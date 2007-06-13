//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Соцпакет

«Листки глупости» или «листки счастья»?

Врачи Тюменской области вместо лечения занимаются бумагомарательством

№ 24(58) от 14.06.2007 [ «Аргументы Недели » ]

«Листки глупости» или «листки счастья»?
Извини, малыш, листок заполнить надо

  Один молодой доктор как-то разоткровенничался: «Когда я поступал в Медакадемию, думал, людей буду лечить. Оказалось, что главная часть моей работы – бумажки заполнять!»

Приговор от пациента

 ФРАЗУ «на больных времени не остается» медики произносили и 20 лет назад. Тогда тоже заполняли карточки, выписывали рецепты, направления на анализы. Но сейчас, с приходом страховой медицины, к стандарт­ной документации добавились еще и отчеты перед страховой компанией. А выписывание льготных рецептов превратилось в целую науку, которую приходится постигать не один месяц. За допущенный «прокол» страховая компания по головке не погладит, просто лишит доктора части зарплаты.

 В Тюменской области пошли еще дальше. Два года назад в целях улучшения предоставления медицинских услуг экспериментально ввели так называемые листки качества. Это нововведение может стать обязательным для всех медучреждений страны.

 «Листок качества» содержит информацию для страховой компании: где, когда, кому, по какому полису была оказана медицинская услуга и какая. Пациент должен поставить в нем свою роспись и указать – доволен он или нет качеством оказанной услуги. Словом, пациенты подписывают приговор врачу – получит он за него зарплату или нет. Потому что при отсутст­вии «лист­ка счастья» или если пациент поставил «нет» – врачу время работы с этим больным не оплатят.

 Помимо заполнения бланка врачи в конце рабочего дня должны эти листы рассортировать по страховым компаниям и поделить на категории: работающее население, дети, пенсионеры, безработные. Причем строго в алфавитном порядке по 200 листочков в каждой стопочке.

 – Я их называю «листками глупости», – говорит председатель Тюменской областной организации профсоюза работников здравоохранения Валерий Куд­ряшов. – Медики зовут «лист­ками счастья». Хотя правильное название – «лист учета качества медицинской услуги». Мы неоднократно поднимали вопрос об их отмене, но чиновники разного уровня каждый раз отвечают, что это прогрессивно и никто их не отменит.

 Между тем нагрузка на медиков увеличивается, а доплаты – нет. Многие доктора, чтобы привести в порядок документы, вынуждены задерживаться после работы либо доводят их до ума дома.

 Страховщики, работающие в системе обязательного медицинского страхования, поясняют, что для них этот листок, либо его отсутствие – повод для проверки. Если выясняется, что доктор оказал пациенту помощь в полном объеме, качественно, но пациент недоволен по субъективным причинам (рассчитывал, что с ним будут разговаривать не в том тоне либо лечение ему не помогло по причине индивидуальных особенностей) – тогда больнице этот страховой случай оплачивается. Но если пациент недоволен объективно – денег за него мед­учреждение не получит. Более того – больнице придется платить штраф.

Врачи вынуждены заниматься подделкой

 ПОНЯТНО, что медики не хотят лишаться премии только из-за того, что какой-то бабушке не помогло лечение либо пациент разозлен неверно поставленным диагнозом. Поэтому в большинстве случаев после ухода строптивого пациента листок переписывают. В соответствующей графе вместо написанного рукой пациента «нет» пишут нужное – «да».

 Директор депар­тамента здравоох­ранения Тюмен­ской области Анд­рей Кудряков этот казус прокомментировал так:

– Не думаю, что это бывает часто. К тому же в страховых компаниях есть специалисты, которые должны сверять почерк…

 А теперь представьте – одна только областная больница и прикрепленная к ней поликлиника ежемесячно сдает 15 000 «листков счастья». С чем сравнивать почерк (особенно если пациент приезжал на консультацию из дальней деревни) и как это делать, – вопрос сложный.

 Пожалуй, самая большая глупость этой идеи не в самой ее сути. Наверное, было бы правильно, если бы докторам, которые ставят неверные диагнозы, хамят, пьют чай во время приема, и вправду не оплачивали такую халтуру. Но получается, что доктор должен, как та унтер-офицерская вдова, еще и сам себя высечь.

 – Мы считаем такой способ обратной связи с пациентами довольно эффективным, – говорит заместитель директора Тю­менского территориального фонда ОМС Владимир Яснов. – Кстати, в прошлом году в связи с жалобами, указанными в «листках учета», больницы области были оштрафованы на 1 млн. рублей. Конечно, как и любое нововведение, «листки качества» имеют некоторые недостатки, и мы работаем над их устранением.

