Болезненный дефицит внимания
Агентство REGNUM представляет
№ 8(42) от 22.02.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Ситуация близка к катастрофичной: циклодол исчез из аптек Алтайского края, Амурской и Вологодской областей, Карачаево-Черкесии, Ненецкого АО, Республики Коми, Северной Осетии, Камчатки, Читинской и Новосибирской областей. На данный момент нет препарата уже в Челябинской, Ростовской областях, в Воронеже и Санкт-Петербурге. Даже в московских аптеках его не найти!
Проблема возникла потому, что два производителя – Санкт-Петербургский эндокринный и Таллинский фармакологический заводы – прекратили выпуск данного лекарства. Ряд регионов – Читинская и Архангельская области, Республика Башкортостан, Хабаровский край – пока пользуются старыми запасами. Надолго ли их хватит? Неизвестно. Но зато абсолютно ясно, какими мизерными запасами обладают сами больные. Дело в том, что циклодол, наряду с наркотическими препаратами, – лекарство строгой отчетности. Отпускается по специальным рецептам в строго ограниченных количествах, не превышающих месячной потребности больного. Как правило, это 50–100 таблеток по одному рецепту.
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