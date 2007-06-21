//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Соцпакет

Начинается переселение из ветхого жилья

№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

Начинается переселение из ветхого жилья

 Депутаты рассмотрели в первом чтении проект закона о Фонде содействия реформированию ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства). Инициатива является одним из пунктов реализации президентского Послания парламентариям. По мнению первого вице-премьера российского правительства Дмитрия Медведева, Фонд должен стать финансовым инструментом решения регионами одной из острейших проблем – модернизации жилищной инфраструктуры.

 ПО ИНФОРМАЦИИ Дмитрия Медведева, за последние пять лет объем ветхого и аварийного жилья в РФ увеличился в
2 раза. И каждый год эта цифра прирастает еще на 20%. Без принятия кардинальных мер этот процесс не остановить.
Фонд будет обладать статусом госкорпорации, работу которой предстоит контролировать наблюдательному совету. В него войдут представители президента, правительства, парламентарии и члены Общественной палаты.

 Всего в помощь регионам, по инициативе президента, будет направлено 250 млрд. рублей. Из них 100 млрд. – на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, а 150 – на его капремонт. Депутаты заявляют, что за предстоящую пятилетку деньги должны быть освоены с пользой. А регионы обязаны софинансировать реформирование ЖКХ.

 Дмитрий Медведев обратился к депутатам фракции ЕР с просьбой принять такой закон, который бы сделал процедуру распределения средств между регионами прозрачной и нацеленной на достижение максимальной эффективности.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

Государственное бюро расследований Украины завело дело против бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

//В мире

Помощник Трампа Болтон считает, что Путин не вернется в G8 без согласия его участников

Помощник Трампа Болтон считает, что Путин не вернется в G8 без согласия его участников

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высказал мнение, что российский президент Владимир Путин не вернется в G8 без согласия участников "Большой семерки".

//В мире

В партии Зеленского выявили дату готовящегося Порошенко госпереворота на Украине

В партии Зеленского выявили дату готовящегося Порошенко госпереворота на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко готовится в декабре совершить государственный переворот. Такого мнения придерживается Елизавета Богуцкая, депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа».

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Этим интересовались ребята, живущие в нескольких тысячах километров от Донбасса!

Этим интересовались ребята, живущие в нескольких тысячах километров от Донбасса!

//В мире

Опубликован прогноз о широкомасштабной гражданской войне на Украине и ее распаде

Опубликован прогноз о широкомасштабной гражданской войне на Украине и ее распаде

Украину в будущем ждет широкомасштабная гражданская война и распад государства. Соответствующий прогноз содержится в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

СМИ: В убийстве Александра Захарченко могли участвовать сотрудники его личной охраны

СМИ: В убийстве Александра Захарченко могли участвовать сотрудники его личной охраны

В убийстве Александра Захарченко могли принимать участие сотрудники личной охраны бывшего главы ДНР. Глава Донецкой народной республики погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" 31 августа 2018 года.

//Интервью

Губернатор Иркутской области о наводнениях, пожарах и жесткой политической борьбе

Губернатор Иркутской области о наводнениях, пожарах и жесткой политической борьбе

Этим летом Приангарье стало эпицентром природных катаклизмов. Ливневые дожди привели к чудовищным наводнениям в одной части региона, засуха же и аномальная жара спровоцировали пожары на севере. Глава Иркутской области в интервью ответил на актуальные вопросы «Аргументов недели».

//Непознанное

Павел Глоба назвал знаки зодиака, которые столкнутся с трудностями в сентябре

Павел Глоба назвал знаки зодиака, которые столкнутся с трудностями в сентябре

Людям, рожденным под знаками Тельца, Девы и Рыб, суждено столкнуться с трудностями в следующем месяце. Об этом говорится в опубликованном интернет-СМИ гороскопе российского астролога Павла Глобы.

//В мире

Видео: во Вьетнаме жених устроил свадьбу на похоронах невесты

Видео: во Вьетнаме жених устроил свадьбу на похоронах невесты

Один из жителей вьетнамского города Хошимин устроил свадебную церемонию в ходе проведения похорон своей погибшей невесты. Об этом в четверг, 29 августа, сообщается на портале AsiaOne.

//Новости партнеров

//Общество

Варяжская напасть

Варяжская напасть

Согласно летописной Повести временных лет XII века русская государственность началась с «Призвания варягов» в 862 году на княжение в Новгороде. Варяг Рюрик пришёл в Новгород со всем своим родом, называемым «Русь», от которого пошла династия Рюриковичей.

//В мире

На Украине назвали нового премьер-министра

На Украине назвали нового премьер-министра

Депутаты Верховной рады Украины общим голосованием выбрали нового премьер-министра страны. Сообщается, что за него проголосовало 290 парламентариев при установленном необходимом минимуме в 226 голосов.

