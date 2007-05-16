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Врачи не хотят быть сельскими «миллионерами»

№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Ирина БЫКОВА  ]

Врачи не хотят быть сельскими «миллионерами»
В «офис» за здоровьем

 Куда податься заболевшему селянину? В местном медпункте фельдшер «на глазок» может поставить диагноз, измерить температуру и давление, уколоть. Чтобы сделать более серьезные исследования - ультразвук или кардио­грамму, надо выбираться в поликлинику за несколько десятков, а то и сотен километров. Прибавьте к этому нелюбовь селян ходить по врачам. В итоге - низкая продолжительность жизни и высокая смертность на селе.

Офис по-деревенски

 ПЯТЬ лет назад в Тверской области решили, что деревенский житель  ничем не хуже город­ского и имеет право на квалифицированную медицинскую помощь. Для этого в регионе запустили проект по созданию офисов врачей общей практики. Звучит непривычно, потому что не всегда слово «офис» сочетается с деревен­ской избушкой. Однако кабинет оборудуется по последнему слову техники. А недавно к региональному финансированию прибавилась поддержка нацпроекта «Здоровье».

 Оснастить кабинет современным оборудованием - полдела. На работу обязательно приглашают врача-терапевта, имеющего дополнительные специальности. В одном лице он может быть хирургом, отоларингологом, офтальмологом, невропатологом, гинекологом и т.д. Обязательно должен иметь водительские права. Потому что врачу выдают автомобиль и оплачивают мобильную связь.

 По нормативу врач общей практики должен обслуживать 1200 пациентов. В сельской мест­ности такое количество народу порой разбросано на десятки деревень. И если кто-то не может приехать сам, врач мчится к нему на персональном специально оборудованном «уазике», начиненном необходимой аппаратурой. С большинством недугов врач общей практики справляется самостоятельно. Да и зарплата позволяет сосредоточиться на работе. В зависимости от нагрузки и квалификации местный эскулап в Тверской области получает 23-29 тыс. рублей.

Большая зарплата не прельщает

 ОДНАКО есть в Тверском регионе и такие районы, где нет ни одного офиса врача общей практики. Там по старинке население лечится в сельских амбулаториях. Власти хоть сейчас готовы открывать офисы, но врачей в село даже большой зарплатой и жильем не заманишь.

 В Бежецком районе уже работают два офиса, а открытие третьего тормозит  отсутствие медика. Куда только объявлений не давали, где только не искали специалистов - везде отказ. Молодежь, заканчивающая Твер­скую медицинскую академию, на приглашение работать в селе за 25 тыс. рублей не клюет.

 Заместитель главного врача Бежецкой ЦРБ Юрий Король­ков говорит, что даже свои, мест­ные, не остаются работать. И случай припомнил, как уговаривали одну женщину стать врачом общей практики. Офис находился в ее родной деревне. После долгих уговоров она наконец-то согласилась. Но вскоре вышла замуж и уехала в областной центр. Там ее зарплата в несколько раз меньше, чем могла бы быть в деревне.

 Юрий Константи­но­вич вздыхает: «Никто не хочет ехать в сельскую местность. И наверное, в этом есть свой резон. Туалет во дворе, вода - в колодце. Ближайшие крупные аптека и магазин - в райцентре. Из развлечений - две программы телевидения с помехами или радио. В общем, для современного человека привлекательного мало. Тем более для молодого специалиста, который  мечтает о профессиональном росте».

 Вставать придется ни свет ни заря. В распутицу дальше околицы не проедешь. Поэтому неудивительно, что пока врачами общей практики работают те, кто привык жить и трудиться на селе. А остальных не прель­щает ни собственный дом, ни высокая для деревни зарплата.

 И в ближайшее время, наверное, мало что изменится. Поскольку для этого нужны как минимум новые дороги, развитая инфраструктура и неумирающее сельское хозяйство.

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