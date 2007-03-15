Возраст на пенсию не влияет?

Напомним, что направлены они на обеспечение равных условий назначения досрочных пенсий по старости лицам, чья работа связана с риском утраты профессиональной трудоспособности до достижения пенсионного возраста, обусловленной спецификой их профессиональной деятельности, в том числе людям, работающим в учреждениях для детей, учреждениях здравоохранения, театрах или театральнозрелищных организациях. В законопроекте предлагается закрепить все соответствующие категории работников в ст. 27 закона «О трудовых пенсиях».

«Такой подход позволит, с одной стороны, установить одинаковые условия назначения трудовой пенсии по старости для лиц, работающих в одних и тех же должностях и профессиях независимо от формы собственности организации, - говорит депутат Госдумы Фарида Гайнуллина. - А с другой - предоставить этим лицам равные права на включение в систему обеспечения профессиональными пенсиями, после принятия соответствующего закона. Таким образом, в ст. 28 Закона «О трудовых пенсиях» останутся только лица, имеющие право на установление досрочной трудовой пенсии не в связи с их производственной деятельностью, а по медикобиологическим и природноклиматическим основаниям. Хочу подчеркнуть, что законопроект не устанавливает новые условия досрочного пенсионного обеспечения».

В связи со значительной задержкой принятия закона «Об обязательных профессиональных пенсионных системах» предлагается изменить дату включения работника в профессиональную пенсионную систему. Ранее это было 1 марта 2003 г., а станет - день вступления в силу Федерального закона «О профессиональных пенсиях».

Также предлагается сократить на четыре года (с 1 января 2003 г. до 1 января 2009 г.) срок завершения работы по оценке пенсионных прав лиц, имеющих право на досрочную пенсию. Это делается для того, чтобы провести подготовительную работу по переходу к профессиональным пенсионным системам: создать информационную базу данных, учесть и проинвентаризировать пенсионные права, приобретенные в прежней пенсионной системе, обеспечить их сохранение при переходе в профессиональные пенсионные системы.

Фарида Гайнуллина отмечает, что, согласно постановлению Конституционного суда от 3.06.2004 №11П, в отношении лиц, осуществлявших педагогическую деятельность в учреждениях для детей, лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения либо творческую деятельность на сцене в театрах и театральнозрелищных организациях, которым ранее было отказано в установлении пенсий на основании формы собственности учреждений, будет производиться пересмотр дел. Им пенсии будут назначаться досрочно, независимо от того, государственные эти учреждения, муниципальные, частные или автономные.

Совет

Рекомендую всем, кому по закону в скором времени выходить на досрочную пенсию, заранее обращаться в органы пенсионного обеспечения для уточнения перечня документов, необходимых для подтверждения стажа и заработка, дающего права на досрочное пенсионное обеспечение.