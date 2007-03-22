Болезненный дефицит внимания

Ситуация близка к катастрофичной: циклодол исчез из аптек Алтайского края, Амурской и Вологодской областей, Карачаево­-Черкесии, Ненецкого АО, Республики Коми, Северной Осетии, Камчатки, Читинской и Новосибирской областей. На данный момент нет препарата уже в Челябинской, Ростовской областях, в Воронеже и Санкт­-Петербурге. Даже в московских аптеках его не найти!

Проблема возникла потому, что два производителя – Санкт-­Петербургский эндокринный и Таллинский фармакологический заводы – прекратили выпуск данного лекарства. Ряд регионов – Читинская и Архангельская области, Республика Башкортостан, Хабаровский край – пока пользуются старыми запасами. Надолго ли их хватит? Неизвестно. Но зато абсолютно ясно, какими мизерными запасами обладают сами больные. Дело в том, что циклодол, наряду с наркотическими препаратами, – лекарство строгой отчетности. Отпускается по специальным рецептам в строго ограниченных количествах, не превышающих месячной потребности больного. Как правило, это 50–100 таблеток по одному рецепту.

Руководитель пресс-службы Рос­здравнадзора Сергей Осипов сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что не располагает сведениями о сложностях, возникших со снабжением российских регионов циклодолом. Те, кто призывает не паниковать, советуют переходить на его более современные и эффективные аналоги: мадопар и пронаран. Про последний можно сказать только то, что найти его в аптеках страны не легче, чем циклодол. А мадопар дороже «старого» лекарства в среднем… в 30 раз! Достойная замена для больных, и без того львиную часть пенсий тратящих на лекарства...