Кому – пособие?
№ 4(4) от 01.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]
ЕКАТЕРИНА ЛАХОВА, Председатель комитета ГД по делам женщин, семьи и детей:
– Оппозиция обвиняет нас в том, что мы в нашем комитете не умеем считать и не можем разобраться, какой ребенок считается первым, какой вторым. А от этого будет зависеть сумма пособий. Но судите сами – каким по счету будет ребенок, родившийся в семье, где у каждого из супругов уже есть по одному ребенку от первого брака? Он будет вторым или третьим? А будет ли иметь право на пособие женщина, лишенная родительских прав в отношении первого ребенка?
Статистика
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 лет очередь на устройство в детский сад выросла в 5 раз. В ней стоят 805 тыс. малышей.
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