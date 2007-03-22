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Кнут и пряник для НПФ

№ 12(46) от 22.03.2007 [«Аргументы Недели », Елена ЗАПОРОЖЕЦ ]

Кнут и пряник для НПФ

 Федеральная служба по финансовым рынкам занялась наведением порядка в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Напомним, что НПФ - это некоммерческая финансовая организация, которая занимается сбережением и накоплением средств будущих пенсионеров. По достижении пенсионного возраста клиент получает фиксированную выплату пропорционально накопленной сумме.

 «Из 289 НПФ порядка 60-70 могут нормально функционировать. По целому ряду фондов приостановлены действия лицензии. Почти 30 даже не имеют выхода в Интернет, что говорит об их финансовой несостоятельности», - считает замначальника Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Михаил Аранжереев. Он призывает слабые фонды «прижаться» к сильным. И не надо бояться, что вас поглотят, потому что есть определенные требования, которые запрещают ухудшать условия слабых. В любом случае, времени, чтобы принять решение, остается немного. Срок - июль 2009 года. В противном случае на пенсионном рынке оставят только те компании, в чьем активе не меньше 50 млн. рублей.

 Чтобы у НПФ было больше свободы и резервов, а доходность росла, в ФСФР готовят соответствующие документы. Список активов, в которые будут инвестироваться средства НПФ, будет расширен. Среди них есть иностранные финансовые организации и биржи, в том числе Лондонская, Нью-­Йоркская, Гонконгская. Что касается российских возможностей, то, вероятно, будет разрешено инвестировать резервы НПФ в недвижимость. Раньше это запрещалось.

 «Готовьте свои предложения в течение полугода - рассмотрим. Только прошу не предлагать варианты с недостроем и вырытыми котлованами. Это могут быть рентная, офисная недвижимость либо готовое жилье, предназначенное для перепродажи», - заявил руководитель Управления по регулированию и контролю над коллективными инвестициями ФСФР Александр Бескровный. Он также сказал, что ожидается введение еще одного нового актива - паевые инвестиционные фонды, которые будут работать непосредственно с резервами НПФ.

 Несмотря на многие проблемы, система добровольного негосударственного обеспечения развивается. Сегодня НПФ доверяют свои накопления 8 млн. человек. Около миллиона успели выйти на пенсию и получают существенную прибавку.

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