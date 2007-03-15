Реформа требует коррекции

- Я бы не стала заявлять о тупике пенсионной реформы, - высказывает свое мнение директор Департамента анализа социально­экономической политики Цент­ра стратегических разработок, кандидат экономических наук Елена Зотова. - Пять лет, прошедшие с ее начала, - небольшой срок. Еще не все заложенные в ней механизмы начали действовать в полную силу. Чтото, конечно, жизнь уже подкорректировала, но это не должно расцениваться как крах идеологии реформы. В целом она соответ­ствует мировым стандартам.

Хочу напомнить, что реформа была направлена на решение двух очень важных задач. Первая - повышение устойчивости системы за счет введения наряду с распределительной пенсионной системой обязательного накопительного элемента. Это дает возможность каждому работающему самому влиять на размер своей будущей пенсии, повышая заинтересованность работающего населения в уплате пенсионных взносов. И вторая - создание такой эффективной системы, которая во всех странах мира обеспечивает высокодоходные долгосрочные инвестиции пенсионных накоплений. Что является стимулом для развития финансовых институтов. В частности - различных пенсионных фондов, страховых компаний и других, участвующих в пенсионной системе.

- Почему тогда решили взяться за ее корректировку? Значит, не все так радужно?

- Любая система - живой организм. Он растет и развивается в тех условиях, в которых развивается экономика страны. Корректировка отдельных параметров пенсионной системы - это нормальный рабочий процесс, и все изменения направлены на повышение ее устойчивости.

- А как же быть с огромным дефицитом Пенсионного фонда, который только нарастает?

- Это счетный трюк. Система, которая финансируется из налоговых поступлений, так или иначе завязана на бюджете. Фактически такая система не может быть дефицитной, при наличии профицита бюджета. Однако я не отрицаю, что требуется корректировка некоторых параметров.

- Что вы имеете в виду?

- Например, принятие мер по замедлению снижения «коэффициента замещения». Это та часть утраченного дохода, которую восполняет пенсия, когда человек прекращает работать. Во многих европейских странах он равен 40%. Это достаточно высокий показатель. В начале реформы в России коэффициент был 35%, сегодня - около 26%. То, что он будет снижаться к 2010 году, прогнозировалось до начала реформы и ни для кого не было секретом. Однако в результате изменения ставки единого социального налога снижение происходит быстрее, чем предполагалось. Кстати, и сегодня не у всех пенсионеров коэффициент замещения 26%. К примеру, у госслужащих, которые получают пенсию по отдельному закону, он выше 70%.

Думаю, что повысить «коэффициент замещения» поможет в том числе развитие негосудар­ственных пенсионных фондов и добровольное пенсионное страхование.

- Как помочь тем, кто не доверяет частным управляющим компаниям? Их накопления обесцениваются в государственной управляющей компании.

- Действительно, доходность пенсионных инвестиций государственной управляющей компании ниже уровня инфляции. Люди, вместо того чтобы увеличивать свои накопления, теряют. Выход из этого положения, предлагаемый Министерст­вом здравоохранения и социального развития, заключается в том, чтобы эти средства изъять из компонента пенсионных накоплений и использовать как часть страховой пенсии. Но это даст сиюминутный результат, а в перспективе нарушит устойчивость системы.

Как раз сейчас в полемике и дискуссиях решается вопрос, как помочь «молчунам». Предложения высказываются самые разные. Готовятся поправки к закону «Об инвестировании пенсионных накоплений». Скорее всего, инвестиционный портфель для средств «молчунов» будет расширен. К примеру, если человек все равно захочет остаться «под крылом государ­ства», то, кроме инвестирования в государственные ценные бумаги, государственной управляющей компании будет разрешено вкладывать пенсионные средства в иные активы. Сейчас проводятся расчеты и моделирование ситуации, после чего будет ясно, какие инвестиционные портфели, то есть варианты вложения средств, будут предложены «молчунам». Необходимо облегчить и процедуру выбора населением управляющей компании и негосударст­венного пенсионного фонда, а также переход из одной компании в другую. Возможно, будет расширено число управляющих компаний.

- Центр стратегических разработок тоже предлагает свои варианты выхода из пенсионного кризиса.

- Мы несколько раз собирали экспертную группу и обсуждали разные варианты. Сейчас все они просчитываются и взвешиваются. Высказывалась идея о передаче доходов от госсобственности на индивидуальные накопительные счета застрахованных в системе пенсионного страхования. Почему бы не использовать доходы от акций крупнейших компаний, которыми владеет государство в интересах будущих пенсионеров?

- Каким образом?

- Доходы от этих акций передать в накопительную систему. Можно разрешить участие в накопительной системе всех возрастных категорий, где сейчас есть ограничения. Можно разрешить дополнительно вносить на пенсионные счета средства и стимулировать эти взносы предоставлением, к примеру, налоговой льготы.