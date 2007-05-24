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Застращали страховкой
Новые строчки в платежках?
№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Ольга БУХАРКОВА ]
На днях городские власти объявили о своем желании выйти в Госдуму с очередным проектом: по словам первого зам. мэра столицы Юрия Росляка, предлагается сделать жилищное страхование обязательным. Теперь, по всей видимости, доброй половине горожан придется еще раз пересмотреть свои расходы на жилье.
НА СЕГОДНЯШНИЙ день, по данным Городского центра жилищного страхования (ГЦЖС), в Москве на добровольной основе застраховано около 1,5 млн. квартир (примерно 50% жилья). Руководитель Департамента экономической политики и развития города Марина Оглоблина отметила, что рекламно-агитационная работа по пропаганде страхования имущества ведется слабо. А зря. Ведь если что, никто, кроме страховых компаний, не сможет возместить ущерб от потери имущества.
Но так ли бескорыстны и заботливы городские власти? Дело в том, что если страхование станет обязательным, то большая часть москвичей защитит себя с помощью соцстрахования (за него можно заплатить по обычной платежке вместе с коммунальными платежами; тот, кто от страховки отказывается, пропускает эту строчку в квитанции). Конечно, москвичам будет предоставлено право воспользоваться услугами и других организаций - но это обойдется намного дороже. Поэтому вал клиентов хлынет за соцстраховкой в ГЦЖС. Таким образом, доходные статьи этой городской организации возрастут почти в два раза!
А что за это получат горожане? Теоретически такое страхование защищает от любых рисков. На практике же, во-первых, деньги получить сложно, во-вторых, суммы выплат очень незначительные. Например, в случае если установлена полная утрата пригодности жилья для жизни, можно рассчитывать на выплату по расценке 17 тыс. руб. за квадратный метр. Сегодня на 100 застрахованных «у города» квартир приходится одно возмещение. В прошлом году выплачено 206 млн. руб. на 14 350 случаев. То есть в среднем каждый пострадавший получил не более 15 тыс. рублей! Для жилищного страхования это смешная сумма.
Сделать страхование жилья обязательным можно лишь на федеральном уровне. Поэтому пока предложение городских властей застряло на уровне проекта. Но в своей вотчине столичное правительство уже распорядилось: с января 2007 г. при покупке жилья по ипотеке в рамках городских программ владелец обязан застраховать свою недвижимость. При страховании стоимость покупаемого по ипотеке жилья должна рассчитываться по следующим расценкам: 25 тыс. руб. за 1 кв. м общей площади квартиры. А ущерб рассчитывается так, словно 1 кв. м стоит 5 тыс. рублей…
Городские чиновники и сами признают, что здесь они как будто перегнули палку. Заместитель мэра Юрий Росляк пояснил, что действующая сейчас в городе «система страхования жилья должна изменяться в целях повышения эффективности использования механизмов страхования, которые в будущем должны полностью возмещать причиненный ущерб». Впрочем, пока разрабатывают только предложения, делающие страхование обязательным. А совершенствование системы страхования - только абстракция.
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