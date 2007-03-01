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Земля – она чья?

Как можно распоряжаться землей под многоквартирным домом

№ 9(43) от 01.03.2007 [«Аргументы Недели », Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Земля – она чья?
Детские площадки принадлежат жильцам

 

Территория по закону

 - Многие и не подозревают, что, являясь владельцем приватизированной квартиры, автоматически становятся собственником не только лестниц, крыши, подвала, фундамента дома, но и земельного участка, находящегося под домом и рядом с ним. А значит, обладают практически бесценным капиталом, - говорит руководитель сектора «Социальные проблемы жилищной сферы» института Экономики города Татьяна Лыкова. - Поэтому для собственников квартир нет выбора - приватизировать землю или нет. Она уже принадлежит им по закону. Но по существующему положению фактически ею можно только владеть, а пользоваться и распоряжаться, то есть что-то построить на этом участ­ке, продать, сдать его в аренду или под залог, можно после того, как участок будет «сформирован» и ему присвоят кадастровый номер. Это действие официально на бумаге закрепляет право собст­венности участка за собственниками помещений.

 Начиная с марта 2005 года государство обязало субъекты федерации и муниципалитеты формировать границы город­ских земельных участков на своей территории за счет местного бюджета, потому что дело это очень затратное. Однако сегодня в российских городах разграничено только 20% территории. Правда, времени на раскачку у городских властей нет, потому что в градостроительном кодексе четко прописано, что вся градостроительная документация должна быть оформлена муниципалитетами до 2010 года. После этой даты муниципалитетам запрещается предоставлять новые земельные участки под строительство, если они не приняли документов территориального планирования, иначе говоря, не утвердили планов и границ всех земельных участков в городе.

 Зачастую муниципалитеты мечутся между выбором, какую часть земли оставить себе, памятуя, что город застраивается. Однако законодательство в отношении земли под многоквартирными домами таково, что выбора не оставляет. Существуют правила, по которым земельный участок в фактических границах и в фактическом использовании: с подъездными путями, газонами и т.д., то есть то, что относится к дому, - принадлежит ему. Может показаться спорным момент, если по территории двора проходят коммуникации, допустим, теплосеть. Кому принадлежит эта часть земли? Собственникам квартир. Только существует право сервитута, то есть доступа или ограничения пользования этим участком земли.

Межевание на совести властей

 Чтобы обезопасить себя и защитить свой дом от посягательств со стороны, жильцы многоэтажек кинулись приватизировать земельные участ­ки. Подогревают ажиотаж и нагревают на этом руки фирмы, занимающиеся сделками с недвижимостью. Если помощь в приватизации квартиры таких фирм обходится в среднем в 10 000 рублей, то за оформление земли под домом берут от
30 000 рублей и больше. Кстати, в Госдуму внесена поправка, которая должна уточнить процедуру оформления участков, возлагая траты за работу исключительно на муниципалитеты.

 Поэтому если у вас нет срочной потребности в оформлении своих прав на участок, то лучше подождать, пока власти все сделают сами, в общем-то, земля все равно формально ваша. Но если есть угроза несанкционированной стройки во дворе или жильцы решили сами что-то возвести на этом участке, а возможно, захотели взять крупный кредит на модернизацию своего жилья, то можно ускорить процесс оформления участка в собственность. Согласно ст. 16 закона «О введении в действие Жилищного кодекса» подать заявку на оформление границ участ­ка может один собственник, проживающий в многоквартирном доме, или его представитель. Для этого необходимо обратиться в администрацию вашего города с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. После того как границы сформированы, отправляйтесь в органы государственного кадаст­рового учета. Последний шаг - утверждение кадастрового плана и кадастрового номера, то есть запись в государст­венном кадастре с занесением этого номера в единый государственный реестр прав на недвижимость. С этого момента с участком можно делать все что угодно, конечно, в рамках закона и городской градостроительной документации.

 Об этом мало кто знает, но в Жилищном кодексе есть норма, позволяющая собственникам помещений в ветхом доме решить свою жилищную проблему без участия муниципалитета и за большие деньги. Именно за счет стоимости земельного участка. Его можно продать напрямую инвестору без участия муниципалитета или выставить на аукцион - кто больше даст. Муниципалитет в этом случае выступает только в роли совладельца земельного участка, если в доме есть неприватизированные квартиры. Когда в городе идет активное строительство и спрос на участки у инвесторов большой, жильцы могут продать не дом, а землю, на которой он стоит и выгодно решить свою жилищную проблему. В случае если дом дышит на ладан, а инвесторов нет, то здесь должны вмешаться власти и выкупить этот участок для муниципальных нужд. Они принимают решения о расселении людей и о дальнейшей его судьбе.

Аргумент специалиста

Стараясь сберечь как можно больше муниципальной земли в собственности, власти забывают, что, до тех пор пока у жильцов не оформлены права собственности на земельный участок, они могут не платить за уборку и содержание этого участка. С другой стороны, откуда город берет средства на уборку территории? За счет налогов. Поэтому в ближайшие годы вместо существующих налогов за квартиру и землю появится единый налог на недвижимость. Не секрет, что с момента приватизации квартир мы должны платить земельный налог, однако пока межевание не произведено, налоговые инспекции не выставляют счета за землю собственникам квартир. Сейчас его платят только арендаторы и землепользователи. Но после введения единого налога на недвижимость каждый из нас, кто владеет квартирой, будет платить налог относительно рыночной стоимости той земли, на которой стоит его дом. Поэтому чем больше земли отдаст город, тем больше соберет налогов и снимет с себя головную боль по содержанию придомовой территории. Этим будут заниматься жильцы.

 

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