Военные пенсионеры отсудили право на муниципальное жилье

Пресловутый 122-й Федеральный закон, в народе прозванный «О монетизации льгот», внес много неразберихи в нашу жизнь. Пострадали из-за него и военнослужащие.

НАПРИМЕР, до его вступления в силу, если военнослужащий увольнялся из армии, но нуждался в жилье, он мог воспользоваться тремя вариантами. Первый – получить муниципальную квартиру, второй – приобрести ее по льготной цене и третий – купить за счет целевых субсидий по государственным жилищным сертификатам (ГЖС).

После 1 января 2005 г., когда закон начал действовать, порядок обеспечения военнослужащих и военных пенсионеров жильем кардинально изменился. Закон разделил их на две категории – на тех, кто уволился из армии до января 2005 г., и на тех, кто увольнялся или подлежал увольнению после этой даты. Уволенные граждане, вставшие в очередь на улучшение жилищных условий до 1 января 2005 г., теперь могут воспользоваться только сертификатом. А те, кто уволился после этой даты, могут сделать выбор – получить жилье по ГЖС или за счет бюджетных средств. Бывшие военнослужащие не согласились с законом и решили с ним поспорить. Поэтому обратились в Конституционный суд (КС) с просьбой признать пн. 2 и 14 ст. 15

Федерального закона «О статусе военнослужащих» неконституционными.

Суд согласился с доводами заявителей и пришел к выводу, что законодатели, внося изменения, должны были соблюсти конституционный принцип равенства, который в законе исчез. Как указано в Постановлении КС от 5 апреля 2007 г. №5-П, законодательные изменения, устанавливающие различные формы жилищного обеспечения военнослужащих в зависимости от даты их увольнения, не имеют конституционного обоснования.

В связи с этим пн. 2 и 14 ст. 15 Закона «О статусе военнослужащих» (в редакции закона №122-ФЗ) признаны не соответст­вующими Конституции РФ.

Теперь правительство в течение трех месяцев должно определить условия и порядок обеспечения бывших военнослужащих жильем.