Чтобы работа не калечила

В 2006 г. на производстве погибло более 4 500 человек, а 12 000 получили серьезные травмы. Это гораздо меньше, чем в прошлые годы. Но это скорее исключение, чем правило. Потому что долгое время государству было не до охраны труда.

ПОСЛЕДНИЕ 7 лет количест­во рабочих мест с неблагоприятными условиями труда лишь увеличивается, - говорит руководитель Департамента трудовых отношений Министерства здравоохранения и социального развития Александр Сафонов. - Если в 2000 г. число предприятий с неблагоприятными условиями труда составляло 18%, то сегодня - 24%. Государство осознает, что для обеспечения экономического роста страны необходимо сохранять трудовые ресурсы. Поэтому уже начата работа по созданию эффективных мер, которые бы предотвращали гибель людей и снижали травматизм на производстве».

Чтобы этого добиться, государству потребуются немалые финансовые вложения в сферу охраны труда. Первый шаг, который предстоит сделать, - в корне пересмотреть систему защиты и профилактики травматизма. Дело в том, что со времен Советского Союза она практически не менялась, поэтому отстала от современных мировых требований. Приведу наглядный пример. В России на приобретение средств индивидуальной защиты на одного работника в год тратится около 1500 руб., в Америке в 10 раз больше. Благодаря этому смерт­ность трудоспособного населения в Штатах в 4,5 раза меньше, чем у нас.

Для большинства предприятий отвлечение денег на охрану здоровья сотрудников - серьезные экономические траты. Если крупному бизнесу обеспечение работников средствами защиты еще под силу, то в малом и среднем бизнесе на этом стараются экономить. Чтобы эту ситуацию переломить, правительство разрабатывает варианты по поддержке малого и среднего бизнеса в сфере охраны труда.

По мнению Александра Сафонова, государство сегодня не в состоянии правильно оценить возможные профессиональные риски на конкретном рабочем месте.

Сейчас работодатель несет наказание за «общий состав нарушений». После вступления в действие закона, проект которого подготовило правительство, нарушения будут конкретизированы, штрафы значительно увеличены.

В Трудовом кодексе появится новая статья, которая поделит степень ответст­венности за нарушение безопасности труда между работодателем и работником. Зачастую причина несчастного случая кроется в элементарном несоблюдении правил охраны труда самим работником. А наказание несет только работодатель.