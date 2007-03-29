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Замаячил «Квартирный налог»

№ 13(47) от 29.03.2007 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Замаячил «Квартирный налог»
По доходам и расходы

Увеличить не готовы?

 Пока в извещениях налоговых инспекций, где указано, сколько мы должны государству за приватизированное жилье, дачи и земли, указаны скромные суммы. Они гораздо ниже рыночных. Но скоро именно рыночная цена будет служить основой для налога. Неясно одно - как ее определять.

 Глава Минэкономразвития Герман Греф предлагал ввести новый налог уже в этом году. Но в президентской админист­рации намекнули: мол, выборы на носу, а вопрос - политический. В такой момент надо пенсии повышать, а не налоги.

 В общем, отложили - как минимум до 2009 года.

 Есть и другие причины отсрочки. «Введение налога на недвижимость не может произойти, пока нет общероссийского кадастра объектов недвижимости и не определена сама налоговая база, - говорит директор департамента налоговой и таможенной тарифной политики Минфина РФ Илья Трунин. - Пока этого документа нет, о суммах говорить рано».

 По нашим данным, недвижимость граждан на сегодня кое-как учтена в России только на 20% территории. В Твери, к примеру, совсем недавно попытались создать реестр объектов недвижимости, но так и не смогли. Одна из причин - несовместимость компьютерных баз данных заинтересованных ведомств!

 Однако в недавнем бюджетном послании Путин четко поставил задачу: соотнести налог на недвижимость с ее рыночной стоимостью. Значит, затягивать с составлением кадастров на местах вряд ли станут. Размер налога на недвижимость, по предложениям Министерства финансов, будет, скорее всего, варьироваться от 0, 01 до 0, 05% ее рыночной стоимости.

 Процент этот, в сущности, щадящий. Если в крупном городе трехкомнатная квартира стоит примерно 200-300 тысяч долларов, то владельцу придется заплатить 30-50 долларов за год. От таких потерь богатые точно не заплачут. Но неимущие - расстроятся.

 Необходимость новых расходов для россиян чиновники объясняют заботой о мест­ных бюджетах. Последние действительно очень плохо наполняются.

 И живут в основном на дотации из федеральной казны. «Тем временем во многих странах доходные статьи местных бюджетов - это как раз налог на недвижимость и налог на землю.

 У нас оба этих налога незначительные. Поэтому власти и решили заставить народ поделиться.

 А за это отремонтируют дороги, поставят песочницы во дворах, - предсказывает вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

 Хорошо, но возникает вопрос. С кого деньги брать? С богатых? Не так уж их и много. Со среднего класса? Хорошо бы, но и он у нас пока невелик. Сегодня по статистике у 80% населения низкие доходы. Поэтому взимать 500 евро в год за стандартную двушку или трешку, как это делают за соответствующую квартиру в Голландии, по меньшей мере, негуманно.

 Значит, необходимо ввести понятие социальных норм коли­че­ства квадратных метров на человека, необлагаемых на­ло­гом. Список таких неплательщиков должны составлять в му­ни­ци­палитетах. То есть там, куда будут поступать собранные за владение недвижимостью деньги.

А будет ли минимум?

 «За рубежом этот вопрос как раз и решают регионы, - поясняет советник заместителя председателя Госдумы доктор экономических наук Михаил Сидоров. -

 У нас же пока непонятно, будет ли существовать необлагаемый минимум. Допустим, в Москве на человека положено 18 кв. м жилой площади. Но по стране этот минимум везде разный».

 Для разминки Минфин хочет в начале 2009 года обкатать пилотный проект закона со ставкой в среднем 20-50 долларов за год в пяти российских регионах: Калининградская, Кемеровская, Нижегородская, Самарская и Тверская области.

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