Догнать и обогнать прожиточный минимум
№ 22(56) от 31.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]
По планам правительства, в 2009 г. средний размер социальной пенсии практически догонит прожиточный минимум этой категории населения. Об этом неоднократно говорил и президент.
ЕСЛИ сейчас соотношение социальной пенсии к прожиточному минимуму составляет 68,5% – 1878 руб. и 2743 руб. соответственно, то через три года разрыва почти не будет – всего 0,7%. Ожидается, что размер социальной пенсии поэтапно увеличится до 3770 руб., а прожиточный минимум пенсионера, по прогнозу Минэкономразвития, не превысит 3881 рубля. Социальная пенсия – это гарантированный государством минимум тем, кто по каким-либо причинам не смог заработать трудовую пенсию.
Вместе с этим в проекте бюджета Пенсионного фонда до 2010 г. заложены реальные суммы на повышение доходов остальных пенсионеров. С учетом всех планируемых увеличений базовой и страховой частей пенсии, а также ее индексации в зависимости от уровня инфляции, к началу 2008 г. пенсионеры на руки смогут получать в среднем 3268 руб., к 2009 г. – 3927 руб., к 2010 г. – 4703 руб. и к 2011 г. – 5200 рублей.
По словам первого заместителя председателя Пенсионного фонда Александра Куртина, в 2010 г. реальный рост трудовой пенсии превысит инфляцию на 30,3%. Это хороший результат и означает, что рост доходов пенсионеров будет реальным, а не номинальным.
Но даже после такого значительного увеличения рекомендованный Международной организацией труда коэффициент замещения в России не достигнет заветной отметки в 40%. Коэффициент замещения пенсии – это соотношение пенсии к заработку при выходе на пенсию. Сейчас он составляет 27%. По оценкам Пенсионного фонда, эта цифра будет и дальше снижаться и лишь к 2010 г. начнет расти.
«Коэффициент замещения – средняя величина по России. Если мы начнем его дотягивать до 40% тем, кто работал в отраслях добычи полезных ископаемых, то у работников сельского хозяйства и некоторых других низкооплачиваемых отраслей он превысит 100%. Это нонсенс», – считает Александр Куртин. И действительно, доярка, выйдя на заслуженный отдых, будет получать пенсию больше, чем была ее зарплата, а шахтер – меньше половины.
Елена ЗАПОРОЖЕЦ
«Молчуны» не хотят расставаться с ВЭБом
СОГЛАСНО прогнозу Пенсионного фонда, общий объем средств пенсионных накоплений в ближайшую трехлетку вырастет в 2,6 раза. И в пенсионной «заначке» впервые окажется более 1 трлн. рублей. Однако большая часть из этих средств – более 800 млрд. руб. – по-прежнему будет принадлежать «молчунам». То есть тем, кто доверил свою накопительную часть пенсии малодоходной государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» (ВЭБ). Где все доходы, полученные от вложений, практически съедает инфляция.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес