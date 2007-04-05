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Осторожно, ОСОТ!

Зарплата бюджетника будет зависеть от честности начальника

№ 14(48) от 05.04.2007 [«Аргументы Недели », Василий ИВАНОВ ]

Осторожно, ОСОТ!

 

 Понятно, что начисление зарплаты по единой тарифной сетке (ЕТС) давно себя изжило. Терапевт, работающий с применением высоких технологий, не должен и не может получать те же деньги, что и врач общей практики в поликлинике. Между тем 37-я статья Конституции гарантирует равную оплату только за равный труд. Чтобы как-то систематизировать назревшую дифференциацию в оплате труда, решили сначала по­пробовать разработать принципы ее реализации в отдельно взятом регионе - Тюменской области.

А есть ли система?

 Областная администрация, как и полагается в таких случаях, издала соответствующий приказ. В нем говорилось, что бюджетные учреждения самостоятельно определяют фонд оплаты труда. Правда, руководителям организаций пообещали, что в ближайшее время разработают типовое положение об оплате труда. А пока его нет, каждое учреждение может сформулировать свое. Единст­венное требование, которое выдвинули областные власти, - зарплата работающего на полную ставку не должна быть меньше прожиточного минимума. И вот пошел уже третий год, а типового положения до сих пор нет.

 - Моя зарплата существенно снизилась, - говорит школьный фельдшер Татьяна Николаевна. - Сейчас я едва получаю прожиточный минимум. И мне очень обидно, потому что я училась несколько лет, а та же уборщица в школе получает столько же. Так получилось потому, что директору велели платить всем по прожиточному минимуму.

 Смешно, не правда ли? В голове руководителей осталась лишь установка «не меньше прожиточного минимума».

 Но в большинстве своем это происходит не из-за жадности руководителя, а из-за того, что помимо зарплаты ему надо в своем бюджете залатать кучу дыр. Наглядный пример. До 60% внебюджетных доходов тюменского драмтеатра уходит на зарплату сотрудникам. А областная научная библиотека вынуждена тратить эти деньги на поддержание в удовлетворительном состоянии своего здания.

 Есть и другие объективные причины. Тарифы на оказание медицинских услуг не повышались уже два года. В то же время закупка лекарств, расходных материалов, оплата электроэнергии - производятся по растущим рыночным ценам. Поэтому у главврача есть прямой интерес требовать от подчиненных менее затратных форм лечения, чтобы сохранить персоналу зарплату. Как следствие, растет число платных услуг.

 - Зарплата участковых терапевтов после введения «президентской» надбавки должна быть 16-17 тысяч, а она гораздо меньше. Тюменский «эксперимент» это разрешает, - говорит председатель Тюменского профсоюза работников здравоохранения Владимир Фомушкин. - Главврачи для обеспечения нормальной работы учреждения вынуждены жерт­вовать частью фонда оплаты труда. Но есть и положительные примеры. На юге области участковые врачи получают до 25 тысяч рублей. Ясно, что тот, у кого зарплата 25 тысяч, будет доволен новой системой. Но объяснить врачу, получающему почти в два раза меньше, что все законно, бывает непросто.

Хотели как лучше...

 Получается, что системы как таковой нет. А есть продекларированные принципы, которые работают не везде и не всегда. Рост зарплаты в прош­лом году среди медиков Тюменской области по разным учреждениям и категориям колебался до 280%. У кого-то зар­плата выросла в три раза, у кого-то - на 1%. Например, в детских садиках одной и той же категории воспитатели одинаковой квалификации получают от 3000 до 12 000 рублей. И все законно - гарантированный минимум по
местным нормам им выплатили.

 Ну а у тех, кто не доволен нововведе­ниями, вывод напрашивается один - эксперимент не удался.

 Впрочем, те, кто в Тюмени от эксперимента пострадал, могут, как и раньше, рассчитывать зарплату сотрудникам по единой тарифной сетке. Помните Черномырдина: «Хотели как лучше...»

 

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