить малометражные квартиры. С них прибыль не так велика. А город­ские власти идут у них на поводу, хотя могли бы принять волевое решение – «небольшим квартирам быть!». Поэтому, видимо, и построен в Москве только один дом с маленькими, но комфортабельными квартирами, которые так нужны очередникам. Продолжения эксперимента не предвидится. В будущем же – строительство только домов с квартирами-гигантами, чтобы небогатые москвичи глубже залезали в кредиты, дольше гнулись под властью банков и разорялись на квартплате.

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