Военные пенсионеры отсудили право на муниципальное жилье
№ 23(57) от 07.06.2007 [«Аргументы Недели », Евгений ВОСТРИКОВ ]
Пресловутый 122-й Федеральный закон, в народе прозванный «О монетизации льгот», внес много неразберихи в нашу жизнь. Пострадали из-за него и военнослужащие.
НАПРИМЕР, до его вступления в силу, если военнослужащий увольнялся из армии, но нуждался в жилье, он мог воспользоваться тремя вариантами. Первый – получить муниципальную квартиру, второй – приобрести ее по льготной цене и третий – купить за счет целевых субсидий по государственным жилищным сертификатам (ГЖС).
После 1 января 2005 г., когда закон начал действовать, порядок обеспечения военнослужащих и военных пенсионеров жильем кардинально изменился. Закон разделил их на две категории – на тех, кто уволился из армии до января 2005 г., и на тех, кто увольнялся или подлежал увольнению после этой даты. Уволенные граждане, вставшие в очередь на улучшение жилищных условий до 1 января 2005 г., теперь могут воспользоваться только сертификатом. А те, кто уволился после этой даты, могут сделать выбор – получить жилье по ГЖС или за счет бюджетных средств. Бывшие военнослужащие не согласились с законом и решили с ним поспорить. Поэтому обратились в Конституционный суд (КС) с просьбой признать пн. 2 и 14 ст. 15
Федерального закона «О статусе военнослужащих» неконституционными.
Суд согласился с доводами заявителей и пришел к выводу, что законодатели, внося изменения, должны были соблюсти конституционный принцип равенства, который в законе исчез. Как указано в Постановлении КС от 5 апреля 2007 г. №5-П, законодательные изменения, устанавливающие различные формы жилищного обеспечения военнослужащих в зависимости от даты их увольнения, не имеют конституционного обоснования.
В связи с этим пн. 2 и 14 ст. 15 Закона «О статусе военнослужащих» (в редакции закона №122-ФЗ) признаны не соответствующими Конституции РФ.
Теперь правительство в течение трех месяцев должно определить условия и порядок обеспечения бывших военнослужащих жильем.
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