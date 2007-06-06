Нам мигранты строить и рожать помогают

К 2025 г. россиян станет на 1,5–1,8 млн. человек больше. Смертность снизится на 2,2 миллиона. Такой оптимистический прогноз заложен в «Концепции демо­графической политики страны до 2025 года». Это результат одной из главных задач по решению демографической проблемы, которую год назад поставил президент перед Федеральным собранием.

СЕЙЧАС Концепция активно обсуждается. Поэтапно расписываются все три ее направления. Это увеличение рождаемости, снижение смертности и эффективная миграционная политика. Ожидается, что до 1 июля документ примет реальный план действий.



Бэби-бум за счет пособий?



КАК рассказывает статс-секретарь, заместитель министра здравоохранения и социального развития Любовь Глебова, ничего концептуально нового, кроме того, что определил президент, в документе нет. Разве что увеличение возрастного ценза в Федеральной жилищной программе «Молодая семья» до 35 лет. Многое будет зависеть от региональных программ, которые должны войти в основу Концепции. В некоторых регионах такие программы уже существуют. Это и поддержка молодых семей, стимулирование рождения треть­его ребенка, различные жилищные программы для семей и т.д. Все зависит от фантазии и финансовых возможностей мест­ных властей. Задача правительства – формировать правила и требовать, чтобы они были исполнены в каждом субъекте федерации.

Повышения рождаемости пла­нируется достичь в два этапа. Первый рассчитан до 2015 г. и должен стабилизировать ситуацию. А еще через десять лет предполагается увеличение населения на 1,5–1,8 млн. человек. Стимулом для рождения детей должны по­служить те многочисленные пособия, которые появились в по­следнее время. Среди них пособие по уходу за ребенком до 1,5 года в размере 40% от заработной платы. При этом оно должно быть не менее 1500 руб. на одного ребенка, но не более 6 тыс. рублей.

С этого года пособие по уходу за ребенком до 1,5 года стали получать и неработающие матери. Если у нее это первый ребенок, то размер пособия составляет 1500 руб., если второй – 3000 рублей.

Многое делается для того, чтобы количество детских домов сокращалось, а дети из них переходили жить в патронатные семьи. Для этого на федеральном уровне предусмотрены разовые пособия по усыновлению в размере 8 тыс. рублей. А также ежемесячные пособия плюс различные доплаты, установленные регионами.

Основная надежда на всплеск рождаемости – «материнский капитал». Он будет индексироваться с учетом предполагаемого роста инфляции начиная уже с этого года. Его стоимость в 2008 г. будет составлять вместо 250 тыс. руб. 267 500 рублей. А в 2010-м – 302 тыс. рублей.

Чтобы роды были легче, а дети появлялись на свет здоровее, был введен «родовый сертификат». Он дает право женщине самостоятельно выбирать женскую консультацию, роддом, а с этого года и педиатра для ребенка.

«В бюджете 2007 г., который уже исполняется, на реализацию демографического проекта заложено 85 млрд. рублей. В бюджете 2008–2010 гг. – больше. Но помимо этого в Госдуме обсуждается вопрос о том, чтобы и эти цифры увеличить», –

говорит Любовь Глебова.



Без яслей не останемся



ВМЕСТЕ с ростом рождаемости обнажатся многочисленные проблемы. В частности, очереди в детские сады увеличатся в разы. На что чиновник из министерства ответила: «Мы постарались предусмотреть и этот момент. Во-первых, родителям стали компенсировать плату за посещение ребенком детского сада. То есть те, чьи дети посещают муниципальный детский сад, платят только 20% от стоимости содержания. Возвращаем родителям деньги пропорционально количеству детей в семье, посещающих детсад. Например, за одного ребенка – 20%, за двух – 50%, за трех – 70%. И во-вторых, в региональных демографических программах в первую очередь обращаем внимание на расширение сети дошкольных учреждений».

Понятно, что без борьбы со снижением смертности демо­графический кризис не преодолеть. Ежегодно население нашей страны уменьшается на 900 тысяч человек. Поэтому силы будут брошены на предотвращение смертности населения в трудо­способном возрасте.

Чаще всего люди гибнут или получают травмы на производ­стве и в дорожно-транспортных происшествиях. В более зрелом возрасте к этим причинам прибавляются сердечно-сосудистые заболевания и онкология. Будут разрабатываться различные программы по ранней диагностике и лечению этих заболеваний.

Если в течение 10 лет меры по повышению рождаемости и снижению смертности не принесут результатов, то в помощь для улучшения демографии призовут мигрантов. Вопрос напрашивается сам собой – кого?

Прежде всего, переселят наших соотечественников из-за рубежа. В связи с этим готовится большая государ­ственная программа. Главное решить: кто нам нужен, какие условия мы для них создаем и насколько это ущемляет интересы местных жителей?

«За счет подконтрольного притока мигрантов мы достигнем к 2025 г. «стабильной демографической ситуации», – считает Любовь Глебова.

Веский аргумент

– КОНЦЕПЦИЯ – документ прежде всего политический, – считает руководитель Центра экономической теории социального сектора Института экономики РАН Татьяна Чубарова. – Даже стимулируя рождаемость, ждать, что ситуация резко улучшится, – не стоит. Результаты дадут о себе знать в лучшем случае лет через 18–20.

Положительных итогов по исправлению демографической ситуации можно достичь быстрее, снижая смертность. При умелой политике дело это вполне подъемное, хотя и кропотливое. Может быть, поэтому сейчас выбирают самый быстрый путь – миграцию. Но она порождает множество социально-экономических, этнических и религиозных проблем. Поэтому если использовать миграционные рычаги, то следует обратить внимание на внутреннюю миграцию населения, ведь за Уралом на обширнейшей территории России проживает не больше 20 млн. человек.