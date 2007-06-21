Начинается переселение из ветхого жилья
№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]
Депутаты рассмотрели в первом чтении проект закона о Фонде содействия реформированию ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства). Инициатива является одним из пунктов реализации президентского Послания парламентариям. По мнению первого вице-премьера российского правительства Дмитрия Медведева, Фонд должен стать финансовым инструментом решения регионами одной из острейших проблем – модернизации жилищной инфраструктуры.
ПО ИНФОРМАЦИИ Дмитрия Медведева, за последние пять лет объем ветхого и аварийного жилья в РФ увеличился в
2 раза. И каждый год эта цифра прирастает еще на 20%. Без принятия кардинальных мер этот процесс не остановить.
Фонд будет обладать статусом госкорпорации, работу которой предстоит контролировать наблюдательному совету. В него войдут представители президента, правительства, парламентарии и члены Общественной палаты.
Всего в помощь регионам, по инициативе президента, будет направлено 250 млрд. рублей. Из них 100 млрд. – на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, а 150 – на его капремонт. Депутаты заявляют, что за предстоящую пятилетку деньги должны быть освоены с пользой. А регионы обязаны софинансировать реформирование ЖКХ.
Дмитрий Медведев обратился к депутатам фракции ЕР с просьбой принять такой закон, который бы сделал процедуру распределения средств между регионами прозрачной и нацеленной на достижение максимальной эффективности.
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