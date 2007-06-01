На одной романтике далеко не уедешь

В 90-е гг. прошлого столетия из-за нищенских зарплат и сокращения ряда льгот начался массовый исход из органов внутренних дел. Поэтому власти, наверстывая упущенное, пытаются вернуть милиции былой престиж. Ставку делают на социальную защищенность. О том, на сколько увеличатся денежное довольствие и пенсии в системе МВД, рассказывает начальник Финансово-экономического департамента МВД России генерал-лейтенант, заслуженный экономист РФ Светлана ПЕРОВА.

- БЛАГОДАРЯ поддерж­ке правительства, мест­ных властей и за счет собственных ресурсов нам удалось добиться определенных положительных результатов. Если посмотреть на бюджет МВД России этого года, то прирост ассигнований по сравнению с бюджетом 2006 г. составил 18,5%. При этом порядка 70% в нем заложено на выплаты денежного довольствия, различные пособия и компенсации личному составу министерства, а также на пенсионное обеспечение.

Главной победой этого года, я считаю, стало то, что мы приступаем к индексации ежемесячной денежной продовольственной компенсации (продпайка) сотрудникам МВД России. Из-за сложной финансовой ситуации ее размер не пересматривался в течение 6 лет! С декабря этого года ее включили в оклады по званию, поэтому вместе с их ростом будет увеличиваться компенсация. Это важно, потому что ее учитывают при исчислении пенсий пенсионерам министерства.

Первое повышение этого года сотрудники органов внутренних дел уже смогли ощутить на своем кошельке с 1 января. Их денежное довольствие увеличилось на 10%. Следующая прибавка ожидается с 1 декабря на 15%. При этом одновременно на 608 руб. вырастут оклады по званию за счет включения в них денежной продовольственной компенсации. К ним суммируются еще различные дополнительные выплаты – надбавки за выслугу лет, материальная помощь, премия за квартал и по итогам года.

Чтобы было понятнее, приведу конкретный пример. С 1 января 2007 г. старший оперуполномоченный РОВД, капитан милиции с выслугой 10 лет получал на руки 11 200 руб. в месяц. А милиционер патрульно-постовой службы, сержант с пятилетней выслугой – 8100 рублей. Эти выплаты указаны без учета индивидуальных показателей роста денежнего довольствия конкретного сотрудника и военнослужащего. С декабря их зарплата составит – 13 300 и 9700 руб. и с сентября 2008 г. – 15 500 и 11 000 руб. соответственно. Хочу обратить внимание, что этот уровень оплаты приведен в среднем для сотрудников низового районного звена.

Если говорить о планах на 2008–2010 гг., то повышение денежного довольствия сотрудников и военнослужащих МВД России продолжится: на 15% в сентябре 2008 г., на 6,8% в августе 2009 г. и на 6,5% в январе 2010 года.

Бывает, что на местах из-за нехватки средств повышение денежного довольствия сотрудников милиции общественной безопасности проходит с задержками. Потому что их зарплаты финансируются из бюджетов субъектов. Чтобы этого не было и рост денежного довольст­вия был равномерным по всем службам, Законом «О федеральном бюджете» предусмотрены субвенции субъектам РФ впервые в общей сумме 8,3 млрд. рублей. Помимо этих увеличений МВД России повышает оплату труда отдельным категориям личного состава. Например, введены надбавки сотрудникам отрядов милиции особого и специальных назначений (ОМОН и ОМСН), а также сотрудникам центров для содержания иностранных граждан, органов предварительного следствия.

Параллельно с повышением денежного довольствия будут проиндексированы пенсии бывшим сотрудникам МВД. К концу 2007 г. их размеры в среднем по выслуге лет составят – 5500 руб. в месяц, по инвалидности – 5800 руб., по случаю потери кормильца – 2850 рублей. Важно отметить, что к концу 2008 г. размеры этих видов военных пенсий в сравнении с 2006 г. в среднем возрастут на 45% и составят 6300, 6600 и 3300 руб. соответственно.