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О ракетчиках позаботятся особо

№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]

О ракетчиках позаботятся особо

 ЧТОБЫ прекратить отток кадров из Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), в последнее время предприняты экстренные меры. В первую очередь это коснулось денежного содержания и жилья.

 Так, если в январе 2006 г. командир ракетного соединения с учетом существующих надбавок и вычета налога на руки получал чуть менее 22 тыс. руб., то с января 2007 г. получает почти 30 тыс. рублей. Для командира полка эти суммы составляют соответственно 16 268 и 18 481 руб., а для начальника отделения в воинском звании капитан - 12 543 и 13 908 рублей.

 Кроме низкой зарплаты главной проблемой для военнослужащих, несущих боевое дежурство у стратегических ракет, является бесквартирность. Общее количество семей военнослужащих РВСН, нуждающихся в предоставлении жилой площади, по состоянию на начало 2007 г. составляло 10 484. Это 20% от штатной численности военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (51,6 тыс.). Из них постоянным жильем не обеспечено 4543 семьи, служебным - 5941 семья.

 Правда, сейчас дело сдвинулось с мертвой точки. В срав­нении с предыдущим годом количество военнослужащих РВСН, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, уменьшилось на 1780 человек. Однако сказывается недостаточное финансирование проекта. По состоянию на 1 января 2007 г. фонд служебного жилья составлял 20 330 квартир, что соответствует 42% от потребности. За 2006 г. в Ракетных войсках прибавилось лишь 893 служебных квартиры.

 Поэтому, чтобы исправить бедственное положение, в соответствии с планом строительства и получения жилья, в 2007 г. Ракетные войска планируют получить за счет всех источников финансирования 1927 квартир, в том числе под служебные цели 583 квартиры. Будет продолжена работа по реализации президентской программы «15+15», в рамках которой ракетчики планируют получить 436 квартир. Для военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, а также ранее уволенных, с целью обеспечения жилой площадью в избранном постоянном месте жительства Ракетным войскам запланировано выделение 400 Государственных жилищных сертификатов (ГЖС).

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