Командировка в ущерб зарплате?

Часто езжу в командировки, поэтому обычно мне выплачивают не текущую зарплату, а средний заработок. Но мне это невыгодно, потому что текущая зар­плата, как правило, выше среднего заработка. Дело в том, что в командировках я заключаю сделки и получаю от этого проценты. Могут ли мне пересмотреть условия оплаты?

Р. Кириллов, Суздаль

На вопрос читателя отвечает начальник правового управления Роструда Иван ШКЛОВЕЦ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, при направлении работника в служебную командировку ему гарантируется сохранение среднего заработка. Но может возникнуть такая ситуация, как у читателя, когда сохраняемый средний заработок на период командировки может оказаться ниже текущей зарплаты работника. И ему будет невыгодно ездить в служебные командировки. Для выхода из подобного положения работодатель имеет право приказом, или правилами внутреннего распорядка, или положением об оплате труда установить доплаты.

Обратите внимание, что при исчислении среднего заработка в него должны быть включены все виды выплат, предусмотренные системой оплаты труда в организации, независимо от источника финансирования.