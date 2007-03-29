Замаячил «Квартирный налог»
№ 13(47) от 29.03.2007 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]
Увеличить не готовы?
Пока в извещениях налоговых инспекций, где указано, сколько мы должны государству за приватизированное жилье, дачи и земли, указаны скромные суммы. Они гораздо ниже рыночных. Но скоро именно рыночная цена будет служить основой для налога. Неясно одно - как ее определять.
Глава Минэкономразвития Герман Греф предлагал ввести новый налог уже в этом году. Но в президентской администрации намекнули: мол, выборы на носу, а вопрос - политический. В такой момент надо пенсии повышать, а не налоги.
В общем, отложили - как минимум до 2009 года.
Есть и другие причины отсрочки. «Введение налога на недвижимость не может произойти, пока нет общероссийского кадастра объектов недвижимости и не определена сама налоговая база, - говорит директор департамента налоговой и таможенной тарифной политики Минфина РФ Илья Трунин. - Пока этого документа нет, о суммах говорить рано».
По нашим данным, недвижимость граждан на сегодня кое-как учтена в России только на 20% территории. В Твери, к примеру, совсем недавно попытались создать реестр объектов недвижимости, но так и не смогли. Одна из причин - несовместимость компьютерных баз данных заинтересованных ведомств!
Однако в недавнем бюджетном послании Путин четко поставил задачу: соотнести налог на недвижимость с ее рыночной стоимостью. Значит, затягивать с составлением кадастров на местах вряд ли станут. Размер налога на недвижимость, по предложениям Министерства финансов, будет, скорее всего, варьироваться от 0, 01 до 0, 05% ее рыночной стоимости.
Процент этот, в сущности, щадящий. Если в крупном городе трехкомнатная квартира стоит примерно 200-300 тысяч долларов, то владельцу придется заплатить 30-50 долларов за год. От таких потерь богатые точно не заплачут. Но неимущие - расстроятся.
Необходимость новых расходов для россиян чиновники объясняют заботой о местных бюджетах. Последние действительно очень плохо наполняются.
И живут в основном на дотации из федеральной казны. «Тем временем во многих странах доходные статьи местных бюджетов - это как раз налог на недвижимость и налог на землю.
У нас оба этих налога незначительные. Поэтому власти и решили заставить народ поделиться.
А за это отремонтируют дороги, поставят песочницы во дворах, - предсказывает вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
Хорошо, но возникает вопрос. С кого деньги брать? С богатых? Не так уж их и много. Со среднего класса? Хорошо бы, но и он у нас пока невелик. Сегодня по статистике у 80% населения низкие доходы. Поэтому взимать 500 евро в год за стандартную двушку или трешку, как это делают за соответствующую квартиру в Голландии, по меньшей мере, негуманно.
Значит, необходимо ввести понятие социальных норм количества квадратных метров на человека, необлагаемых налогом. Список таких неплательщиков должны составлять в муниципалитетах. То есть там, куда будут поступать собранные за владение недвижимостью деньги.
А будет ли минимум?
«За рубежом этот вопрос как раз и решают регионы, - поясняет советник заместителя председателя Госдумы доктор экономических наук Михаил Сидоров. -
У нас же пока непонятно, будет ли существовать необлагаемый минимум. Допустим, в Москве на человека положено 18 кв. м жилой площади. Но по стране этот минимум везде разный».
Для разминки Минфин хочет в начале 2009 года обкатать пилотный проект закона со ставкой в среднем 20-50 долларов за год в пяти российских регионах: Калининградская, Кемеровская, Нижегородская, Самарская и Тверская области.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес