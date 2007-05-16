Зурабов сулит медикам

ВЧЕРА министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов отбивал нападки депутатов Госдумы, как профессиональный голкипер летящие мячи. За словом в карман не лез, поскольку пришел с проектами предложений, которые правительство собирается осуществлять в ближайшее время.

По оценкам Зурабова, безработица России не грозит. Но в некоторых регионах уже явно ощущается нехватка кадров. Чтобы создать баланс трудовых ресурсов, к концу этого года будет создан национальный банк граждан, готовых переехать из одного региона в другой. Понятно, что трудно будет поднять людей с «насиженных мест». Поэтому властям помимо привлекательных вакансий в своих регионах придется позаботиться о строительст­ве жилья для переселенцев и развитой социальной инфраструктуре.

Еще он заявил, что вместо резкого повышения прожиточного минимума (ПМ), как того желают депутаты, лучше будет провести реформу в оплате труда. Коснется это прежде всего медиков. Зурабов обещает, что уже осенью этого года они будут получать зарплату, отталкиваясь не от единой тарифной сетки, а по гибким нормативным принципам. То есть деньги будут идти вслед за пациентом. При идеальном раскладе средняя зарплата медперсонала с сентября будет составлять 20 тыс. рублей, а в будущем году - 30 тысяч. Параллельно с этим в здравоохранении будут налаживать качество оказания медицинских услуг.