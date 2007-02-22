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Г-н Зурабов признал в себе змея

№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Рената МОСКАЛЬЧУК ]

<nobr>Г-н</nobr> Зурабов признал в себе змея
На выписке лишних рецептов врачи зарабатывают деньги

 

Одна из них - дефицит кадров. В некоторых отраслях он достигает 50%. По мнению Михаила Зурабова, самая дефицитная профессия сегодня - токарь
6-го разряда. Такого специалиста очень трудно найти, а стоимость его труда оценивается в 2500 долл. Он считает, это происходит потому, что в России низкая мобильность рабочей силы. Люди по разным причинам не могут сорваться с места и отправиться туда, где есть работа.

Другая причина - внешняя трудовая миграция. Мигранты снижают стоимость оплаты труда, поэтому россиянин на некоторые профессии просто не пойдет. Министр предлагает урегулировать трудовую миграцию таким образом, чтобы в первую очередь работу предоставлять россиянам. Причем приоритет будет отдаваться молодежи.

Третья причина, которая в последнее время очень остро обсуждается, касается системы социального страхования, точнее - пенсионная.

Я - механик!

«Как можно мотивировать человека изменить свою позицию на рынке труда, если он имеет гарантированную пенсию от государства? Заранее зная, что в старости все равно будешь получать деньги. А кто будет работать?» - задается вопросом министр. Чтобы было понятнее, почему власти зашли в тупик с пенсионной системой, он образно пояснил: «Представьте, что такое пенсионная система. Это машина. Нам сказано было ее создать. Мы это сделали, и она заработала. Но нам никто не говорит, куда ехать. Мы задавали и задаем этот вопрос последние 5 лет».

Михаил Зурабов сетует, что проблема даже не в самой пенсионной системе и ее механизмах, а в отсутствии четкого понимания того, что является справедливым. По его словам, за это должен кто-то нести ответственность. «Но не я. Я - механик! Я могу придумать. Поставьте передо мной задачу, и я ее выполню. Когда задумывалась пенсионная система, я спрашивал, какую модель вы хотите, и предложил варианты. Мне сказали - вот такую. Вот и пожинаем те плоды», - говорит Михаил Зурабов.

К тупику, по его мнению, привело введение в 2001 году единого социального налога (ЕСН). Сначала - 35,6%, а с 1 января 2005 года его снизили до 26%: «Вы даже не знаете, как я боролся против введения ЕСН! Они каждый раз закатывали меня в асфальт, а потом обвиняли в том, что мы этого не додумали. Хотя мы объясняли, что может произойти в случае его введения».

Не оправдались надежды авторов реформ на то, что работодатели будут создавать дополнительные пенсионные системы, негосударственные пенсионные фонды. Г-н Зурабов признал, что в некоторых случаях есть и его вина, но нельзя же все сваливать на одного человека, который в глазах народа выглядит как «Змей Горыныч с кучей добрых молодцев, которые должны с ним воевать, особенно в определенный политический момент».

Проект Зурабова не предполагает ликвидацию накопительной пенсионной системы. Его суть - формирование и дальнейшее использование фонда будущих поколений как часть Ста­билизационного фонда. А также введение дополнительного пенсионного страхования. К примеру, вам уходить на пенсию через 5 лет, чтобы у вас была прибавка к пенсии 1000-1200 рублей, вам надо будет из зарплаты ежемесячно перечислять 5% на накопительную часть пенсии. Плюс к этому государство на ваш счет перечислит сумму в два раза больше, то есть 10%. Это делается для того, чтобы те, кому скоро выходить на пенсию, смогли скопить небольшой капитал. У тех, кому через 10 лет выходить на пенсию, и срок накоплений будет больше, поэтому в дальнейшем прибавку от государства можно снизить на 5%, а через 15 лет на 2,5%.

Лекарства под контроль

В экстренном порядке сейчас решается еще одна проблема. Связана она с лекарственным обеспечением льготников. В некоторых регионах им дают на один рецепт 2-3 наименования лекарств. Как заявил министр здравоохранения, причина здесь не в том, что идут перебои с поставками лекарств или существует их дефицит. Во многом она создается врачами, которые на один рецепт могут выписать до 35 препаратов. Так, в 2005 году в среднем в месяц выписывали 8,5-9 млн. рецептов, а в декабре 2005 года было выписано 33 млн. В декабре 2006 года - 21 млн.

Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, в ближайшее время Госдума должна рассмотреть поправки в закон о бюджете фонда обязательного медицинского страхования на 2007 год, в котором будут предусмотрены дополнительные средства на урегулирование задолженности за 2006 год. Сумма пока установлена в размере 16 млн. рублей. Одновременно с этим по каждому субъекту готовится сверка выставленных счетов. Те счета, которые были использованы не по целевому назначению, будут отданы на оплату фармацевтическим компаниям, а это огромные средства.

В этом году будут приняты меры для усиления контроля за выпиской лекарств. Прежде всего будут разработаны детальные стандарты выписки рецептов. Допустим, каждой болезни присвоят определенный код диагноза. По этому коду врач, который вас лечит, в первую очередь будет выписывать лекарства, которые должны бороться с основным заболеванием. Если врач решил выписать вам какое-то другое лекарство, которое якобы должно облегчить ваш недуг, то это будет рассматриваться врачебной комиссией медицинского учреждения.

Также введут строгий персонифицированный учет отпуска лекарственных препаратов тем больным, которые страдают сахарным диабетом, ВИЧ-СПИДом, онкобольным и другим. Одним словом, тем, чье лечение дорогостоящее. Это около 35% от всех льготников.

После того как будет более-менее наведен порядок - скорее всего, список из лекарственных препаратов, который сейчас существует для того, чтобы обеспечить льготников, исчезнет. А взамен него Михаил Зурабов предлагает софинансировать расходы. К примеру, вам необходимо дорогостоящее лекарство. Вы его покупаете, а государство частично его оплачивает. Ведь сейчас льготникам зачастую многие лекарства приходится покупать за свой счет.  Преимущественно это будут препараты, произведенные на территории России. Как оказалось, у нас есть вся необходимая биолинейка, которую может выпускать российский фармрынок. Да и большинство крупных западных компаний не прочь перенести свои заводы на нашу территорию.

«Мы будем стимулировать производство лекарственных препаратов в России. А это приведет к значительному сокращению расходов на лекарственные средства населения и повлияет на улучшение качества многих препаратов», - подытожил Михаил Зурабов.

Аргумент министра

В ответ на вопрос, будут ли пересматриваться единые денежные выплаты (ЕДВ) тем гражданам, которые имеют на них право и отказались от социального пакета в связи с тем, что с 1 февраля вырастет оплата за телефон, г-н Зурабов сказал: пока никаких изменений, кроме запланированных, нет. Что касается повышений, то с 1 апреля на 7,5% вырастут ЕДВ, на 7,2% - базовая часть пенсии и на 9,2% - страховая.

 

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