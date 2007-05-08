Капремонт жилья и законов

На днях в столичной Думе был принят в первом чтении проект Закона «Основы жилищной политики г. Москвы». Он понадобился, поскольку старые «Основы» от 11 марта 1998 г., действующие на сегодняшний день, не отвечают требованиям Жилищного кодекса РФ.

ЕСТЬ такое несоответ­ствие: по старым правилам жители не должны были беспокоиться о капитальном ремонте своих домов - эту заботу брали на себя городские власти. А согласно Жилищному кодексу, капитальный ремонт должны оплачивать собственники квартир. Город же платит только за тех, у кого жилье в соцнайме, то есть юридически эта площадь принадлежит Москве. Если собст­венником выступает государ­ство, то за капремонт своих метров платит оно.

Про ветхие дома - отдельная «песня»: бывший наймодатель (город или государство) обязуется провести капремонт, если нормативные сроки эксплуатации зданий истекли до момента приватизации. Новыми «Основами» установлен срок, до которого это обязательство должно быть выполнено, - 1 марта 2010 года. То есть за три года надо привести в порядок все жилье, которое находится в неудовлетворительном состоянии. Только в Моск­ве это порядка 140 млн. кв. м, на капремонт которых необходимо 256 млрд. рублей. Мэр Лужков уже заявил, что город сможет выделить лишь треть этой суммы, а две трети надо закладывать в бюджет государства, и никаких других возможностей решить эту проб­лему нет и не будет.

В законопроекте, принятом в первом чтении Мосгордумой, сохранены все «печальные» статьи из Жилищного кодекса. Законопроект никоим образом не защищает льготников среди соб­ст­венников - то есть инвалидов, ветеранов войны и труда, многодетных родителей и др. На них возложена «почетная обязанность» платить за капремонт, с которой они едва ли справятся. Ведь городские службы не ухаживали за жилыми домами в нашем городе где 20, а где и 40 лет!

«Мы не в силах пока ничего кардинально изменить, - говорит депутат МГД Степан Орлов. - Зато имеем право кое-что добавить, например, слова о том, что расходы на капремонт может нести в том числе и городской бюджет. Я считаю, что сейчас ни в коем случае нель­зя предлагать собственникам квартир оплачивать все 100% расходов по капремонту». Некоторые считают, что слово «может» в тексте закона открывает широкие возможности для злоупотреблений, другие возражают - это лучше, чем оставлять собственников жилья вовсе без надежды на помощь города.

«Скорее всего, с капремонтом после принятия нового закона будет так: гражданин заплатит рубль, а Моск­ва - три», - считает депутат МГД Михаил Моск­вин-Тарханов. Впрочем, законо­дательно такая пропорция не прописана.

У каждого дома свой диаг­ноз. Одна цена, если надо поменять трубы, и совсем другая - если под замену пойдут перекрытия или крыша. Нужно ли ставить всех в равные условия? Еще вопрос: если собственник будет платить за все самостоятельно, кто станет собирать средства? Будут ли это ежемесячные накопительные выплаты на капремонт? Если да, то какие, от чего будут зависеть? Как будут выживать товарищества собст­венников жилья (ТСЖ)? Кто войдет в «льготные категории граждан» и будут ли они вообще? Утвердят ли законодательно долю государственной и городской помощи?

Вряд ли все эти вопросы удаст­ся снять к третьему чтению законопроекта об основах жилищной политики Моск­вы. По­этому многие депутаты сходятся во мнении, что нужно разработать и принять специальный Закон «О финансировании капитального ремонта в Москве». На разработку нового документа уйдет как минимум 3 месяца. Пока такой документ отсутствует, город, видимо, будет нести все бремя расходов по капремонту. И жителей до выборов тревожить не будут. А что будет после выборов - непопулярные меры?