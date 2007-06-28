Пока папа служит, о ребенке позаботятся

ДЕПУТАТЫ Госдумы хотят поддержать рублем жен военнослужащих с детьми. Соответ­ствующий законопроект предусматривает выплату семьям военнослужащих, проходящих службу по призыву, ежемесячного пособия на ребенка. Такой реверанс в сторону солдат, имеющих детей, связан с отменой с 1 января 2008 г. ряда отсрочек от армии.

Сегодня выплата таких пособий возложена на регионы. Но, как правило, они ничтожно малы. К примеру, в Москве размер пособия на одного ребенка воен­нослужащего выплачивается в повышенном размере и составляет 450 рублей. Поэтому депутаты предлагают значительное увеличение размера пособия, которое будет выплачиваться независимо от регионального.

Таким образом, если у парня на момент призыва дома остается беременная жена, то она сможет рассчитывать на ежемесячное пособие в размере 4000 рублей. А если есть дети до 3 лет, то жене военнослужащего на период прохождения им военной службы будет полагаться пособие в размере 6000 руб. ежемесячно. Выдачу пособий возложат на органы соцзащиты.

Уже стало известно, что проект поддерживается пра­вительством, а деньги на его реализацию предусмотрены в федеральном бюджете. Осенью этого года законопроект будет рассматриваться в Государственной Думе, а, возможно, с 1 января 2008 г. вступит в действие.