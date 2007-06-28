Государство «подкинет» на будущую пенсию

На днях министр здравоохра-нения и социального развития Михаил Зурабов заявил, что подготовлены два законопроекта, которые, по его мнению, должны улучшить жизнь будущих пенсионеров. Предполагается, что они подстегнут людей к самостоятельному формированию своих пенсионных накоплений.

СУТЬ первого из них сводится к тому, что ежегодно на индивидуальный лицевой счет гражданина будет перечисляться до 18 тыс. рублей. Но такая благодать снизойдет не на всех, а только на тех, кто добровольно отчислит 3% от своей зарплаты на накопительную часть пенсии. Эти средства пойдут плюсом к тем, которые работодатель ежемесячно перечисляет на обязательное пенсионное страхование в рамках единого социального налога (ЕСН).

«18 тыс. рублей – это как раз те 3% от зарплаты граждан, имеющих доходы до 600 тыс. рублей в год. Государство подарит вам эти деньги. Надо только изъявить желание и написать заявление», – считает г-н Зурабов. По его подсчетам, благодаря такой схеме человек с 40-летним стажем работы сможет в старости получать пенсию в размере 40% от той зарплаты, которая у него была.

Получается, что если человек с ежемесячной зарплатой 50 тыс. руб. будет добровольно перечислять 3%, то есть 1500 руб. на накопительную часть, то через год общая сумма составит 18 тыс. руб., и к ним государство еще добавит 18 тысяч. В итоге, за год ваша пенсионная «копилка» потяжелеет на целых 36 тыс. рублей.

Второй законопроект должен порадовать работников угольной, химической и металлургической промышленности. Ожидается, что работодатели будут им доплачивать пенсию. По словам Михаила Зурабова, за основу законопроекта взят уже имеющийся Закон №155 «О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации» от 27.11.2001. Согласно которому работодатель перечисляет в Пенсионный фонд два вида платежей: один по ставке ЕСН, другой – сверх ЕСН по ставке 14% от зарплаты летчика. Но при условии, что выслуга лет в должности члена летного экипажа у мужчин – 25 лет, а у женщин – 20 лет.

Власти были вынуждены пойти на такой шаг потому, что представители этих отраслей, зарабатывая большие деньги, при выходе на пенсию получают копейки. Зачастую их пенсия составляет 10–15% от бывшей зарплаты. Да и работа «на вредном производстве» не позволяет долго трудиться из-за подорванного здоровья. Поэтому их пенсия по сравнению со сверстниками, работающими в других отраслях, как правило, значительно меньше.