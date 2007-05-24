Что накапало за капремонт

Столичная дума одобрила в первом чтении проект «Основ жилищной политики г. Москвы», о чем «АН» сообщали в №18-19 от 8 мая. Согласно этому проекту, принимаемому в соответствии с новым Жилищным кодексом РФ, граждане-собственники будут сами платить за капремонт домов. Но возникает резонный вопрос: а куда же делись те средства, которые москвичи УЖЕ заплатили за эту услугу?

ПЛАТА за капремонт в разных регионах вносилась гражданами с перерывами в течение 5-6 лет, - объясняет Александр Пузанов, генеральный директор Института экономики города. - Она составляла 3-4 руб. за квадратный метр». В столице плата за капремонт в советское время представляла собой амортизационные начисления, выплачивавшиеся по нормативу. Позже она то возникала, то исчезала, иногда входила в структуру других платежей - по решению властей.

Однажды федеральный министр, присутствовавший на заседании, обвинил столичное правительство в том, что оно не совершенствует систему оплаты за капремонт и вносит все средства вместо своих горожан. Юрий Михайлович резко его прервал и выступил с лекцией о том, как Москва защищает москвичей.

Однако в Постановлении городского правительства №865 «О ходе реализации реформы ЖКХ и перспективах ее развития» (2001 г.) находим в планах меро­приятий следующий проект: «Внести в структуру платежей граждан за ЖКХ плату за капремонт». Необходимость сделать это объясняется в постановлении тем, что это «позволит городу начать формирование стабильных источников финансирования капитального ремонта и аккумулировать на отдельных счетах средства для их планового и комплексного проведения». Проще говоря, деньги с москвичей собрать, в общий фонд слить, а потом решить, кому нужнее капремонт, - им и отдать все средства.

По разным экспертным оценкам, в Москве общая сумма когда-то собранных и позже «пропавших» средств за капремонт колеблется в районе трех-четырех десятков миллиардов рублей. По официальной версии, собранные деньги были потрачены на плановый предупредительный ремонт. А те средства, которые набрали ЖСК, обесценились в результате дефолта. «Действительно, эти деньги были использованы неграмотно. Как правило, на неотложные нужды, - комментирует Александр Пузанов. - Но сегодня это «неподсудно». Ни один юрист не возьмется вернуть средства, которые когда-то были потрачены таким образом. Кроме того, само понятие капремонта очень зыбкое. Например, латание дыры в крыше можно расценить и как текущий ремонт, и как первую стадию капитального. Так что «нецелевой» характер использования (за исключением явных злоупотреблений) также недоказуем».

Именно потому, что к капремонту когда-то относились спустя рукава, сегодня в нем нуждаются 30% городского жилья. Так как деньги не удалось сберечь, москвичам-собственникам придется платить за капремонт по второму кругу. Федеральные власти обязуются выделить на эти нужды значительную сумму, по масштабам соизмеримую со средствами на отдельный нацпроект. Московские власти и местные органы тоже обещают расщедриться. Но четвертого источника финансирования - граждан - сия чаша, увы, не обойдет.