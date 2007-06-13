«Листки глупости» или «листки счастья»?

Один молодой доктор как-то разоткровенничался: «Когда я поступал в Медакадемию, думал, людей буду лечить. Оказалось, что главная часть моей работы – бумажки заполнять!»

Приговор от пациента

ФРАЗУ «на больных времени не остается» медики произносили и 20 лет назад. Тогда тоже заполняли карточки, выписывали рецепты, направления на анализы. Но сейчас, с приходом страховой медицины, к стандарт­ной документации добавились еще и отчеты перед страховой компанией. А выписывание льготных рецептов превратилось в целую науку, которую приходится постигать не один месяц. За допущенный «прокол» страховая компания по головке не погладит, просто лишит доктора части зарплаты.

В Тюменской области пошли еще дальше. Два года назад в целях улучшения предоставления медицинских услуг экспериментально ввели так называемые листки качества. Это нововведение может стать обязательным для всех медучреждений страны.

«Листок качества» содержит информацию для страховой компании: где, когда, кому, по какому полису была оказана медицинская услуга и какая. Пациент должен поставить в нем свою роспись и указать – доволен он или нет качеством оказанной услуги. Словом, пациенты подписывают приговор врачу – получит он за него зарплату или нет. Потому что при отсутст­вии «лист­ка счастья» или если пациент поставил «нет» – врачу время работы с этим больным не оплатят.

Помимо заполнения бланка врачи в конце рабочего дня должны эти листы рассортировать по страховым компаниям и поделить на категории: работающее население, дети, пенсионеры, безработные. Причем строго в алфавитном порядке по 200 листочков в каждой стопочке.

– Я их называю «листками глупости», – говорит председатель Тюменской областной организации профсоюза работников здравоохранения Валерий Куд­ряшов. – Медики зовут «лист­ками счастья». Хотя правильное название – «лист учета качества медицинской услуги». Мы неоднократно поднимали вопрос об их отмене, но чиновники разного уровня каждый раз отвечают, что это прогрессивно и никто их не отменит.

Между тем нагрузка на медиков увеличивается, а доплаты – нет. Многие доктора, чтобы привести в порядок документы, вынуждены задерживаться после работы либо доводят их до ума дома.

Страховщики, работающие в системе обязательного медицинского страхования, поясняют, что для них этот листок, либо его отсутствие – повод для проверки. Если выясняется, что доктор оказал пациенту помощь в полном объеме, качественно, но пациент недоволен по субъективным причинам (рассчитывал, что с ним будут разговаривать не в том тоне либо лечение ему не помогло по причине индивидуальных особенностей) – тогда больнице этот страховой случай оплачивается. Но если пациент недоволен объективно – денег за него мед­учреждение не получит. Более того – больнице придется платить штраф.

Врачи вынуждены заниматься подделкой

ПОНЯТНО, что медики не хотят лишаться премии только из-за того, что какой-то бабушке не помогло лечение либо пациент разозлен неверно поставленным диагнозом. Поэтому в большинстве случаев после ухода строптивого пациента листок переписывают. В соответствующей графе вместо написанного рукой пациента «нет» пишут нужное – «да».

Директор депар­тамента здравоох­ранения Тюмен­ской области Анд­рей Кудряков этот казус прокомментировал так:

– Не думаю, что это бывает часто. К тому же в страховых компаниях есть специалисты, которые должны сверять почерк…

А теперь представьте – одна только областная больница и прикрепленная к ней поликлиника ежемесячно сдает 15 000 «листков счастья». С чем сравнивать почерк (особенно если пациент приезжал на консультацию из дальней деревни) и как это делать, – вопрос сложный.

Пожалуй, самая большая глупость этой идеи не в самой ее сути. Наверное, было бы правильно, если бы докторам, которые ставят неверные диагнозы, хамят, пьют чай во время приема, и вправду не оплачивали такую халтуру. Но получается, что доктор должен, как та унтер-офицерская вдова, еще и сам себя высечь.

– Мы считаем такой способ обратной связи с пациентами довольно эффективным, – говорит заместитель директора Тю­менского территориального фонда ОМС Владимир Яснов. – Кстати, в прошлом году в связи с жалобами, указанными в «листках учета», больницы области были оштрафованы на 1 млн. рублей. Конечно, как и любое нововведение, «листки качества» имеют некоторые недостатки, и мы работаем над их устранением.

По закону пациент, недовольный качеством лечения, вправе написать жалобу главврачу или в департамент здравоохранения. Специальная комиссия разыскивает злосчастный листок, и там практически во всех случаях значится: «Оказанной услугой удовлетворен». На вопрос, почему в листке качества не написали «нет», пациент обычно удивляется: «Прямо в глаза сказать доктору, что он сволочь?»

Хотя выход в этой ситуации есть. Кому нужны «листки качества»? Страховым компаниям. То есть они должны знать, качественно ли оказана мед­услуга и стоит ли за нее платить. Тогда почему работой страховщиков занимаются доктора? Ответ – страховщикам не хватит средств на обслуживание этого новшества. Потому что в каждой поликлинике нужно посадить несколько специалистов, которые бы заставляли всех пациентов, выходящих от доктора, подписывать такие листки.

Почему нельзя отменить листки качества? Это вопрос политический. Их вводили еще при старом губернаторе, который сейчас возглавляет Администрацию страны.

Иван ВАСИЛЬЕВ, фото автора

СПРАВКА «АН»

С ВВЕДЕНИЕМ дополнительной работы норматив времени приема у врача не увеличился. Например, гинеколог должен общаться с женщиной 12 минут, а хирург на плановом приеме – 6. И это не может не льстить. Только суперспециалист может поставить точный диагноз за две минуты. Потому что остальное время уйдет на то, чтобы пациент успел одеться-раздеться, а врач – заполнить пресловутые «листки».