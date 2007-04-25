Планы «Газпрома» по всероссийской газификации под угрозой срыва из-за региональных посредников

«Чиновники очень часто говорят нам с экрана, что выделяются огромные деньги на газификацию страны. Так почему в нашем районе, чтобы провести газ, с каждого двора собирают по 80-150 тысяч рублей? А где взять деньги при зарплатах 3-5 тысяч рублей? Наши старики долго ждали газификацию. Только она им не по карману», - сетует жительница поселка Прикубанский Краснодарского края Валентина Козырева.

А вот другое письмо от Григория Клещенка, но уже из Омской области: «Пишу вам не от радости, а от горя. В 2002 году в наш район провели газ. Как все были рады! Но не тут-то было. Подключили к газу одну улицу. А теперь дошла очередь и до нас. На сходе сказали, что надо оплатить весь объем работ, что составляет 30 000 рублей. Но мы-­то знаем, что деньги на это выделяет государство!»

Рады стараться?

О ПРИРОДНОМ газе в собственном доме мечтают миллионы людей. В основном это жители села. С приходом «голубого топлива» качество их жизни значительно улучшится. Потому что у газа есть масса преимуществ перед тем же углем. Его потребление дешевле в разы. От одного поворота вентиля тут же начинает обогреваться весь дом, а из крана течет горячая вода. Только доступно «голубое топливо» не всем. И не только пенсионерам. По данным Росстата, средняя зарплата на селе составляет около 4000 рублей. Так на кого рассчитана газификация населения, если потреблять газ может только тот, кто способен оплатить подключение?

Правительство действительно планировало принять специальную государственную программу по газификации. Но, видно, денег найти не могут, поэтому процесс затягивается. А в дочернем предприятии «Газпрома» ООО «Межрегионгаз» сообщили, что «Программа газификации регионов», увы, не федеральная, а корпоративная и принадлежит «Газпрому». В ней четко распределена ответственность при строительстве и подключении объектов газификации между «Газпромом» и регионами. На «Газпром» ложится основная часть затрат. Он финансирует строительство магистральной сети и межпоселковых газопроводов, а остальное - прокладку внутрипоселковых газопроводов и домовых сетей - должны обеспечивать региональные и местные власти. При этом властям не возбраняется привлекать средства населения. Они и рады стараться!

Финансовая поддержка населения требуется в тот момент, когда необходимо газ провести от уличной трубы в дом. Проект газификации дома, уличная и внутридомовая подводка, котел стоят недешево. В среднем по России - 30 тыс. рублей. Но стоимость подключения каждого домовладения - разная. Все зависит от площади жилья, расстояния от уличной трубы, а главное - от аппетитов подрядчика.

Сапожник без сапог

ТУТ-ТО и становится очевидным, кто из губернаторов на словах заботится о народе, а кто на деле. К примеру, в Алтай­ском крае пенсионерам и малоимущим семьям на газификацию выдают единовременную материальную помощь в размере 20 тыс. рублей. На субсидии могут рассчитывать льготные категории граждан Новгородской, Астраханской и Тюменской областей. В некоторых регионах выдают льготные кредиты и т.д. Но есть территории, где людям цинично «навязывают» посредников в лице подрядных организаций, совершенно не думая о финансовых возможностях населения.

«К сожалению, на газификацию в бюджеты админи­страций никто деньги не закладывает, - говорит депутат Государственной Думы, член Комитета по аграрной политике Александр Филиппов. - Это «дополнительные доходы», которые власти самостоятельно стараются изыскать. Задача мест­ных депутатов решить: пустить эти средства на ремонт больниц или на строительство нескольких километров газовых сетей. Тот же выбор стоит перед главами муниципальных образований. Что касается тарифов на подключение к газу, то эта величина нерегулируемая. Его стоимость определяется техническими условиями, ценой на материалы и работы. На мой взгляд, 25-30 тыс. руб. - тариф вполне обоснованный. Чтобы помочь населению, власти могут частично использовать федеральные средства, выделяемые регионам по программам социально-экономического развития села, нацпроекта «Жилье». Однако в этой проблеме есть обратная сторона. Сейчас идет ускоренное увеличение тарифов по газу. Не исключено, что лет через десять он будет таким дорогим, что люди опять вернутся к углю и дровам. В Европе газ уже для многих недоступен».

Вот ведь загадка - газовая держава, получая огромные сверхприбыли за экспорт «голубого топлива», не в состоянии обеспечить газом собственное население!

Рената МОСКАЛЬЧУК

НАША СПРАВКА

ПО ДАННЫМ «Межрегионгаза», в 2005 г. на газификацию было направлено 5,2 млрд. рублей. В 2006 г. - 17,6 млрд. рублей. В 2007 г. планировалось выделить 12,2 млрд. рублей, но в конце 2006 г. решением Совета директоров «Газпрома» было решено увеличить финансирование «Программы газификации регионов» на 2007 г. до 20,2 млрд. рублей.