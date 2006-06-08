Список льготников

Некоторые категории региональных льготников будут скоро переведены на федеральный уровень. Как мы выяснили, соответствующий законопроект разрабатывается в недрах Минздравсоцразвития и Госдумы.

МОНЕТИЗАЦИЯ изначально несправедливо поделила льготников на две группы: федеральных и региональных. Одним льготы обеспечиваются за счет богатого федерального бюджета, а вторым, как правило, за счет бедного регионального.

Увы, но из-за нехватки денежных средств местные власти не профинансировали льготы в полном объеме. В результате, в одном регионе ветераны труда смогли покупать только лекарства со скидкой в 50%, в другом – воспользоваться лишь правом на санаторно-курортное лечение. Также они не могут выбрать вместо льгот ежемесячные денежные выплаты. Сами власти признавались, что единственной льготой, которую предоставили во всех российских регионах, стал бесплатный проезд на транспорте.

Стоит отметить, что в невыгодном положении оказалась самая многочисленная часть льготников – ветераны труда, труженики тыла и жертвы политических репрессий. Всего 15 млн. человек. Пенсионеры были возмущены до глубины души разделением льготников на «два сорта». Они устраивали акции протеста и демонст­рации, обивали пороги госструктур, напоминая властям, что государство «забыло» об их заслугах перед отечеством.

Но, видно, тревоги пожилых людей дошли до властей. В апреле этого года замдиректора департамента по фармацевтической деятельности Минздрава Дмитрий Рейхарт заявил, что ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий половину стоимости лекарств, возможно, будет компенсировать федеральный бюджет. Мол, в правительстве рассматривается такой вариант. Чтобы выяснить подробности, мы связались с г-м Рейхартом: «Действительно, мы ве­­­­­­­дем переговоры с правительством и депутатами. Возможно, через месяц будут конкретные результаты».

Тем временем, как мы выяснили, вопрос будет касаться не только льгот по лекарственному обеспечению. В Госдуме уже создана рабочая группа, которая обсуждает комплексную социальную поддержку региональных льготников. Депутат Андрей Исаев рассказал нам: «Мы хотим распространить на ряд категорий льготников право использования всего социального пакета. Тогда они получат возможность иметь льготы не только на приобретение лекарственных средств, но и на санаторно-курортное лечение, проезд в транспорте. Кроме того, мы хотим, чтобы ежемесячные денежные выплаты жертвам политических репрессий были не ниже 200 руб., а для ветеранов труда – не меньше 300 рублей». На эти цели из федерального бюджета потребуется 40 млрд. рублей.

По планам разработчиков, новый законопроект будет подготовлен к осени. И если он будет принят, то еще 15 млн. льготников смогут получать с 1 января 2007 г. ежемесячные денежные выплаты или соцпакет.