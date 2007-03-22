Отправная точка – утроба матери

Очередная программа «Дети России» рассчитана на четыре года (с 2007 по 2010 г.). Ее разработчики помимо поддерж­ки детей начали прог­нозировать и экономический эффект от ее реализации. К 2010 году он должен составить около 19 ­млрд. рублей в год, а к 2020-му - 29 млрд.

О том, что стоит за этими цифрами и как программа поможет детям, рассказывает замдиректора Департамента медико-социальных проблем семьи, материнства и детства Министерства здравоохранения и социального развития Марина ГОРДЕЕВА.

Ребенок-инвалид - не обуза

Ни одна отдельно взятая программа не способна в одиночку решить все существующие проблемы. Но это не означает, что государство их не видит или о них забыли. Решение всегда предполагает комплекс мероприятий. К примеру, программа «Дети России» и ее подпрограммы «Здоровое поколение», «Дети и семья» и «Одаренные дети» тесно переплетаются и дополняются нацпроектами.

Сначала поговорим о «Детях и семье». Какова главная идея? Коротко ее можно выразить так: помогая семье - помогаем ребенку! В частности, речь идет о тех семьях, где есть маленькие инвалиды, о профилактике беспризорности: к сожалению, дети нередко убегают из дома. Почему - вопрос другой, но решать-то проблему надо. Не будут забыты и сироты.

Что касается детей-инвалидов, то речь идет не о каких-либо дополнительных льготах или выплатах, а о социальной реабилитации таких семей. Ведь они зачастую остаются со своими проблемами один на один. И хуже всего такую ситуацию переносят мужчины! Папы редко выдерживают стресс, уходят из семьи. А несчастные мамы разрываются между необходимостью зарабатывать деньги на жизнь и уходом за ребенком. Порой они и вовсе сидят без работы.

В рамках нашей программы будут создаваться реабилитационные учреждения по месту жительства. Причем их должно быть как можно больше - во всяком случае, не меньше, чем поликлиник! Но если в обычных поликлиниках избавляют от физических недугов, то задача реабилитационных - лечить болезни социальные. Специалисты научат родителей уходу за ребенком-инвалидом, расскажут, как оказывать детям психологическую помощь. Кстати, в такой же - и юридической - помощи нередко нуждаются сами родители. И они ее обязательно получат. Сегодня в России более 600 таких центров для детей-инвалидов, но этого недостаточно. Мало открыть центр, надо обеспечить качество его работы. Будет приобретаться различное оборудование: мягкие модульные детские комнаты, тренажеры. Уже сейчас готовятся соответствующие методики, обучаются специалисты.

Родителей не выбирают?

Акцент будет сделан и на профилактике семейного неблагополучия. Нельзя ждать, пока семья дойдет до краха, пока ребенку станет неуютно в ней жить! Одна из причин большого количест­ва беспризорных детей в России - это кризис семьи. Но ведь они же не в один час деградируют! Не лучше ли тем же специалистам-психологам «вложиться» немного раньше, когда ситуация еще не вышла из-под контроля? Родителям, например, можно помочь и словом, и делом: проводить консультации, тренинги, используя современные психологические методики. Надо развивать программы «коррекции» подростков, как трудовые, так и спортивные. Сначала следует разоб­раться в причине семейного неблагополучия и попытаться оказать семье адекватную поддержку. Возможно, отец и мать сидят без работы, или кто-то из них болеет. А бывает - родители просто «не сходятся характером» с ребенком. Причем случается это не так уж редко.

Во многих регионах сейчас развивается эффективная методика работы с семейным окружением ребенка. То есть специалисты работают не только с родителями, но и с соседями, родст­венниками. Короче - со всеми теми, кто влияет или тесно взаимодейст­вует с ребенком и способен каким-то образом изменить его судьбу.

Одаренные дети - тоже особая группа. Их надо обязательно выявлять, поддерживать, создавать талантам условия для развития. Отнюдь не все эти дети живут в обеспеченных семьях.

И наконец, о подпрограмме «Здоровое поколение». По сути, она начинается еще... с утробы матери! Задача понятна: обеспечить безопасное материнст­во, создать условия для рождения здоровых детей. Этому, в частности, поможет внедрение высокотехнологичных методов диагностики и профилактики наследственных заболеваний.

Причем тратя на это, мы... сэкономим! Человеческое неблагополучие затратно, это ясно всем. Государству меньше придется расходовать средств на содержание интернатов, детских колоний - заведений слишком дорогостоящих и крайне неэффективных!