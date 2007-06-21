Военные пенсии «привяжут» к гражданским

В нашу редакцию приходит много писем от военных пенсионеров. Они сетуют, что из-за несовершенства военного пенсионного законодательства их доходы относительно денежного довольствия постоянно снижаются, а права нарушаются.

НАПРИМЕР, пенсии одной и той же категории военнослужащих кому-то начисляются с учетом повышенных окладов, а другим – нет. Минимальные пенсии военных и гражданских отличаются в разы. Так, минимальный размер пенсии, опираясь на который производят начисления, и надбавки у военных пенсионеров составляет 336 руб. 9 копеек. А у гражданских исходят из размера базовой части трудовой пенсии, который равен сегодня 1 112 руб. 75 копейкам. Про военных пенсионеров незаслуженно забыли, когда в 1995–98 гг. повышали должностные оклады военнослужащих на 25%. По закону одновременно должны были кратно увеличиться пенсии, но по каким-то причинам этого не произошло.

«Комитет по обороне постоянно занимается пенсионными проблемами военнослужащих. Мы встречаемся с представителями заинтересованных ведомств, Верховного и Конституционного судов, но на многие вопросы я до сих пор не знаю ответа. В том числе по такой наболевшей проб­леме, как индексация пайковых», – говорит первый заместитель председателя Комитета государственной Думы по обороне Алексей Сигуткин.

По некоторым оценкам, долг государства по различным недоплатам перед военными пенсионерами составляет 100 млрд. рублей. Люди устают ждать милости от государства, когда оно вернет положенное по закону, поэтому последняя их надежда на суд. Из всех обращений в Конституционный суд жалобы военных пенсионеров составляют большую часть. Если бывшие военнослужащие не находят правды в России, то ищут помощь за рубежом. После нескольких по­ложительных решений Европейского суда по правам человека в Страсбурге военные пенсионеры стали жаловаться туда чаще. И это обходится нашему госу­дарству в копеечку. Потому что, после того как человек выигрывает дело, помимо заявленного ущерба оно должно оплатить работу международных адвокатов. Не секрет, что стоимость их услуг в разы выше нашей.

Как заметил заместитель начальника управления социального обеспечения Главного финансово-экономического управления Министерства обороны Александр Даценко, правительство исправно выделяет средства по решению судов.

Тем временем военные пенсионеры считают, что большинство их проблем связано с тем, что основной закон, регулирующий их права, «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу…» от 12 февраля 1993 г., порядком устарел, а другие принятые нормативные акты частенько ему противоречат. Чтобы устранить эти недостатки и снять социальную напряженность среди военных пенсионеров, правительство в январе прошлого года поручило Министерству обороны разработать проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РФ по вопросам пенсионного обеспечения». В октябре готовый законопроект был отправлен на рассмотрение в правительст­во. Кстати, что немаловажно, в Минфине этот вариант поддерживают.

Многие статьи законопроекта «привязаны» к базовой части трудовой пенсии. Поэтому минимальный размер пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца предполагается установить в размере базовой части трудовой пенсии по старости. То есть вместо 336 руб. «минималка» будет 1 112 рублей. Одновременно с тем, как базовая часть трудовой пенсии будет индексироваться или повышаться, увеличится и минимальный размер пенсии бывших военнослужащих. На вторую пенсию смогут рассчитывать родители, чьи дети проходили военную службу по контракту и погибли или умерли вследствие военной травмы.

В Министерстве обороны считают, что необходимо взять на вооружение страховой пенсионный принцип. Но пока не решено, кто и каким образом будет выплачивать страховые взносы за военнослужащих. Однако, как заявил Александр Даценко, в Министерстве обороны не исключают возможности использовать формирование пенсионного капитала по тому принципу, который недавно предложил Президент в Обращении к Федеральному Собранию. Суть его сводится к тому, что на каждую тысячу рублей добровольного взноса гражданина на его персональный накопительный счет государство должно добавить еще

1 тыс. рублей.

СПРАВКА «АН»

СРЕДНИЙ размер пенсии за выслугу лет составляет 6 162 рубля. У инвалидов 1-й и 2-й групп, если инвалидность наступила при исполнении военных обязанностей, – 5 581 руб., 3-й группы – 3 283 рубля. У тех, кто стал инвалидом в период прохождения военной службы 1-й и 2-й групп, – 4 924 руб., 3-й группы – 1969 рублей. Пенсия по случаю потери кормильца, если смерть наступила при исполнении военных обязанностей, – 3 281 рубль. А когда смерть кормильца наступила в период прохождения военной службы – 2 461 рубль.

Немаловажно, что денежную компенсацию продовольственного пайка собираются присоединить к денежному довольствию. Только одна эта замена позволит увеличить пенсии в среднем на 290 руб. в месяц. В дальнейшем индексация пенсий будет такой: с 30 сентября 2008 г. – на 15%, с 1 августа – 2009 г. – на 6,8%, с 1 января 2010 г. – на 6,5%.