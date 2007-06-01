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Догнать и обогнать прожиточный минимум

№ 22(56) от 31.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Догнать и обогнать прожиточный минимум

 По планам правительства, в 2009 г. средний размер социальной пенсии практически догонит прожиточный минимум этой категории населения. Об этом неоднократно говорил и президент.

 ЕСЛИ сейчас соотношение социальной пенсии к прожиточному минимуму составляет 68,5% –  1878 руб. и 2743 руб. соответственно, то через три года разрыва почти не будет – всего 0,7%. Ожидается, что размер социальной пенсии поэтапно увеличится до 3770 руб., а прожиточный минимум пенсионера, по прогнозу Минэкономразвития, не превысит 3881 рубля. Социальная пенсия – это гарантированный государством минимум тем, кто по каким-либо причинам не смог заработать трудовую пенсию.

 Вместе с этим в проекте бюджета Пенсионного фонда до 2010 г.  заложены  реальные суммы на повышение доходов остальных пенсионеров. С учетом всех планируемых увеличений базовой и страховой частей пенсии, а также ее индексации в зависимости от уровня инфляции, к началу 2008 г. пенсионеры на руки смогут получать в среднем 3268 руб., к 2009 г. – 3927 руб., к 2010 г.  – 4703 руб. и к 2011 г. – 5200 рублей.

 По словам первого заместителя председателя Пенсионного фонда Александра Куртина, в 2010 г. реальный рост трудовой пенсии превысит инфляцию на 30,3%. Это хороший результат и означает, что рост доходов пенсионеров будет реальным, а не номинальным.

 Но даже после такого значительного увеличения рекомендованный Международной организацией труда коэффициент замещения в России не достигнет заветной отметки в 40%. Коэффициент замещения пенсии – это соотношение пенсии к заработку при выходе на пенсию. Сейчас он составляет 27%. По оценкам Пенсионного фонда, эта цифра будет и дальше снижаться и лишь к 2010 г. начнет расти.

 «Коэффициент замещения – средняя величина по России. Если мы начнем его  дотягивать до 40% тем, кто работал в отраслях добычи полезных ископаемых, то у работников сельского хозяйства и некоторых других низкооплачиваемых отраслей он превысит 100%. Это нонсенс», – считает Александр Куртин. И действительно, доярка, выйдя на заслуженный отдых, будет получать пенсию больше, чем была ее зарплата, а шахтер – меньше половины.

Елена ЗАПОРОЖЕЦ

«Молчуны» не хотят расставаться с ВЭБом

 СОГЛАСНО прогнозу Пенсионного фонда, общий объем средств пенсионных накоплений в ближайшую трехлетку вырастет в 2,6 раза. И в пенсионной «заначке» впервые окажется более 1 трлн. рублей. Однако большая часть из этих средств – более 800 млрд. руб. – по-прежнему будет принадлежать «молчунам». То есть тем, кто доверил свою накопительную часть пенсии малодоходной государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» (ВЭБ). Где все доходы, полученные от вложений, практически съедает инфляция. 

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