Налоговая льгота для родителей-одиночек

Я работаю и одна воспитываю 8-месячную дочь. Слышала, что родители малолетних детей имеют льготы по налогам, а матерям-одиночкам эти льготы увеличены в два раза. Должны ли у меня с моей зарплаты вычитать 13% подоходного налога?

Е. Татаринова, Уфа

На вопрос читателя отвечает начальник правового управления Роструда Иван ШКЛОВЕЦ

НЕ СОВСЕМ верно. Налоговый кодекс не предусматривает полного освобождения от налога на доходы физических лиц - так правильно следует называть этот налог. Согласно закону, одному из родителей положены налоговые льготы или так называемый налоговый вычет в размере 600 рублей. То есть из зарплаты вычитается 600 рублей, и уже с оставшейся суммы высчитывают налог на доходы. Что касается матерей, которые одни воспитывают детей (впрочем, этим правом могут воспользоваться и отцы-одиночки), то им налоговый вычет предоставляется в двойном размере - 1200 рублей.

Обратите внимание, что налоговый вычет предоставляют ежемесячно за каждого ребенка, находящегося на обеспечении родителя. Для этого мама или папа, не состоящие в браке, должны написать заявление и предоставить документы, подтверждающие право на данный налоговый вычет, в организацию, где они работают.