 По закону пациент, недовольный качеством лечения, вправе написать жалобу главврачу или в департамент здравоохранения. Специальная комиссия разыскивает злосчастный листок, и там практически во всех случаях значится: «Оказанной услугой удовлетворен». На вопрос, почему в листке качества не написали «нет», пациент обычно удивляется: «Прямо в глаза сказать доктору, что он сволочь?»

 Хотя выход в этой ситуации есть. Кому нужны «листки качества»? Страховым компаниям. То есть они должны знать, качественно ли оказана мед­услуга и стоит ли за нее платить. Тогда почему работой страховщиков занимаются доктора? Ответ – страховщикам не хватит средств на обслуживание этого новшества. Потому что в каждой поликлинике нужно посадить несколько специалистов, которые бы заставляли всех пациентов, выходящих от доктора, подписывать такие листки.

 Почему нельзя отменить листки качества? Это вопрос политический. Их вводили еще при старом губернаторе, который сейчас возглавляет Администрацию страны.

Иван ВАСИЛЬЕВ, фото автора

СПРАВКА «АН»

 С ВВЕДЕНИЕМ дополнительной работы норматив времени приема у врача не увеличился. Например, гинеколог должен общаться с женщиной 12 минут, а хирург на плановом приеме – 6. И это не может не льстить. Только суперспециалист может поставить точный диагноз за две минуты. Потому что остальное время уйдет на то, чтобы пациент успел одеться-раздеться, а врач – заполнить пресловутые «листки».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

//Политика

США нелепо пояснили свою позицию против Северного потока

США нелепо пояснили свою позицию против Северного потока

Соединенные Штаты назвали проект «Северный поток-2» опасным. Советник Трампа по безопасности Джон Болтон выступил с предостережением. Доводы кажутся в изрядной мере абсурдными.

//В мире

Зеленский пригласил США присоединиться к нормандскому формату

Зеленский пригласил США присоединиться к нормандскому формату

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с советником президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джоном Болтоном предложил США присоединиться к нормандскому формату.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Итоги Независимости – Украина вымирает

Итоги Независимости – Украина вымирает

//В мире

Поклонская посоветовала Волкеру "хорошенько выспаться" после его заявления о Крыме

Поклонская посоветовала Волкеру "хорошенько выспаться" после его заявления о Крыме

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская посоветовала спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру "хорошенько выспаться" после его резонансного заявления о том, что Россия должна "уйти" из Крыма.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Два человека погибли при обрушении в строящегося здания Новосибирске. СК возбудил уголовное дело

Два человека погибли при обрушении в строящегося здания Новосибирске. СК возбудил уголовное дело

Как минимум два человека погибли под завалами дома в Новосибирске. СКР возбудил уголовное дело в связи с обрушением здания. Рабочих под завалами ищут уже 128 спасателей, в том числе кинологи

//Общество

ФАН: В Петербурге обнаружена фабрика фейков Навального

ФАН: В Петербурге обнаружена фабрика фейков Навального

Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало расследование о подпольной фабрике политического компромата в Петербурге. Рассказываем главное.

//Общество

Скончалась девочка, пострадавшая из-за несчастного случая в Турции

Скончалась девочка, пострадавшая из-за несчастного случая в Турции

Пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова сообщила, что 12-летняя девочка из России, которую засосало в трубу в бассейне в Турции, скончалась.

//Шоу-бизнес

Валерия в раздельном купальнике и парео зажгла на Дне рождении сына

Валерия в раздельном купальнике и парео зажгла на Дне рождении сына

Известная российская певица Валерия поделилась с поклонниками семейной фотографией со Дня рождения старшего сына Артемия. Знаменитость позирует около бассейна рядом с супругом Иосифом Пригожиным и другими гостями праздничного вечера.

//Новости партнеров

//Общество

В Ульяновске умер легендарный генерал ФСИН Василий Сныцерев

В Ульяновске умер легендарный генерал ФСИН Василий Сныцерев

Генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Василий Сныцерев умер в Ульяновске 25 августа на 91 году жизни. Сныцерев известен как один из создателей колонии "Белый лебедь".