//Новости СМИ2

//Общество

В центре Севастополя на Историческом бульваре обнаружили мины времен Великой Отечественной войны

В центре Севастополя на Историческом бульваре обнаружили мины времен Великой Отечественной войны

На Историческом бульваре, что в центре Севастополя, и в совхозе Софьи Перовской обнаружили опасные находки – мины времен Великой Отечественной войны

//Шоу-бизнес

Бондарчука и Миронова обокрали на съемочной площадке

Бондарчука и Миронова обокрали на съемочной площадке

Российского актера, режиссера Федора Бондарчука и его коллегу Евгения Миронова накануне обокрали прямо на съемочной площадке в Москве. Об этом в четверг сообщает телеграм-канал Baza.

//Здоровье

Диетолог рассказала о трёх самых полезных дарах осени

Диетолог рассказала о трёх самых полезных дарах осени

Диетолог Елена Соломатина рассказала о трёх самых полезных осенних плодах. По её словам, употребление в пищу этих овощей и фруктов могут укрепить иммунитет и нормализовать работу всего организма.

//Экономика

Россия оплатит долги в СЕ за 2017 и 2018 годы

Россия оплатит долги в СЕ за 2017 и 2018 годы

Российская Федерация оплатит задолженность по членским взносам в Совете Европы за 2017 и 2018 год, заявили в правительстве. Ранее Россия погасила долг перед СЕ за текущий год, сумма составила 33 миллиона евро.

//Здоровье

Шесть главных симптомов развития раковой опухоли в кишечнике озвучили врачи

Шесть главных симптомов развития раковой опухоли в кишечнике озвучили врачи

Медицинские специалисты обозначили шесть главных признаков развития раковой опухоли в кишечнике. Соответствующая информация содержится в заметке, опубликованной некоторое время назад на страницах сетевых СМИ.

//Наука

Ученые выяснили причины наводнений в России и Европе

Ученые выяснили причины наводнений в России и Европе

На основе данных об уровне рек с 3700 гидрометрических станций Европы исследователи сделали выводы о том, каковы причины наводнений в Северо-Западной Европе. Статья опубликована в Nature.

//Новости партнеров

//Общество

Эксперт рассказала, почему россияне не смогут работать меньше

Эксперт рассказала, почему россияне не смогут работать меньше

Эксперт Людмила Иванова-Швец рассказала, что, несмотря на развитие современных технологий, россияне в ближайшем будущем могут не ждать сокращения рабочей недели до 12 часов.

//Армия

Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили Вооруженные Силы РФ в 2019 году

Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили Вооруженные Силы РФ в 2019 году

В 2019 году образовательными организациями Минобороны России выпускается более 17 тысяч человек, включая молодых лейтенантов (более 13 тысяч) и воспитанников довузовских учебных заведений (свыше 1 тысячи 600 человек).

//Шоу-бизнес

Лоза оценил поведение Киркорова на "Новой волне"

Лоза оценил поведение Киркорова на "Новой волне"

Юрий Лоза прокомментировал видео, на котором Филипп Киркоров ругает организаторов музыкального конкурса «Новая волна». Киркорова возмутило, что ему не предоставили необходимого оборудования для репетиции.

//Общество

Мусульманский феминизм. Дискриминация женщин в исламе: есть или нет?

Мусульманский феминизм. Дискриминация женщин в исламе: есть или нет?

Являясь для мусульман не религией, а образом жизни, Ислам для многих, увы, ассоциируется с терактами, убийствами и угнетением женщин. Священная книга мусульман – Коран, источник вероучения и житейской мудрости, состоит из 114 сур, в которых упоминается 24 женских персонажа.

//Армия

1 сентября в 35 военных вузах России приступят к учёбе 12 тысяч курсантов

1 сентября в 35 военных вузах России приступят к учёбе 12 тысяч курсантов

С 1 сентября в 35 вузах по 276 военным специальностям приступят к обучению более 12 тыс. курсантов, что составляет 100% планового задания.

//Шоу-бизнес

Дизайнер оценил квартиру Алибасова и вспомнил о психиатрах

Дизайнер оценил квартиру Алибасова и вспомнил о психиатрах

Дизайнер Сергей Сапонов заявил, что даже если Бари Алибасов и захочет продать свою квартиру в центре Москвы, то ему придётся доплатить покупателю. Сапонов оценил интерьер жилища продюсера и назвал его «кошмаром эпилептика».

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным
2

Актёр Александр Числов умер в возрасте 54 лет
3

Жителей некоторых районов Подмосковья предупредили о нашествии змей
4

МИД Белоруссии объяснил отказ Лукашенко ехать в Польшу
5

Медики рассказали об опасности употребления орехов

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры