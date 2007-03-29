«Декретные» пересчитают

Когда Татьяна вышла в декрет в 2002 году, ей, как и полагается в таких случаях, выплатили пособие по беременности и родам. По закону «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2002 год» пособие рассчитывалось исходя из среднемесячного заработка. Но его максимальный размер не мог превышать 11 700 рублей. Кстати, сегодня предел пособия составляет 16 125 рублей.

Зарплата Татьяны, юриста риелторской фирмы, на тот момент была значительно выше указанного в законе ограничения. Ее возмутило, почему те женщины, которые зарабатывают 10 000 рублей, получают пособие равное зарплате, а она и многие другие, у которых зарплаты выше 11 700, - меньше. Поэтому и решила обратиться в суд. Судебные тяжбы, длившиеся несколько лет, довели ее до Конституционного суда.

Многие эксперты говорили, что шансов у женщины мало. Одно дело - выплачивать декретные продавцу-кассиру, другое - финансисту. И если всем рассчитывать по среднему заработку, то бюджет Фонда социального страхования, который выплачивает различные пособия, в том числе по беременности и родам, не выдержит такой финансовой нагрузки.

Но конституционные судьи встали на сторону Татьяны Баныкиной и других хорошо зарабатывающих женщин. Они обязали законодательную власть в течение полугода урегулировать вопрос с расчетом пособия по беременности и родам.

Как нам рассказали специалисты Фонда социального страхования, пока изменения в законодательстве отсутствуют, и новая методика подсчета пособий не определена. До сентября 2007 года их будут рассчитывать по старым правилам. То есть исходя из среднемесячной зарплаты женщины за 140 дней (70 до родов и 70 - после), при условии, что оно не может превышать 16 125 рублей в месяц. Что касается остальных женщин, оказавшихся в похожей ситуации с Татьяной Баныкиной, то в каждом отдельном случае им необходимо обращаться в суд. Потому что решение КС обратной силы не имеет и на другие случаи не распространяется.