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«Дырявый» бюджет

№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Рената МОСКАЛЬЧУК ]

«Дырявый» бюджет
Мы демографию улучшаем, а власти выполнят обещание?

 На днях Российская трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений (РТК) после сложных переговоров одобрила Генеральное Соглашение между представителями правительства, профсоюзов и работодателей. Это стратегический документ основных направлений деятельности комиссии на ближайшую трехлетку. Среди них – повышение качества жизни работников и их семей, снижение масштабов бедности, рост производительности труда, безопасность рабочих мест, расширение возможностей профессионального и карьерного роста работников и многое другое.

О студентах забыли

 ПРАКТИЧЕСКИ единственное серьезное разногласие, которое возникло между профсоюзами и правительственной стороной, – доведение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума трудо­способного населения. Сейчас МРОТ составляет 1400 руб., а прожиточный минимум – около 4000 рублей. Согласитесь, разрыв огромный. По планам правительства, МРОТ догонит прожиточный минимум к 2011 г. и будет составлять 5240 рублей. По мнению профсоюзов, это должно произойти раньше – в 2009 году. «Для этого в бюджете есть средства», – считает председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. На вопрос, сколько же на это потребуется, директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина Владимир Шалаев заявил, что около одного триллиона рублей.

 Следующей темой для обсуждения стал бюджет на 2008–2010 гг., а точнее – его социальная сторона. В нынешнем главном финансовом документе страны всего 30 расходных статей, предусмотренных на «социалку». В прошлом году их насчитывалось около 100.

 Например, правительство забыло о студентах. О повышении стипендии нет ни строчки. «Наш министр (имеется в виду министр финансов Кудрин) на встрече с министром образования Фурсенко договорились, что проработают этот вопрос и внесут ко второму чтению законопроекта в Госдуме. Возможно, мы уйдем от обычных повышений стипендий. А кому и на сколько делать прибавку, будут решать руководители вузов», – заявил Владимир Шалаев.

 Работодатели озабочены – чуть ли не в три раза сокращено финансирование агропромышленного комплекса. И тут наш­лось объяснение у представителей Минфина. Министр сельского хозяйства А. Гордеев якобы не представил программу, на которую можно выделять средства. Как только он это сделает, финансисты готовы повысить расходную часть по селу.

 Не все гладко с зарплатами бюджетников. За последние 3 года они выросли в 2 раза. Вероятно, правительство решило, что хватит. Поэтому предусмотрело только индексацию инфляции. «Рост зарплат в бюджетной сфере будет проходить за счет увеличения МРОТ и перехода на отраслевые принципы оплаты труда, – считает директор Департамента по труду Мин­здравсоцразвития Александр Сафонов. – В июне будет готов соответствующий документ. По нему 51 регион уже в этом году должен перейти на новую систему оплаты труда. Это позволит увеличить зарплаты как минимум на 40%».

И «материнский капитал» урезали

 ЧТО касается бюджетов основных фондов – Пенсионного, Социального страхования и Обязательного медицинского страхования (ФОМС), то они были одобрены членами РТК. Но с некоторыми замечаниями.

 В ФОМСе не заложены средства на многочисленные социальные программы. В том числе на доплаты участковым врачам и медсестрам. Напомню, что в рамках национального проекта «Здоровье» им прибавили по 10 тыс. и 5 тыс. руб. соответственно. Проф­союзы опасаются, что медики этой прибавки могут лишиться. Но Владимир Шалаев заявил, что доплаты останутся, только их финансирование будет идти не из федерального бюджета, а из бюджетов субъектов РФ.

 Что касается бюджета Фонда социального страхования, то в нем не предусмотрена индексация больничных. В 2008 г. его максимальный размер увеличится на 1125 руб. и будет составлять 17 250 рублей. После чего замрет на этой цифре вплоть до 2010 года. То же самое будет с пособиями по беременности и родам. Правда, их максимальный размер вырастет с 16 125 руб. до 23 400. Надо заметить, что изначально было 33 400 рублей.  

 Про бюджет Пенсионного фонда стороны заметили, что в этом году он стал более прозрачным и качественным. Но денег на выплату «материнского капитала» зарезервировано в 3 раза меньше, чем планировалось изначально, – 55 млрд. руб. вместо 160.

 «Система социального страхования утрачивает страховые принципы. Различные пособия выплачиваются не за счет налогообложения фонда заработной платы, а за счет средств федерального бюджета, – считает координатор стороны работодателей Олег Еремеев. – Если мы раньше спорили по каждой статье, то теперь такой возможности нет. Все давно «продавлено» Минфином. Сложилась уникальная ситуация: возник дефицит средств по тому виду страхования, по которому он вообще не должен иметь место! 6 млрд. руб. на выплаты по несчастным случаям на производстве и профессиональным заболеваниям планируется выделить из бюджета. Считаю, что надо определиться, по какому пути идти – бюджетному или страховому».

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