//Происшествия

Водитель во время конфликта на МКАД открыл стрельбу по мужчине

Водитель во время конфликта на МКАД открыл стрельбу по мужчине

В среду, 28 августа, в Москве на МКАД около съезда с улицы Липецкая произошёл конфликт между водителями двух автомобилей. Согласно источнику, в ходе перепалки один из мужчин открыл стрельбу.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Пользователи сети расстроились из-за фото Ирины Безруковой с красавцем-мужчиной

Пользователи сети расстроились из-за фото Ирины Безруковой с красавцем-мужчиной

Пользователи сети расстроились из-за фото актрисы Ирины Безруковой с красавцем-мужчиной. Ирина Безрукова в День кино, 27 августа, опубликовала в Инстаграм снимок со стильным брюнетом.

//В мире

Глава Пентагона посетит Европу с целью обсудить противодействие "агрессии России"

Глава Пентагона посетит Европу с целью обсудить противодействие "агрессии России"

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что на следующей неделе планирует посетить Европу для обсуждения некоторых вопросов внешней политики Соединённых Штатов и "сдерживания российской агрессии".

//Общество

Стало известно содержание предсмертной переписки убитой челябинским депутатом жены

Стало известно содержание предсмертной переписки убитой челябинским депутатом жены

За несколько минут до смерти убитая челябинским депутатом Азатом Зариповым жена переписывалась со своим другом из Новосибирска. Около шести часов утра Елена Зарипова написала знакомому Антону...

//Происшествия

Отец погибшей в Турции девочки из России поблагодарил всех за поддержку

Отец погибшей в Турции девочки из России поблагодарил всех за поддержку

Отец погибшей в университетской больнице Памуккале 12-летней девочки Алисы Адамовой написал обращение к подписчикам на своей странице в социальной сети. Мужчина прокомментировал смерть дочери и поблагодарил всех за помощь и поддержку.

//Происшествия

Автогонщица разбилась при попытке побить собственный рекорд

Автогонщица разбилась при попытке побить собственный рекорд

Американская гонщица и телеведущая Джесси Комбз погибла при попытке побить собственный рекорд скорости. Автомобиль 36-летней женщины разбился на высохшем озере в пустыне Алворда (штат Орегон).

//Общество

Дело возбуждено по факту гибели девочки при ДТП в районе Кутузовского проспекта

Дело возбуждено по факту гибели девочки при ДТП в районе Кутузовского проспекта

Следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, в результате которого погибла малолетняя девочка в районе дома номер 2 на улице Минская.

//Новости партнеров

//В мире

Латвийская компания airBaltic вновь прикрыла свой промах «оперативными причинами»

Латвийская компания airBaltic вновь прикрыла свой промах «оперативными причинами»

Самолет авиакомпании airBaltic, который летел из Львова в Ригу, по «оперативным причинам» направили в Палангу. Об этом латвийским СМИ рассказал один из пассажиров.

//В мире

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался ехать в Польшу на 80-ю годовщину начала Второй Мировой войны из-за солидарности с российским лидером Владимиром Путиным, которому не отправили приглашение.

//Экономика

Минэкономразвития просчитало, как будет менять курс доллара

Минэкономразвития просчитало, как будет менять курс доллара

Минэкономразвития РФ объявило свой прогноз курса доллара на ближайшие три года. По прогнозу специалистов Минэконоразвития, курс американской валюты не перевалит через отметку в 70 рублей за один доллар.

//Общество

Российские дипломаты помогут семье скончавшейся в Турции девочки

Российские дипломаты помогут семье скончавшейся в Турции девочки

Посольство и Генконсульство РФ в провинции Анталья в Турции помогут организовать репатриацию на родину тела 12-летней девочки-россиянки. 28 августа девочка скончалась в университетской больнице Памуккале.

//Шоу-бизнес

Модель Эмили Ратаковски удивила поклонников "волосатостью"

Модель Эмили Ратаковски удивила поклонников "волосатостью"

Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками серией снимков на морском побережье. На одной из фотографий знаменитость лежит на спине у своего супруга, однако подписчики заметили "излишнюю волосатость на ногах модели".

//Общество

В России началось серийное производство истребителей МиГ-35

В России началось серийное производство истребителей МиГ-35

В России началось серийное производство истребителей МиГ-35. Гендиректор РСК "Миг" Илья Тарасенко на МАКС-2019 сообщил, что в ближайшее время будет заключен контракт между авиастроителями и Минобороны.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Жителей некоторых районов Подмосковья предупредили о нашествии змей
2

Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль
3

Мороженщица специального назначения для первых лиц государств или в каком звании дамочка?
4

Врачи бегут, министры хорошеют
5

В Германии провели странный опрос жителей Донбасса

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры