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Штатские идут на дембель

В Вооруженных силах России трудится более 800 тыс. гражданских сотрудников

№ 10(44) от 06.03.2007 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Штатские идут на дембель
А кто завтра прикроет твой тыл?

В 2006 году приказом министра обороны была создана специальная комиссия по делам гражданского персонала. Она пытается «пробить» финансирование для штатских работников. Но по­хвастаться особо нечем. «Мы не смогли повысить денежное содержание гражданским сотрудникам даже в Центральном аппарате Министерства обороны, потому что для этого требовалось 50 млн. рублей. Нам не дали ни копейки и посоветовали сократить штат», – рассказывает начальник Управления труда и заработной платы гражданского персонала Министерства обороны Вадим Артамонов.

Чтобы не увольнять «лишних» и сохранить необходимое количество гражданских служащих, военным пришлось пойти на хитрость. Они снизили категорию, при этом сохранив прежнюю зар­плату. К примеру, человек был главным специалистом, а стал экспертом.

Что говорить о простых служащих Вооруженных сил по всей стране, если даже для блага Центрального аппарата министерству приходится прибегать к таким нестандартным приемам.

Штатная численность гражданского персонала Вооруженных сил сейчас составляет 885 700 должностей. Из них укомплектовано толь­ко 768 985 человек, то есть 86,6%. Пользуясь этим, казна выделяет день­ги по факту, а не на все сто процентов. Такое положение сохранится до 2010 года, так как в новый бюджет на три года Минфином заложены устаревшие данные. Из-за этой арифметики в российских частях и гарнизонах нет возможности взять нового сотрудника на вакантное место, и нечем доплатить людям за совмещение должностей. Зар­плата гражданского водителя в воин­ской части – 2250 рублей. Кто на такую пойдет?

«С 1 сентября этого года на гражданке ожидается очередное повышение заработной платы бюджетников, работающих по единой тарифной сетке. Это приведет к еще большему разрыву их зарплат с зар­платами гражданского персонала Вооруженных сил», – считает председатель Федерации профсоюзов рабочих и служащих Вооруженных сил России Николай Калмыков. По его мнению, недовольство в гарнизонах и соответственно отток высококлассных специалистов из системы Министер­ства обороны будет стремительно нарастать. В первую очередь это коснется крупных российских городов, а также Московской, Ленин­градской и Калининградской областей, где средняя заработная плата колеблется от 9 до 22 тысяч рублей. Для сравнения, в Северо-Кавказском военном округе заработок граждан­ских служащих не превышает 4500 рублей.

И кочегары мы, и летчики?

В некоторых частях некомплект гражданского персонала в воинских частях превышает уже 40–50%. Если так пойдет и дальше, то через год-другой армия может вообще лишиться этой категории работников.

Положение граждан­ских служащих Вооруженных сил помимо нехватки денег усугубляется еще и тем, что у них в отличие от военнослужащих нет никаких льгот на оплату жилья.

Профсоюзы Вооруженных сил уже несколько раз проводили по этому поводу акции протеста перед Домом правительства, но толку мало.
«Хорошо, что власти их за это не разогнали по зако­улочкам», – говорит председатель Комитета Государст­венной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев. Оказывается, по закону служащим Министерст­ва обороны запрещены забастовки и вообще любые остановки в работе.

Несанкционированные выступления происходят еще и потому, что новый Жилищный кодекс фактически лишил гражданских лиц, работающих на Министерство обороны, возможности получить новое жилье. Лишил даже тех, кто простоял в очереди лет по десять. Хотя многие из них в свое время специально для этого пришли работать в силовые структуры.

Депутаты Госдумы должны сегодня не просто возмущаться существующим положением дел. Как можно скорее надо выступить с новыми законодательными инициативами. Иначе очень скоро могут закрыться военные медчасти и училища. Встанут ремонт­ные заводы. А люди в погонах после боевой вахты, полетов и стрельб станут подметать дворы, варить щи солдатам и кидать уголь в кочегарке.

Аргументы статистики

Несколько цифр для сравнения. Средняя зар­плата военного медперсонала - 6941 рубль. На «гражданке» - 8388 рублей. В учебном заведении Министерства обороны платят 5714 рублей, в обычном - 7033 рубля. В сфере культуры Министерства обороны - 5331 рубль против 8201.

 

 

 

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