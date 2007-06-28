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Бесплодие, заработанное честным трудом

В России более 800 тыс. женщин работают в неблагоприятных условиях

№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », Рената МОСКАЛЬЧУК  ]

Бесплодие, заработанное честным трудом
В России используют труд женщин на запрещенных работах, Фото И. СТОМАХИНА

 В последнее время наше государство, чтобы поправить демографическую ситуацию, призывает женщин больше рожать. Многие представительницы прекрасного пола хотели бы поддержать этот клич, да не все могут. Нередко причиной этого является нарушение их репродуктивной функции вследствие профессиональных заболеваний.

Я и баба, я и бык...

 МЕДИЦИНСКИЕ исследования показывают, что каждая шестая женщина, работающая под воздействием превышающих предельно допустимые концентрации химических веществ, повышенной температуры и запыленности воздуха на рабочих местах, страдает бесплодием. А у каждой седьмой беременность заканчивается самопроизвольным выкидышем. Чаще всего эти недуги женщины «зарабатывают» в угольной, металлургической, целлюлозно-бумажной и текстильной отраслях.

 Казалось бы безобидные подсобные работы тоже подрывают женское здоровье. Не редкость, когда работодатели используют представительниц слабого пола в качестве грузчиков, которым приходится переносить вручную запредельные тяжести. Наиболее часто страдают от этого работницы пекарен, общественного питания, почтальоны, скотницы и доярки, которым в нарушение установленных норм приходится таскать на себе тяжести весом до 50 килограмм. Подобные нарушения зафиксированы государственными инспекторами труда в организациях Курской, Оренбургской, Тверской областей, Краснодарского края, Усть-Ордынского Бурятского автономного округа и других регионов.

 Вот что рассказывает начальник Управления надзора и конт­роля за соблюдением законодательства о труде Федеральной службы по труду и занятости Игорь Воробьев. Сегодня только в организациях, охваченных статистическим наблюдением, а это меньше 30% от общего числа зарегистрированных в России хозяйствующих субъектов, более 3,3 млн. работников, из которых свыше 800 000 – женщины, трудятся в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям. Причем начиная с 2002 г. условия труда работающих женщин стабильно ухудшаются. Происходит это потому, что у большинства работодателей фактически отсутст­вуют реальные стимулы для создания здоровых и безопасных условий труда. Им выгоднее платить компенсацию за работу на «вредном производстве», чем тратить значительные средства на переоснащение морально и физически устаревшего оборудования. При этом в соответствии с действующим законодательством затраты на выплату компенсаций работодатели, как правило, относят на себестоимость продукции или оказываемых услуг, которые фактически оплачивает покупатель, то есть все мы.

 Не все работодатели компенсируют работникам затраты на восстановление здоровья, по­врежденного в результате воздействия на них вредных и опасных производственных факторов. В том числе потому, что на большинстве предприятий никогда не проводили объективную оценку условий труда. По сведениям Федеральной службы по труду и занятости, в настоящее время аттестация рабочих мест по условиям труда проведена в 40% организаций. Однако есть случаи, когда рабочие места объективно не соответствуют требованиям охраны труда, а по документам – аттестованы, то есть проверены на безопасность, и никаких претензий у экспертов нет. Да и откуда им взяться, если аттестация проводилась привлеченной экспертной организацией за счет средств работодателя. Поэтому насколько объективны сделанные ими заключения – под вопросом.
А в результате работники порой и не подозревают, какая опасность их может подстерегать.

Чтобы травм ыло меньше

 БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ работодателей, которые используют здоровье людей для достижения своих бизнес-результатов, вызывает серьезную озабоченность. Минздравсоцразвития представит Программу действий по улучшению условий труда в правительство в октябре этого года.

 В этой Программе будут отражены вопросы, связанные с совершенствованием процедуры аттестации рабочих мест. «Предполагается, что в перспективе аттестация рабочих мест будет проводиться специально аккредитованными государст­вом организациями. В связи с этим значительно снизится стоимость их услуг, которые сегодня очень высоки. Например, стоимость аттестации одного рабочего места в Москве достигает 15 тыс. руб., – продолжает Игорь Воробьев. – Адми­ни­стративные ресурсы по­средством проводимых инспекционных проверок давно исчерпаны. Поэтому надо не штрафные санкции применять, а стимулировать работодателей, чтобы они уделяли больше внимания охране труда, используя индивидуальные страховые тарифы, определяемые с учетом реальных условий труда у страхователя. Думаю, что много внимания следует уделять и расширению информирования как работников, так и работодателей, так как одни, как правило, не знают своих прав, а другие – обязанностей. Надеюсь, что реализация разрабатываемой Программы позволит перейти от констатации несчастных случаев к системе предупредительных мер».

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