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На какую пенсию можно рассчитывать в 2010 году

№ 18(52) от 07.05.2007 [«Аргументы Недели », Рената МОСКАЛЬЧУК ]

На какую пенсию можно рассчитывать в 2010 году
В новом бюджете военные пенсионеры тоже не забыты

  Впервые главный финансовый документ страны сверстан на три года вперед. Бюджет на 2008-2010 гг. с уточнениями, подсказанными Президентом в Послании Федеральному Собранию, уже направлен для рассмотрения в Государственную Думу. На что же рассчитывать россиянам в ближайшие три года?

 ПО РАСЧЕТАМ правительства, реальные, то есть с учетом инфляции, доходы более 36 млн. пенсионеров за последние три года увеличились в 1,2 раза, а в следующую трехлетку должны вырасти еще в 1,4 раза. Точнее, после повышения с 1 октября 2007 г. базовой части пенсии на 13,2% размер трудовой пенсии составит в среднем 3 133 руб. и к 2010 г. дойдет до 5 105 рублей.

 Как планируется провести увеличение? С 1 апреля 2008 г. индексация базовой части пенсии составит 7%, а с 1 августа - 14,6%. В 2009 г. с 1 апреля пенсии увеличатся на 6,8% и с 1 октября на 18,2%. Итоговое увеличение в 2010 г. позволит повысить сегодняшние пенсии на 65%, как и завещал Президент в своем Послании. Не забыты и военные пенсионеры. С учетом различных прибавок их пенсия в 2010 г. превысит 7500 рублей.

 Наконец-то произойдет перелом и с «северными пенсиями». Долгое время эту проблему власти просто не замечали - слишком дорогое удовольствие. И получалось, что люди, заработав в трудных климатических условиях большую «северную пенсию», не могли ею воспользоваться, если уезжали жить на Большую землю. Однако начиная с 2008 г. «северные надбавки» по праву можно будет получать по месту жительства в любой точке России.

 Продолжат расти зарплаты бюджетников. В 2007 г. с 1 сентября они увеличатся на 15%. А с 2008 г. их повышение должно произойти за счет перехода на отраслевую систему оплаты труда. Для стимулирования этой реформы в бюджете зарезервирован не один десяток миллиардов рублей. Правительство также учло рост инфляции, поэтому предусмотрело индексацию окладов бюджетников. Произойдет она так: с 1 сентября 2008 г. - на 7%, с 1 августа 2009 г. - на 6,8% и с 1 января 2010 г. - на 6,5%.

 Значительно больше «на руки» станут получать военнослужащие и приравненные к ним лица. Уже 1 декабря 2007 г. их оклады увеличатся на 15%. А в 2008-2010 гг. планируется дальнейшее повышение окладов по воинской должности и воинскому званию. С 1 декабря 2008 г. - на 15%, с 1 августа 2009 г. - на 6,8% и с 1 января 2010 г. - на 6,5%.

 Свыше одного миллиарда рублей ежегодно в бюджете предусмотрено на увеличение имеющихся и на введение новых надбавок летному составу Во­оруженных сил.

 Помимо увеличения пенсий и зарплат ожидается повышение размера пособий. Так, максимальный размер пособия по нетрудоспособности или больничного сегодня равен 16 125 рублей. А в ближайшие три года он вырастет до 17 250 рублей.

 И конечно же огромная сумма в бюджете заложена на «материнский капитал», которым родители смогут воспользоваться начиная с 1 января 2010 года.

 Первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы Виталий Шуба говорит, что в трехлетнем бюджете в отличие от предыдущих значительно больше средств предусмотрено для субсидий, дотаций и субвенций территориям. В отдельном приложении сформулированы предложения по целевым программам. Впервые расписан реестр расходных обязательств по многострадальному 122-му закону. То есть под каждую конкретную статью, будь то предоставление гражданам «социального пакета» или лекарств по программе Дополнительного лекарственного обеспечения, заложен определенный объем средств. Причем четко разграничено, какое количество денег должно использоваться из федерального, регионального или муниципального бюджетов. Он также заметил, что часть предложений, которые были заявлены Президентом в Послании Федеральному Собранию, будут рассмотрены в виде поправок и получат финансирование уже в 2007 году.

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