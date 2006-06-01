Кому – пособие?

ЕКАТЕРИНА ЛАХОВА, Пред­седатель комитета ГД по делам женщин, семьи и детей:

– Оппозиция обвиняет нас в том, что мы в нашем комитете не умеем считать и не можем разобраться, какой ребенок считается первым, какой вторым. А от этого будет зависеть сумма пособий. Но судите сами – каким по счету будет ребенок, родившийся в семье, где у каждого из супругов уже есть по одному ребенку от первого брака? Он будет вторым или третьим? А будет ли иметь право на пособие женщина, лишенная родительских прав в отношении первого ребенка?

Статистика

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 лет очередь на устройст­во в детский сад выросла в 5 раз. В ней стоят 805 тыс. малышей.