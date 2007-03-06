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Заслуженный отдых до срока

№ 10(44) от 06.03.2007 [«Аргументы Недели », Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Заслуженный отдых до срока

 

Когда Закон «О трудовых пенсиях» в 2002 году вступил в силу, в нем говорилось, что ряд категорий граждан имеет право на досрочную пенсию. Среди них спасатели, работающие с осужденными, педагоги, медики и другие. Однако если раньше все они имели право на досрочную пенсию, то теперь в законе было поставлено условие. На досрочную пенсию они могут выйти в том случае, если их стаж до 1 января 2003 года составлял не менее половины требуемого. К примеру, чтобы учительница могла уйти досрочно на пенсию, ее педстаж на 1 января 2003 года должен был быть не меньше 12,5 лет. Те же, чей стаж меньше, на пенсию должны были выходить согласно закону об обязательных профессиональных пенсионных системах. Он должен был вступить в силу с 1 января 2003 года. Но  принят был только в первом чтении в 2002 году, и с тех пор о нем благополучно забыли. Поэтому как будут назначаться пенсии тем, кто до 2003 года не наработал половину стажа, до сих пор неизвестно, потому что нет правового документа.

Пока закон о профессиональных пенсиях не принят, досрочные пенсии будут назначать по ранее действовавшим правилам. То есть все льготные категории граждан после принятия поправок в Закон «О трудовых пенсиях» смогут досрочно выходить на пенсию без всяких ограничений. Поправки уже одобрены большинством депутатов Госдумы, поэтому каких-то задержек во втором и третьем чтениях не ожидается.

Итак, кого решили поддер­жать депутаты? Это спасатели в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и участвовавшие в ликвидации чрезвычайных ситуаций; лица, занятые на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений; работники Государственной противопожарной службы (пожарной охране, противопожарных и аварийно-спасательных служб) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; педагоги, работающие в учреждениях для детей, независимо от их возраста; медики, а также лица, осуществляющие творческую деятельность на сцене в театрах или театрально-зрелищных организациях (в зависимости от характера такой деятельности).

В следующем номере мы подробнее расскажем о том, при каких условиях и на какой срок раньше эти лица смогут выходить на пенсию после того, как будут приняты по­правки.

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