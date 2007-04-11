Зампредседателя фракции «ЕР» В. Рязанский считает « ошибкой» назначение «северного коэффициента» пенсионерам

Вопросы трудовых взаимоотношений и пенсионного обеспечения - болевые точки социальных реформ. И подвижки в их решении никогда не оказываются явными. Особенно в условиях России. Что происходит в сфере труда в последние годы, «АН» рассказал заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» Валерий РЯЗАНСКИЙ.

- НАЧАЛО становлению новой профессиональной пенсионной системы было положено шесть лет назад. И с тех пор никаких подвижек. В чем причина их отсутствия?

- Время, на которое пришлось наше пребывание в Госдуме, 7,5-8 лет, оказалось периодом жесткой дисциплины в вопросах собирания государства в некий единый организм. Чтобы понять, зачем это потребовалось, надо вспомнить то время. Я работал до избрания в Думу руководителем предприятия. И на собственной шкуре испытал, что такое его работа в рыночных условиях и при полном отсутствии внятной госполитики. Это ужасно. Ты не знаешь, что будет завтра и тем более послезавтра…

Поэтому первым делом, безусловно, нужно было ввести элемент стабильности и прогнозируемости в поведение власти. И главный итог этих прошедших семи с половиной лет - наступивший этап стабилизации. Теперь мы, по крайней мере, способны говорить, что на этой платформе можно двигаться дальше. Создание высокопрофессиональной пенсионной системы я отношу к задаче второго уровня сложности.

- Будет ли что-то приниматься в отношении «северных пенсий» и что будет с теми, кто вернулся, проработав на Севере?

- Мы сейчас работаем над этим законопроектом. До последнего времени в правительстве и в Пенсионном фонде существовало устойчивое мнение, которое трудно было опровергнуть. Заключалось оно в том, что пенсионер имеет право вывезти на Большую землю свою пенсию с северным коэффициентом. Мотивируется это тем, что коэффициент выплачивается с учетом более трудных условий проживания и является некой компенсацией. Я думаю, что эта аргументация несправедлива и ее конечно надо поправлять. Более правильной мне представляется иная формула. Северный коэффициент к пенсиям является не чем иным, как следствием того, что человек работал на Севере. И работая там, он, безусловно, испытывал трудности климатического и иного характера. И показатель этих трудностей не должен привязываться к тому, где человек живет в дальнейшем. Это дань уважения к той системе организации труда и выплаты зарплаты, которые были, когда он работал в сложных условиях. Считаю, что эта ошибка была совершена механически. Ведь в категорию северной или к ней приравненной попала огромная часть территории страны.

- А вот реализацию 122-­го закона механическим просчетом явно не назовешь…

- Я глубоко убежден, что польза от 122-го закона очевидна. Прежде всего потому, что он позволил огромному количеству людей получить реальную материальную компенсацию продекларированных благ государства, которые никогда не предоставлялись. Это и дополнительное пенсионное обеспечение инвалидов ВОВ, и дополнительные денежные выплаты. Сейчас эти льготы пришли в маленькие города и в сельские населенные пункты. Кто в большей степени остался недоволен 122-­м законом? Конечно - жители больших городов. И не надо за это ругать закон. Надо просто делать тривиальные вещи: увеличивать финансирование в тех параметрах, которые нужны для того, чтобы закон в полной мере выполнял свои функции. Но отказываться от 122-го закона ни в коем случае нельзя. Может быть, только благодаря работе над этим законом мы узнали, каково реальное число льготников в стране. У нас также есть проблемы и с денежными компенсациями вдовам военнослужащих. Те из них, кто лишился мужей, умерших вследствие болезней от полученных ран (т.е. не считающихся погибшими), почему-то лишаются и компенсаций. Таким образом, я просто настраиваю нас всех на улучшение норм и параметров этого закона. Поэтому и критику, конечно, надо признать справедливой.

- Готовятся ли новые законопроекты, предусматривающие изменения для будущих пенсионеров?

- Да, готовятся, и причина этого проста. Совершенно очевидно, что пенсионная система в нынешнем виде не устраивает многих. В ней нет ответа на целый ряд вопросов: как быть с профессиональными пенсиями, каким должен быть минимум по социальной пенсии и каким - так называемый коэффициент замещения (соотношение уровня зарплаты и пенсии). Последний на сегодняшний день не регламентируется. Мы говорим: плохо, что он снижается. Но, с другой стороны, законодательство не определяет 40% как его нижнюю пороговую планку. И к этому, естественно, надо стремиться.

Практически никто в среде молодого поколения не озабочен своей будущей пенсией. «Наступит время - позаботимся», - вот чем руководствуются молодые. А сейчас они разрешают себе получать зарплату в конвертах, не вступая в отношения с пенсионной системой страны.

- А пенсионный возраст мужчины и женщины будет изменен?

- Это не тема ближайшего и даже обозримого будущего. До тех пор пока наша статистика по демографии не станет более благоприятной, говорить о смене возраста крайне опасно. Надо добиться того, чтобы у нас появился устойчивый рост народонаселения, рождаемости. И только тогда можно будет говорить о каких-то перспективах.

- Действуют ли на территории России награды и звания других республик, входивших в состав СССР?

- Не действуют. Единственное исключение - это Беларусь. Подписанное с этой республикой соглашение позволяет говорить, что у нас эти награды работают. Дело в том, что такого рода отношения должны быть приняты обеими сторонами. Если сейчас мы скажем, что награды РФ действуют на территории, предположим, Казахстана, это означает, что россияне, которые остались там на ПМЖ, будут иметь право на получение соответствующих льгот. А готов ли к этому Казахстан?

- Будут ли пенсии по старости сменены пенсиями по возрасту?

- Мне часто задают этот вопрос. Более того, и передо мной достаточно скоро может встать такой же вопрос. Почему я должен получать пенсию не по возрасту, а по старости? Дело хоть и носит характер юридической казуистики (юристы из Минсоцразвития пытаются доказать, что пенсия по старости и по возрасту - разные вещи), мне все же кажется, что слово «старость» надо выбросить из этого определения. А применять его по отношению к женщинам, которые уходят на пенсию в 55 лет, просто некорректно.